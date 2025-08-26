Perú

Martín Vizcarra reaparece en juicio por presuntas coimas tras polémico traslado al penal Ancón II

Expresidente hace su primera aparición pública tras dejar el penal Barbadillo por una cuestionada decisión del INPE

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Martín Vizcarra reaparece desde el penal Ancón II. Video: Justicia TV

El expresidente Martín Vizcarra reapareció de manera pública en el juicio oral en su contra por las presuntas coimas del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Esta es la primera aparición del exmandatario del cuestionado traslado al penal Ancón II desde el penal Barbadillo.

La sesión de hoy martes 26 de agosto del juicio oral inició puntualmente a las 9:00 de la mañana; sin embargo, Vizcarra aún venía siendo trasladado al ambiente del penal Ancón II para que se conecte a la audiencia.

Su abogado, Erwin Siccha, requirió a la jueza Fernanda Ayasta Nassif, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que se brinden unos minutos para que Martín Vizcarra logre conectarse a la sesión. Si bien en un inicio no se accedió, finalmente se dispuso un receso de cinco minutos para que el expresidente se una a la videoconferencia.

Transcurrido el plazo, el expresidente Martín Vizcarra apareció en pantalla; sin embargo, a diferencia de su primera aparición tras ser recluido en el penal Barbadillo para cumplir prisión preventiva, no intervino para acreditarse ante el colegiado.

Martín Vizcarra se presenta a
Martín Vizcarra se presenta a su juicio oral desde el penal Ancón II. Foto: captura Justicia TV

Como se recuerda, en la sesión del 19 de agosto, Vizcarra intervino para pedir disculpas por no haberse presentado a la audiencia anterior porque estaba siendo trasladado a Barbadillo. "Solamente han sido factores externos, que espero que pronto puedan revertirse, los que han generado esta inasistencia en la anterior. Me comprometo de aquí o donde esté participar en todas las otras diligencias y audiencias que usted convoque, señora”, dijo.

Sin embargo, la situación no se revirtió. Todo lo contrario. El INPE anuló su clasificación al Penal Barbadillo y dispuso que sea reclasificado. Se indicó que le correspondería ser recluido en Lurigancho, pero terminó siendo asignado en Ancón II.

Alejandro Salas se pronuncia

Según Salas, el exmandatario mantiene el ánimo elevado y transmite fortaleza a su familia, a pesar de la dificultad del momento. Durante la visita, coincidió con la esposa e hijas de Vizcarra, quienes, según sus palabras, salieron reconfortadas tras ver la actitud optimista del exjefe de Estado.

Respecto a los argumentos del juez Jorge Chávez Tamariz, Salas cuestionó la interpretación sobre el arraigo familiar. El magistrado había señalado la falta de este vínculo, argumentando que la esposa de Vizcarra residía en Moquegua. Salas refutó esta afirmación, asegurando que la familia vive en San Isidro y que la residencia en Moquegua responde a motivos de identificación regional.

Letrado cuenta detalles de cuando visitó al exjefe de Estado previo a su traslado al penal Ancón II. | Carlos Díaz / Infobae Perú

Además, subrayó que los hijos del expresidente cursan estudios universitarios, lo que, a su juicio, refuerza el arraigo. El abogado consideró que el juez incurrió en un “gravísimo error” y recordó que el Código Civil obliga a los padres a sostener a sus hijos hasta los 28 años si continúan estudiando.

En cuanto al arraigo laboral, Salas explicó que, debido a la inhabilitación impuesta por el Congreso, Martín Vizcarra no puede acceder a empleos en el sector público ni en empresas privadas, ya que estas podrían evitar contratarlo por temor a represalias políticas. Por ello, defendió la validez de los vínculos laborales familiares, destacando que el 85 % de la economía peruana es informal y que millones de ciudadanos trabajan en empresas familiares.

Sobre la inhabilitación política, el abogado calificó de “aberración política” la interpretación que impide a Vizcarra participar en actividades partidarias. Sostuvo que la restricción se limita al ejercicio de cargos públicos y que la pertenencia a un partido está amparada por la Constitución. Salas denunció que se busca “cortarle los pies, las manos, la boca y hoy la libertad” a Vizcarra, lo que, según él, evidencia una persecución política.

El abogado expresó su convicción de que, si Vizcarra recupera la libertad y la habilitación política, su seguridad personal deberá reforzarse, ya que, en sus palabras, “si a él no lo logran callar, lo van a tratar de aniquilar. De eso no me queda la menor duda”.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPenal Ancón IIPenal BarbadilloPoder Judicialperu-politica

Últimas Noticias

Gisela Valcárcel fue impedida de entrar a América TV y retira de inmediato América Hoy: “Esto va a quedar como lección”

La dueña de GV Producciones arremetió contra el CEO del canal y afirmó que no se quedará de brazos cruzados

Gisela Valcárcel fue impedida de

Caos en la Ramiro Prialé ante el cierre parcial de la vía por 45 días: demoras de hasta 3 horas para pasar por la autopista

Desde este miércoles 27 de agosto se cerrará varios tramos de esta importante vía, pero zona se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los usuarios, quienes tienen que lidiar con largas esperas para poder llegar a su destino

Caos en la Ramiro Prialé

“Saquen a José de San Martín del cuadro y pongan a Hernán Barcos”: ‘Tigrillo’ Navarro reveló qué le dijo Alex Valera al ‘Pirata’ para enfadarlo

El periodista deportivo cuestionó con dureza al jugador de Alianza Lima por minimizar al delantero de Universitario y lanzó irónico comentario sobre el argentino

“Saquen a José de San

Más de 5 mil municiones iban a salir del Perú hacia Ecuador de forma clandestina por Tumbes

Un operativo en Aguas Verdes permitió a la policía interceptar un vehículo cargado con arsenal de guerra oculto, evitando que material bélico llegara a manos de bandas en el país vecino

Más de 5 mil municiones

Paolo Guerrero se enfrenta a madre de Ana Paula Consorte y brasileña tiene que interferir: “Ella es igualita a ti”

El delantero respondió públicamente a Doña Rose luego de recibir un comentario directo sobre su pareja, en una conversación que también incluyó la intervención conciliadora de la bailarina brasileña

Paolo Guerrero se enfrenta a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué autos 0Km se pueden

Qué autos 0Km se pueden comprar con USD 20.000 tras la suba del dólar oficial

Un prefecto dejó el puesto de guardia para ver a su novia, sus compañeros lo encubrieron y los condenaron a prisión

Crisis en una reconocida empresa de galletitas ante la demora en el pago de los sueldos: qué pasará con la fábrica

Alejandro Katz, filósofo y candidato a diputado, criticó al Gobierno en medio del escándalo por las supuestas coimas

Investigan la denuncia de una jueza federal de Rosario que detectó una intrusión en su departamento

INFOBAE AMÉRICA
Paeaguay: asumió la alcaldesa interina

Paeaguay: asumió la alcaldesa interina de Ciudad del Este tras la destitución de su predecesor

Brasil declaró la “situación crítica” en dos afluentes del Amazonas por falta de lluvias

Guillermo del Toro, cineasta invitado al AFI Fest

La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

La vida cotidiana en Cuba, según Leonardo Padura: “Hombres y mujeres se descubren más pobres que nunca”

TELESHOW
Claudia Villafañe chocó con su

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio