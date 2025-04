Más de 300 mil celulares bloqueados desde hoy: qué hacer si tu equipo es uno de los afectados por error

Bloqueo de más de 300 mil celulares en Perú inició el 21 de abril. | Andina

El bloqueo progresivo de más de 1,5 millones de equipos móviles comenzó este lunes 21 de abril, como parte de una medida impulsada por el Gobierno para combatir el uso de dispositivos vinculados a actividades ilícitas que hayan sido reportados como robados. Esta acción se dirige a celulares que no están registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) o que están asociados a personas con un historial altamente negativo, a fin de reducir también la comercialización de dispositivos robados o de dudosa procedencia en el país.

El proceso se enmarca en la Resolución N° 31-2025-CD/OSIPTEL, que dejó sin efecto la suspensión temporal del bloqueo de equipos móviles no registrados, la cual había sido implementada en julio de 2024. Con esta resolución, se reactiva el bloqueo gradual de dispositivos que no cumplen con los requisitos establecidos por el Renteseg, especialmente aquellos que han sido utilizados con códigos IMEI inválidos o clonados.

En primer lugar, el sistema enviará a las empresas operadoras la orden de bloquear los celulares no registrados en la lista blanca y vinculados a abonados con historial negativo. Posteriormente, las operadoras tendrán un plazo de hasta dos días hábiles para notificar a los usuarios afectados mediante un mensaje de texto (SMS). El SMS informará a los abonados sobre el bloqueo inminente de sus dispositivos, el cual se ejecutará en un plazo máximo de dos días hábiles.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el encargado de realizar las validaciones correspondientes para determinar si un equipo puede ser registrado en la lista blanca. Entre los procedimientos que se llevarán a cabo se incluye la verificación de que el código IMEI físico, impreso en el dispositivo, coincida con el IMEI lógico que aparece al marcar *#06# en el celular. Además, los usuarios deberán firmar una declaración jurada como parte del proceso.

Operadores identificarán equipos con historial irregular.| Andina

¿Qué hacer si tu equipo es bloqueado por error?

En caso de que los usuarios consideren que el bloqueo es injustificado y hayan adquirido el equipo en una tienda distinta al operador, podrán solicitar el registro de su celular en la lista blanca. Para ello, deberán acudir a las oficinas de atención del Osiptel con el dispositivo y, si es necesario, el comprobante de compra.

Luego de analizar el caso, el organismo podrá autorizar el desbloqueo de equipos adquiridos de forma lícita que hayan sido bloqueados por no estar registrados en la lista blanca.

¿Cómo saber si tu celular podría ser bloqueado?

El código IMEI, compuesto por 15 dígitos, permite identificar un celular a nivel mundial. Por ello, los usuarios que deseen saber si su equipo está registrado como robado, perdido o desbloqueado deberán marcar *#06# desde el teléfono y verificar que el IMEI lógico coincida con el impreso en el equipo.

Para ello, también se ha habilitado una web, a fin de que puedas conocer más detalles sobre si tu teléfono celular tiene todo en regla ingresando al sitio web ‘checa tu IMEI’. Para ello, deberás realizar el procedimiento anterior a fin de obtener el código.

El IMEI puede tener varios estados, como inválido, alterado o subestándar. Los equipos con IMEI inválido no figuran en la lista mundial de la Asociación Mundial de Telefonía Móvil (GSMA), mientras que los alterados no coinciden con el otorgado por el fabricante. Los celulares subestándar, aunque adquiridos legalmente, no tienen su IMEI registrado en la GSMA y son ilegales en Perú.