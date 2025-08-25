Perú

SUNAFIL: Infracciones por actos contra la libertad sindical

El Tribunal de SUNAFIL determinó que toda acción del empleador que influya, directa o indirectamente, en la desafiliación sindical constituye infracción muy grave, debiendo ser sancionada y garantizando la autonomía colectiva

Por Carlos Cadillo

Guardar
SUNAFIL sancionará toda acción empleadora
SUNAFIL sancionará toda acción empleadora que induzca la desafiliación sindical.

En la Resolución de Sala Plena Nº 008-2025-SUNAFIL/TFL, el Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL (TFL) aprobó determinados criterios -entre otros- respecto de las infracciones que se imputan al empleador por la realización de actos antisindicales vinculados con la desafiliación. Según este órgano, cualquier acto del empleador que incida sobre la decisión de los trabajadores respecto a su afiliación o desafiliación constituye una afectación al principio de autonomía colectiva y puede vulnerar directamente la libertad sindical, en tanto afecta la capacidad de acción del sindicato y la voluntad libre del trabajador.

Agrega el TFL que este tipo de actos constituyen interferencias que pueden debilitar estructuralmente al sindicato, reduciendo su poder de negociación y representación; los cuales se pueden presentar mediante formas de presión explícitas o disuasivas. En este último caso, dicho órgano entiende que los mecanismos indirectos o encubiertos bajo apariencia de actos de voluntariedad de los trabajadores no pueden considerarse como acciones neutras, dada la posición de poder que el empleador tiene en la relación laboral.

La inspección laboral debe identificar
La inspección laboral debe identificar pruebas objetivas de interferencia sindical. - Sunafil

De esta manera, el TFL clasifica los actos antisindicales de injerencia o de intervención, destinados a promover la desafiliación sindical, en directos o indirectos. A modo de ejemplo, por un lado, como prácticas de intervención directa se mencionan las siguientes: redactar, diligenciar o intermediar en la entrega de cartas de desafiliación; asumir los costos notariales u otros trámites de renuncia al sindicato; y, participar activamente en la coordinación del proceso de renuncia con el sindicato. Y, como prácticas de intervención indirecta: otorgar beneficios económicos, laborales o contractuales como préstamos, ascensos o pagos extraordinarios a trabajadores que se desafilian; emitir comunicaciones o políticas internas que desincentiven la afiliación sindical o promuevan la renuncia; y, tratar de forma diferenciada a los trabajadores no afiliados, generando un efecto de presión o exclusión hacia los afiliados.

SUNAFIL atiende denuncias de trabajadores
SUNAFIL atiende denuncias de trabajadores sobre derechos vulnerados.

Frente a este tipo de prácticas, el TFL señala que corresponde aplicar la infracción muy grave tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. En concreto, la conducta infractora imputable al empleador será la promoción de la desafiliación sindical, como una forma autónoma de afectación a la libertad sindical. Además, precisa que, para su imputación, no se requiere que exista una amenaza o un beneficio tangible, bastando que el empleador intervenga con el propósito o efecto de inducir la renuncia sindical.

Sin embargo, el TFL considera que la inspección del trabajo debe identificar los elementos objetivos que permitan inferir razonablemente que, en el caso concreto, el comportamiento del empleador tuvo por finalidad restringir, dificultar o disuadir el ejercicio de la libertad sindical. Así, menciona que, entre las posibles consecuencias de dicho comportamiento, pueden encontrarse la desafiliación sindical, la disminución de la participación de los trabajadores en la organización, la obstaculización de su funcionamiento interno, el debilitamiento de su capacidad de negociación, entre otras. Además, el TFL establece que las autoridades inspectivas y a las autoridades del procedimiento administrativo sancionador deben analizar y valorar el conjunto de elementos disponibles, incluyendo los medios de prueba directos y los indicios, que permitan advertir que la conducta desplegada del empleador afecta, limita o interfiere en el ejercicio de la libertad sindical.

SUNAFIL regula la relación entre
SUNAFIL regula la relación entre empleadores y trabajadores garantizando el respeto a la ley.

La Resolución comentada estableció precedentes administrativos de observancia obligatoria respecto a parte de los criterios comentados; los cuales deben ser cumplidos por todas las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo a partir del 4 de agosto de 2025. La Resolución fue emitida como acuerdo plenario de la Sala Plena del TFL, con la finalidad de establecer criterios que garanticen la uniformidad en la aplicación de la normativa laboral a los casos concretos y la uniformidad de los pronunciamientos a cargo de la SUNAFIL.

Carlos Cadillo
Carlos Cadillo

Temas Relacionados

Sunafilderechos laboraleslibertad sindicalCarlos CadilloOpiniónperu-noticias

Últimas Noticias

Maju Mantilla reapareció y rompió su silencio tras separación de Gustavo Salcedo: “Han sido días complicados”

La Miss Mundo 2004 habló por primera vez en Arriba Mi Gente tras el anuncio de separación de su esposo y aseguró que solucionaría sus problemas

Maju Mantilla reapareció y rompió

Dólar: cotización de apertura hoy 25 de agosto en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Calendario lunar de agosto 2025: así se verá la luna desde Perú

Mira al cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Perú

Calendario lunar de agosto 2025:

Jorge Fossati explotó contra arbitraje del Universitario vs Alianza Lima y advirtió a la selección por lesionados: “La fecha no debió jugarse”

El técnico uruguayo se refirió al gol anulado a Alex Valera, además de los problemas físicos del ‘Cholo’ y de Edison Flores, que no acabaron el duelo ante los ‘íntimos’

Jorge Fossati explotó contra arbitraje

“Se autoreclama”: Álvaro Barco ironiza sobre los polémicos gestos de ‘Tito’ Ordóñez en el Monumental

El director deportivo de Universitario respondió con sarcasmo a la polémica actuación del delegado de Alianza Lima previo al clásico disputado en el coloso de Ate

“Se autoreclama”: Álvaro Barco ironiza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron

Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron a 7 personas en un operativo en Rosario

Sorpresa en Morón: fueron a desmantelar un búnker narco y se encontraron con un arsenal de armas de guerra

Boom inmobiliario: la compraventa de inmuebles con crédito en CABA subió más de 500% interanual en julio

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto

Receta de grisines de salvado, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Artistas, musas o prostitutas: el

Artistas, musas o prostitutas: el papel de la mujer en la historia del arte

Vehículos alambrados y redes antidrones en las calles: así resiste Ucrania ante los bombardeos de Putin en el frente del este

AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pisco

Maduro, la izquierda y la doble vara

Cómo influye China en las elecciones de la ciudad más grande de Estados Unidos

TELESHOW
La reacción de Emilia Attias

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim

Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”

Noelia Marzol contó cómo superó la fuerte crisis con su marido: “Con Rami me voy a quedar hasta que sea viejita”

Nicki Nicole celebró sus 25 años junto a Lamine Yamal: la foto que confirma la relación