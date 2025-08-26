Perú

Sancionan a empresa que comercializó papillas que contenían altos niveles de plomo con S/ 364.281

El proceso se inició tras la queja presentada por una madre de familia, luego de que los análisis médicos revelaran que su pequeño, de apenas un año, tenía una concentración elevada de plomo en la sangre tras ingerir las papillas “Guttis”

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
La multa es de 68,09
La multa es de 68,09 UIT. Foto: composición Infobae Perú/Rappi

La Comisión de Protección al Consumidor n.° 2 del Indecopi impuso una fuerte sanción a la empresa Smart Snacks S.A.C., tras comprobarse que comercializó papillas con niveles elevados de plomo que ponían en riesgo la salud de los consumidores. La multa asciende a 68,09 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 364.281,50.

El caso se originó a partir de la denuncia de una madre de familia, quien detectó que su hijo de un año presentaba altos niveles de plomo en la sangre después de consumir los productos “Papillas Guttis” en sus versiones verde dulzura y morado citrus. Los análisis confirmaron la presencia del metal pesado, lo que activó la investigación por parte del organismo de protección al consumidor.

Infracción al Código de Consumo por parte de Guttis

El Indecopi determinó que la empresa infringió el artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que garantiza el derecho de acceder a alimentos inocuos y establece la obligación de los proveedores de asegurar la seguridad de los productos ofrecidos, conforme a la normativa sanitaria vigente.

Además de la sanción económica, se dispuso que Smart Snacks S.A.C. devuelva el dinero correspondiente a los 44 productos adquiridos por la denunciante. También deberá reembolsar los gastos médicos ocasionados por la atención del menor afectado. La compañía está obligada a acreditar el cumplimiento de estas disposiciones dentro del plazo establecido por la Comisión.

Los sabores verde dulzura y
Los sabores verde dulzura y morado citrus fueron los que mostraron altos niveles de plomo. Foto: Guttis/Instagram

Posibles sanciones adicionales

De no acatar las órdenes, la empresa se expone a la aplicación de multas coercitivas, según lo previsto en el artículo 117 del mismo Código de Consumo.

La Resolución n.° 2154-2025/CC2 aún puede ser apelada. En caso de presentarse dicho recurso, el expediente será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi en segunda instancia.

Riesgos por consumir plomo

El plomo es un metal pesado tóxico que se acumula en el organismo y afecta múltiples sistemas aun con exposiciones bajas. En niños, no existe un nivel seguro en sangre: concentraciones pequeñas se asocian con retrasos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y disminución del coeficiente intelectual. Estos efectos pueden ser permanentes y discapacitantes, por lo que la prioridad es evitar la exposición desde el inicio.

En adultos, la exposición crónica se relaciona con hipertensión, daño renal y trastornos cardiovasculares; en el embarazo incrementa el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y bajo peso al nacer. La Organización Mundial de la Salud subraya que “no hay un nivel seguro” y advierte por sus impactos neurológicos y reproductivos.

Ingerir alimentos contaminados con plomo
Ingerir alimentos contaminados con plomo pueden afectar el sistema nervioso. Foto: Top Doctors

Las vías de ingreso más comunes incluyen el polvo o la pintura con plomo en viviendas antiguas, suelos contaminados, agua que atraviesa tuberías o soldaduras con plomo y ciertos alimentos o utensilios que lo liberan. En agua potable, el objetivo sanitario de la EPA es 0, reflejando que cualquier exposición comporta riesgo. La única forma de saber si el agua contiene plomo es análisis específicos.

En la última actualización, las autoridades sanitarias reforzaron medidas para reducir el plomo dietario en la infancia. En enero de 2025, la FDA emitió niveles de acción para alimentos procesados dirigidos a bebés y niños pequeños como parte de su iniciativa Closer to Zero, con el fin de llevar la exposición “tan baja como sea posible” al tiempo que se preserva el acceso a alimentos nutritivos. Aunque son guías de cumplimiento no obligatorio, marcan un estándar para la industria y las acciones de control.

Señales de alarma que requieren evaluación incluyen:

  • Retraso del crecimiento y del lenguaje;
  • Problemas de atención y conducta;
  • Cefalea, dolor abdominal y anemia;
  • En casos severos, convulsiones. La confirmación se realiza con medición de plomo en sangre, y los pediatras recomiendan intervenir desde valores muy bajos (≈3,5 µg/dL).

La prevención—identificar y eliminar fuentes, higiene del hogar y controles de agua y alimentos—es la estrategia más eficaz para evitar daños que, una vez ocurren, son difíciles de revertir.

Temas Relacionados

Indecopiplomoperu-economia

Últimas Noticias

“Ya no estamos en un sistema democrático”: CNDDHH alerta que designación de Juan José Santiváñez en Minjus “consolida la impunidad”

El exministro del Interior y nuevo ministro de Justicia enfrenta procesos por delitos como abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real, peculado, tráfico de influencias, colusión, omisión de actos funcionales y lavado de activos

“Ya no estamos en un

Gol de Oliver Sonne en el último minuto para triunfo ante Derby County y clasificación en Carabao Cup 2025

El futbolista peruano desató la euforia entre los suyos al asestarle el golpe definitivo al rival en tiempo de reposición. Remató con éxito una acción brillante. Clasificación a la 3era ronda. ¡Locura!

Gol de Oliver Sonne en

Gisela Valcárcel acusa de maltrato al CEO de América TV: “Todos merecemos respeto”

La líder de GV Producciones se pronunció tras la cancelación de ‘América Hoy’ y su abrupta salida del canal

Gisela Valcárcel acusa de maltrato

Resultados SERUMS 2025-II: este es el total de profesionales aprobados en distintas carreras de salud a nivel nacional

Los profesionales que no figuren en la lista de aprobados compartida por el Minsa podrán presentar su solicitud de revisión el jueves 28 de agosto, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD), según el cronograma oficial

Resultados SERUMS 2025-II: este es

El talento internacional sigue aterrizando en la Liga Peruana de Vóley: Atenea ficha a figura de la selección argentina

Mientras compite en el Mundial 2025 con las ‘panteras’, Nicole Pérez fue anunciada como nuevo refuerzo de Atlético Atenea, club que ascendió recientemente a la máxima categoría del vóley peruano

El talento internacional sigue aterrizando
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incidentes en Independiente: son 8

Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Filmó a su hijo fumando marihuana, con drogas y armas en la habitación: quedó detenido

Triple choque y vuelco en la autopista Dellepiane: dos personas resultaron heridas

Plantas aromáticas para el hogar: 12 especies que perfuman y purifican los ambientes

Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán y la OACI: un

Taiwán y la OACI: un llamado desde Argentina hacia una aviación más inclusiva y segura

Censura, represión y propaganda: Rusia radicaliza el control cultural e informativo

Lula da Silva reveló que Estados Unidos sancionó al ministro de Justicia de Brasil

Canadá prolonga su misión en Letonia y refuerza el flanco oriental de la OTAN

Pete Townshend, Roger Daltrey y el futuro de The Who: “No queremos convertirnos en una caricatura”

TELESHOW
La furia de Dalma y

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi