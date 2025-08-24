Más de 110 puertos cierran en todo el litoral peruano ante oleaje anómalo

(Andina)

El litoral peruano enfrenta el cierre de 112 puertos por la presencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Las restricciones afectan operaciones marítimas y actividades pesqueras y deportivas, y se mantendrán al menos hasta el miércoles 27 de agosto. El fenómeno ha comenzado a impactar desde el norte hasta el sur del país, después del pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV).

Distribución de los cierres portuarios

El cierre de puertos y caletas se extiende a lo largo de la costa peruana. Las autoridades precisaron que en el litoral norte permanecen inoperativos los puertos Talara, Bayóvar, Salaverry, Malabrigo, Pimentel, Paita, Eten, Pacasmayo, Morin, junto a varias caletas como Lobitos, San Pablo y Parachique, entre otras. Entre los terminales cerrados en esta región se incluyen el Multiboyas Punta Arenas, Negritos, Colán y Eten, así como muelles de carga líquida y el muelle artesanal del Terminal Pesquero Salaverry.

Cierran puertos del litoral peruano. (Foto: Andina)

En el litoral central, la lista abarca los puertos Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Supe, Huacho, Chancay, Cerro Azul, San Nicolás, Tambo de Mora y San Juan, así como caletas como Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus y Tortugas (Chimbote). También se encuentran cerradas varias zonas portuarias del Callao y muelles situados en bahías como Chorrillos, Ancón y Pucusana. Los muelles Multiboyas Chimbote, Paramonga y Paracas se incluyen entre los terminales restringidos.

En el litoral sur, figuran Matarani, Punta Picata y terminales como Mollendo, Monte Azul y Petroperú. En esta área, tanto puertos industriales como desembarcaderos artesanales interrumpieron sus actividades mientras persista la alerta.

Recomendaciones y medidas de seguridad

El INDECI recomendó suspender actividades portuarias y de pesca durante la vigencia del fenómeno. La institución instó a las autoridades regionales y locales a informar a la ciudadanía sobre medidas de protección, con especial énfasis en la necesidad de evitar la exposición al oleaje para reducir riesgos de accidentes y daños a la integridad personal y material.

El organismo también sugirió asegurar las embarcaciones y retirar flotas pequeñas hacía tierra firme. Asimismo, aconsejó no realizar actividades deportivas o campamentos en las zonas de playa afectadas. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) emitió reportes periódicos para mantener informada a la población sobre los riesgos asociados al mar.

Vigilancia y monitoreo de emergencia

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), órgano dependiente de INDECI, se encuentra en constante monitoreo de los eventos en coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación y las oficinas de gestión del riesgo de desastres regionales. El objetivo de estas acciones es proporcionar información oportuna tanto a las autoridades como a la población sobre la evolución de los oleajes.

La continuidad del fenómeno está prevista hasta el 27 de agosto, según el aviso oceanográfico N.º 38 de DIHIDRONAV. Se mantiene la alerta para los departamentos del litoral peruano y no se descarta una ampliación de las restricciones si el patrón de oleaje persiste.

El cierre de los 112 puertos afecta de forma directa a las actividades económicas, recreativas y pesqueras en toda la costa nacional. Las autoridades mantienen la vigilancia e informarán sobre cualquier novedad relevante mientras dure la emergencia.