¿Hasta cuándo habrá oleajes anómalos en la costa peruana? Esto respondió la Marina de Guerra

La presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad ha alterado la vida en distritos como La Punta y Chorrillos, así como otras zonas cercanas al litoral

Oleajes anómalos causan serios daños en el malecón de La Punta

En los últimos días, la costa peruana ha vivido uno de sus eventos marítimos más intensos del año, con más de 110 puertos cerrados, daños significativos en infraestructuras costeras y una víctima mortal.

La presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad ha alterado la vida en distritos como La Punta y Chorrillos, mientras la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advierte que el fenómeno podría extenderse hasta el próximo miércoles 27 de agosto.

Según el capitán de fragata Enrique Varea, el país experimentó el oleaje más fuerte registrado en el 2025, con olas que llegaron a duplicar su altura habitual. “Estamos hablando de una altura de ola aproximada del doble de lo normal”, precisó el oficial a Exitosa.

El oleaje anómalo que viene
El oleaje anómalo que viene soportando el litoral peruano ha causado daños en embarcaciones, muelles y viviendas.

El reporte oficial señala que todas las instalaciones portuarias del sur y del centro del país están actualmente inactivas, mientras que solo algunos puertos del norte continúan operando con restricciones. Varea subrayó: “Todavía van a seguir algunas restricciones en diferentes puertos, actualmente ya tenemos 110 puertos cerrados”.

Daños y un fallecido

El impacto de los oleajes anómalos se sintió especialmente en el distrito de La Punta, en el Callao. Cámaras y drones del municipio registraron durante la madrugada cómo el malecón cedía ante olas de hasta cuatro metros y enrocados de protección sufrían daños notables.

Según informaron las autoridades, el rompimiento temporal de parte del rompeolas, construido en 1964, expuso a viviendas y espacios públicos al ingreso del mar.

En los últimos años, la
En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias.

El parque Ostolaza, el campo deportivo Choli Gómez y calles aledañas quedaron anegadas. El pasado domingo 24, la propia Marina de Guerra confirmó el fallecimiento de un miembro de su institución mientras realizaba tareas urgentes de control en Lambayeque, alcanzado por la fuerza del agua cuando apoyaba operativos de seguridad en el litoral.

El alcalde de La Punta, Ramón Garay, recorrió la zona sur del distrito y advirtió sobre la urgencia de reforzar los sistemas de defensa costera: “El rompeolas que nos protege desde 1964 ya muestra un serio debilitamiento y necesitamos el apoyo del Gobierno Central para reforzarlo”, declaró.

Factores climáticos

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) atribuyó el fenómeno a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno atmosférico que ha intensificado la energía del mar sobre la costa peruana.

El informe oficial, contenido en el Aviso Especial N.º 38-25 emitido el 20 de agosto de 2025, advirtió que el fenómeno se mantendrá, al menos, hasta el miércoles 27.

Varea aclaró: “Desde el lunes 25 de agosto, las olas comenzaron a disminuir levemente en intensidad, pero aun así mantienen un impacto importante; la situación requiere monitoreo permanente y, de acuerdo con las evaluaciones, se podrían mantener algunas restricciones adicionales”.

Para la población y usuarios marítimos, la recomendación sigue vigente: abstenerse de actividades acuáticas y transitar por malecones y playas, según los reportes publicados y los anuncios oficiales.

Acciones y medidas

La emergencia llevó a la municipalidad de La Punta a ordenar la suspensión de actividades pesqueras y recreativas en las playas. Los equipos de Serenazgo, Defensa Civil y servicios municipales se movilizaron para evacuar el agua acumulada, instalar barreras temporales ante la persistencia de las olas y asistir a los vecinos afectados.

Otros distritos del litoral, como Chorrillos, también reportaron anegamientos en canchas deportivas y calles costeras; imágenes aéreas documentadas por el drone municipal corroboran la magnitud del avance del mar.

Las autoridades nacionales establecieron restricciones inmediatas en el acceso a los espigones y malecones, apelando a la “responsabilidad de la población para evitar desplazamientos innecesarios en zonas vulnerables”. La Capitanía de Puerto, dependencia de la Marina de Guerra, intensificó el patrullaje y la vigilancia ante posibles nuevos repuntes del fenómeno.

El municipio de La Punta
El municipio de La Punta decidió reforzar sus muros divisores en la playa Cantalao, debido al oleaje anómalo reportado.

Evaluación y monitoreo

La Marina de Guerra del Perú subraya el monitoreo continuo de la situación. Varea afirma que los pronósticos y recomendaciones se actualizan constantemente: “Nuestros profesionales evalúan las condiciones y avisamos de manera oportuna, el último comunicado se emitió con entre cuatro y cinco días de anticipación”.

Según las estimaciones, el mar mantendrá un comportamiento agitado durante los siguientes días. El personal de la Marina y las municipalidades trabajan en conjunto para analizar la evolución, prevenir mayores daños y coordinar eventuales refuerzos de infraestructura costera.

La presencia de oleajes anómalos en la costa central del Perú mantiene la alerta en todos los distritos costeros. El aviso se mantiene para la ciudadanía y operadores turísticos: evitar actividades en el agua, acatar restricciones e informarse permanentemente de los reportes oficiales emitidos por las autoridades marítimas.

