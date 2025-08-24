Perú

Más de 110 puertos cierran en todo el litoral peruano ante oleaje anómalo

El fenómeno marítimo obliga a restringir operaciones pesqueras, comerciales y deportivas a lo largo de toda la costa, mientras las autoridades coordinan acciones preventivas para resguardar a la población ante los riesgos de accidentes

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
(Andina)
(Andina)

El litoral peruano enfrenta el cierre de 112 puertos por la presencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Las restricciones afectan operaciones marítimas y actividades pesqueras y deportivas, y se mantendrán al menos hasta el miércoles 27 de agosto. El fenómeno ha comenzado a impactar desde el norte hasta el sur del país, después del pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV).

Distribución de los cierres portuarios

El cierre de puertos y caletas se extiende a lo largo de la costa peruana. Las autoridades precisaron que en el litoral norte permanecen inoperativos los puertos Talara, Bayóvar, Salaverry, Malabrigo, Pimentel, Paita, Eten, Pacasmayo, Morin, junto a varias caletas como Lobitos, San Pablo y Parachique, entre otras. Entre los terminales cerrados en esta región se incluyen el Multiboyas Punta Arenas, Negritos, Colán y Eten, así como muelles de carga líquida y el muelle artesanal del Terminal Pesquero Salaverry.

Cierran puertos del litoral peruano.
Cierran puertos del litoral peruano. (Foto: Andina)

En el litoral central, la lista abarca los puertos Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Supe, Huacho, Chancay, Cerro Azul, San Nicolás, Tambo de Mora y San Juan, así como caletas como Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus y Tortugas (Chimbote). También se encuentran cerradas varias zonas portuarias del Callao y muelles situados en bahías como Chorrillos, Ancón y Pucusana. Los muelles Multiboyas Chimbote, Paramonga y Paracas se incluyen entre los terminales restringidos.

En el litoral sur, figuran Matarani, Punta Picata y terminales como Mollendo, Monte Azul y Petroperú. En esta área, tanto puertos industriales como desembarcaderos artesanales interrumpieron sus actividades mientras persista la alerta.

Recomendaciones y medidas de seguridad

El INDECI recomendó suspender actividades portuarias y de pesca durante la vigencia del fenómeno. La institución instó a las autoridades regionales y locales a informar a la ciudadanía sobre medidas de protección, con especial énfasis en la necesidad de evitar la exposición al oleaje para reducir riesgos de accidentes y daños a la integridad personal y material.

El organismo también sugirió asegurar las embarcaciones y retirar flotas pequeñas hacía tierra firme. Asimismo, aconsejó no realizar actividades deportivas o campamentos en las zonas de playa afectadas. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) emitió reportes periódicos para mantener informada a la población sobre los riesgos asociados al mar.

Vigilancia y monitoreo de emergencia

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), órgano dependiente de INDECI, se encuentra en constante monitoreo de los eventos en coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación y las oficinas de gestión del riesgo de desastres regionales. El objetivo de estas acciones es proporcionar información oportuna tanto a las autoridades como a la población sobre la evolución de los oleajes.

La continuidad del fenómeno está prevista hasta el 27 de agosto, según el aviso oceanográfico N.º 38 de DIHIDRONAV. Se mantiene la alerta para los departamentos del litoral peruano y no se descarta una ampliación de las restricciones si el patrón de oleaje persiste.

El cierre de los 112 puertos afecta de forma directa a las actividades económicas, recreativas y pesqueras en toda la costa nacional. Las autoridades mantienen la vigilancia e informarán sobre cualquier novedad relevante mientras dure la emergencia.

Temas Relacionados

INDECIoleaje anómaloperu-noticias

Últimas Noticias

Ruge el dragón peruano: exportaciones de pitahaya conquistan Europa y superan los US$1,6 millones en los primeros 6 meses del año

La fruta del dragón sigue los pasos del arándano y lanza a Perú al centro del comercio mundial, generando un efecto dominó en las agroexportaciones. ¿Cuáles fueron sus destinos predilectos en 2025?

Ruge el dragón peruano: exportaciones

Universidad Nacional de Trujillo anula examen de Medicina y anuncia una nueva evaluación: ¿qué pasó con los resultados?

La UNT informó que los resultados del examen de ingreso a Medicina en la modalidad Ordinario no superaron las pruebas de control de calidad. Los postulantes deberán rendir una nueva evaluación en 15 días

Universidad Nacional de Trujillo anula

“Plata o plomo”: Comerciantes de San Juan de Lurigancho abandonan sus negocios por amenazas de extorsionadores

Negocios en el mercado Las Camelias empezaron a cerrar para evitar el pago de cupos de S/ 10 al día. Integrantes de ‘La Nueva Generación’ amenazaron con asesinar a un dirigente si no cumplen con sus exigencias

“Plata o plomo”: Comerciantes de

Policía de Arequipa expulsa a venezolanos y colombiana por infracción a la ley de migraciones

Las autoridades de seguridad realizaron un operativo que derivó en la salida forzosa de siete venezolanos y una colombiana, quienes eludían regulaciones de residencia y tránsito en territorio nacional

Policía de Arequipa expulsa a

Marinera peruana y malambo argentino despiertan furor en redes: “Esta es la única guerra que aceptamos”

El duelo amistoso entre dos jóvenes en una pista de baile fue registrado por mimarinera.com y reunió a espectadores que alentaron con barras y aplausos, mientras en redes los comentarios resaltaron la fraternidad cultural

Marinera peruana y malambo argentino
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con récord de inscriptos, la

Con récord de inscriptos, la marea runner copó Buenos Aires: así se vivió la Media Maratón 21K

Según el FMI, en 2026 jubilaciones y pensiones explicarán casi la mitad del gasto público argentino

Celulares bloqueados y sobres con dinero: cómo sigue la investigación por el caso de presuntas coimas en la ANDIS

Nuevas muertes en el fútbol amateur: dos jugadores se descompensaron y fallecieron en Córdoba y Río Negro

Dos jóvenes de 14 y 18 años vandalizaron una escuela de Chapadmalal: filmaron los destrozos y lo subieron a las redes

INFOBAE AMÉRICA
El renovado apoyo incondicional de

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

Un ex cura uruguayo denunciado por abuso sexual a 30 niños en Bolivia lleva 17 años oculto en su casa en Salto

TELESHOW
Las palabras de Gimena Accardi

Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: “Estoy de vuelta”

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada

Marixa Balli confirmó que tiene una relación, a pesar de no estar enamorada: “No tengo ganas de pertenecer a alguien”