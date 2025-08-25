Perú

Tomar gaseosa todos los días puede causar alguna de estas 10 enfermedades

El 85% de los peruanos no sigue una dieta saludable, en parte debido al consumo excesivo de azúcar y las gaseosas son una de las principales fuentes de azúcar añadida en la alimentación diaria

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El principal problema de las
El principal problema de las gaseosas radica en su contenido de azúcares añadidos, colorantes, ácidos y en muchos casos cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares peruanos, la gaseosa es una presencia infaltable en la mesa, especialmente durante los almuerzos familiares, celebraciones o simplemente como acompañamiento diario. Es una bebida que se comparte entre grandes y chicos, y que incluso llega a sustituir al agua. Sin embargo, lo que para muchos parece un hábito común e inofensivo puede convertirse, con el tiempo, en una amenaza para la salud.

Según informes del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), el consumo excesivo de bebidas azucaradas, como las gaseosas, está directamente relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles que representan un problema creciente en el país. El Minsa advierte que el 85% de los peruanos no sigue una dieta saludable y que la obesidad en adultos ha aumentado, en parte debido al consumo excesivo de azúcar, sal y grasas saturadas. Las gaseosas son una de las principales fuentes de azúcar añadida en la alimentación diaria.

Tomar gaseosa a diario puede causar alguna de estas 10 enfermedades

Lo ideal es reservar las
Lo ideal es reservar las gaseosas para ocasiones esporádicas y preferir siempre opciones más saludables como el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Obesidad: una sola lata de gaseosa puede contener entre 8 y 10 cucharaditas de azúcar. El consumo diario eleva rápidamente la ingesta calórica, contribuyendo al aumento de peso y, en el tiempo, a la obesidad.
  2. Diabetes tipo 2: el exceso de azúcar altera la capacidad del cuerpo para manejar la glucosa, lo que puede llevar al desarrollo de resistencia a la insulina y, finalmente, a diabetes tipo 2.
  3. Hipertensión arterial: el consumo frecuente de bebidas azucaradas se asocia con un aumento en la presión arterial, sobre todo en personas con sobrepeso u obesidad.
  4. Enfermedades cardiovasculares: las gaseosas pueden contribuir a niveles elevados de triglicéridos y colesterol malo (LDL), lo que aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.
  5. Hígado graso no alcohólico: el exceso de fructosa, presente en muchas gaseosas, se metaboliza en el hígado y puede producir acumulación de grasa, generando una enfermedad hepática silenciosa.
  6. Caries dental: el alto contenido de azúcar, combinado con la acidez de estas bebidas, desgasta el esmalte dental y fomenta la aparición de caries.
  7. Osteoporosis: el consumo frecuente de bebidas carbonatadas puede interferir con la absorción de calcio, debilitando los huesos con el tiempo.
  8. Problemas renales: las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de desarrollar cálculos renales y disfunciones renales crónicas.
  9. Síndrome metabólico: se trata de un conjunto de factores que incluyen presión alta, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa abdominal y colesterol alterado. Todos estos factores aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes.
  10. Trastornos digestivos: las gaseosas pueden provocar hinchazón, gases, reflujo y molestias gastrointestinales debido a su alto contenido de gas y acidez.

¿Por qué la gaseosa es dañina para la salud?

El exceso de azúcar de
El exceso de azúcar de la gaseosa altera la capacidad del cuerpo para manejar la glucosa, lo que puede llevar al desarrollo de resistencia a la insulina (Imagen ilustrativa Infobae)

El principal problema de las gaseosas radica en su contenido de azúcares añadidos, colorantes, ácidos y en muchos casos cafeína. Una sola porción puede superar el límite diario recomendado de azúcar por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere no consumir más de 25 gramos de azúcar añadida al día en adultos (alrededor de 6 cucharaditas).

Además, el cuerpo no procesa las calorías líquidas de la misma manera que las sólidas, lo que significa que las gaseosas no sacian el apetito, favoreciendo el consumo adicional de alimentos, lo cual impacta negativamente en el peso corporal.

¿Cuál es la cantidad de gaseosa que se debe consumir a la semana?

Los especialistas de EsSalud y el Minsa recomiendan evitar el consumo diario de gaseosas. No hay una cantidad segura, pero lo ideal es reservarlas para ocasiones esporádicas y preferir siempre opciones más saludables como el agua, infusiones sin azúcar o jugos naturales sin endulzar.

Si se desea consumir gaseosa, lo recomendable sería limitarla a una vez por semana y optar por las versiones sin azúcar o bajas en calorías, aunque incluso estas no están exentas de efectos secundarios debido a los edulcorantes artificiales.

Temas Relacionados

gaseosabebidas azucaradasproductos ultraprocesadosperu-salud

Últimas Noticias

Fuertes vientos en Ica: cerca de 900 turistas no pudieron sobrevolar las Líneas de Nazca por cierre de aeródromos

Corpac paralizó operaciones en Nasca y Pisco por ráfagas de hasta 63 km/h que levantaron grandes nubes de arena y redujeron la visibilidad aérea

Fuertes vientos en Ica: cerca

Si estás en Lima así es cómo debes protegerte de los fuertes vientos al salir de casa

Los fuertes vientos pueden causar problemas respiratorios y alérgicos, irritación ocular y golpes

Si estás en Lima así

Joven de apenas 18 años fue asesinado a golpes tras una discusión de tránsito en Villa El Salvador: familia exige justicia

La familia del joven estudiante exige que los agresores “se pudran en la cárcel”; por su parte, la Policía confirmó la captura de uno de los implicados en el crimen

Joven de apenas 18 años

Martín Vizcarra pasa sus primeros días en tópico de penal Ancón II por este inusual motivo

El exjefe de Estado fue trasladado al también conocido como ‘Piedras Gordas’ a fin de cumplir con la orden de prisión preventiva en su contra por un plazo de cinco meses

Martín Vizcarra pasa sus primeros

Rafael López Aliaga cede tren Lima–Chosica al MTC, pero advierte que perderá “todo derecho” si no inicia operación en corto plazo

El alcalde de Lima señaló que esta medida busca destrabar el proyecto ferroviario y está sujeta a un decreto de urgencia enviado por la Municipalidad

Rafael López Aliaga cede tren
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se conocieron nuevos audios de

Se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo con cuestionamientos a funcionarios clave del Gobierno

Causa “Cupón PBI”: la Justicia de Nueva York falló en favor de la posición argentina

Cuánta fibra se debe consumir para mejorar la salud del corazón

Receta de merenguitos, rápida y fácil

Caso Vialidad: otorgaron la prisión domiciliaria a Raúl Pavesi por su delicado estado de salud

INFOBAE AMÉRICA
Francia está al borde de

Francia está al borde de otra crisis política: el primer ministro se someterá a una moción de confianza

Cáritas exigió un alto el fuego inmediato y el fin del apoyo internacional a la ofensiva israelí en Gaza

Vacaciones por tierra y mar: cómo combinar ambos para un emocionante viaje familiar

Alemania reafirmó su respaldo a Ucrania con la visita del vicecanciller Lars Klingbeil a Kiev

Persecución en Nicaragua: murió un opositor a la dictadura de Daniel Ortega que estaba desaparecido hace más de un mes

TELESHOW
Una actriz de “En el

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”