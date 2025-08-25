Declaran feriado regional el 1 de septiembre en Perú: estos trabajadores tendrán libre ese lunes

Numerosos trabajadores tendrán la posibilidad de descansar el próximo 1 de septiembre. (Andina)

El próximo lunes se vivirá una jornada especial en el sur del Perú. El 1 de septiembre será feriado regional no laborable para quienes trabajan en el sector público del departamento de Tacna, por una disposición del gobierno de esa localidad.

La disposición forma parte de la celebración por el Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú, conmemorada en 2025 mediante una ordenanza regional oficialmente publicada por el Gobierno Regional de Tacna en el diario El Peruano.

El feriado regional fue declarado exclusivamente para los trabajadores de las dependencias públicas en todo el territorio del departamento de Tacna. Queda claro que este día libre no aplica para los funcionarios de otros departamentos.

Según la Ordenanza Regional N° 012-2025-CR/GOB.REG.TACNA, este día no laborable será de carácter compensable, por lo que los trabajadores públicos deberán recuperar las horas según las disposiciones que emita cada institución.

La normatividad precisa que el feriado solo tendrá alcance para el personal que labora en entidades de la administración pública regional y no para empleados del sector privado.

El texto íntegro, difundido por El Peruano, señala: “Declarar feriado regional no laborable compensable para los trabajadores que laboran en las dependencias públicas [...] en el ámbito territorial del departamento, el día 01 de setiembre de 2025 para conmemorarse el Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú”.

Las actividades y atenciones en oficinas estatales se verán suspendidas como parte de las actividades conmemorativas impulsadas por el Gobierno Regional de Tacna, a cargo de Luis Torres Robledo. La compensación de horas deberá organizarse de acuerdo con las necesidades institucionales.

¿Por qué es feriado?

El Consejo Regional de Tacna sustentó la promulgación de esta ordenanza subrayando la importancia histórica de la reincorporación de Tarata. El 1 de septiembre de 1925, la provincia recuperó oficialmente su pertenencia al territorio nacional peruano después del periodo postguerra con Chile, un hecho de profunda relevancia para la comunidad local.

En El Peruano, se detalla que la conmemoración por el centenario se plantea como un hito para reforzar la identidad regional y promover el reconocimiento de los derechos históricos de Tacna y Tarata.

La ordenanza regional se suma a otras medidas tomadas en años recientes para fomentar la memoria colectiva y unir a la ciudadanía en este tipo de fechas emblemáticas.

Limitado al sector público

El alcance del feriado regional está limitado al sector público. Las empresas privadas, negocios y servicios no estarán sujetos a la obligatoriedad de cerrar o conceder día libre al personal para esa fecha.

No obstante, los gobiernos locales y regionales podrán coordinar actividades conmemorativas que incentiven la participación de toda la población, aunque sin imponer restricciones laborales a la empresa privada.

En aplicaciones previas de feriados regionales semejantes, los servicios esenciales y de emergencia se mantuvieron activos para asegurar la atención ciudadana. El texto de la ordenanza alienta a las autoridades regionales a coordinar eventuales actividades culturales, cívicas y protocolarias en Tarata y otras localidades.

El próximo jueves 28 de agosto, la región de Tacna también celebrará un nuevo día no laborable con carácter cívico

¿Cuándo se oficializó?

De acuerdo con la información publicada en El Peruano, la ordenanza fue promulgada el 18 de junio de 2025 y oficializada a través de la edición del 24 de julio. El anuncio permitía a las dependencias públicas y actores sociales disponer de tiempo suficiente para adaptarse.

El Gobierno Regional de Tacna viene organizando una serie de actividades protocolares y culturales en la provincia de Tarata para el 1 de septiembre de 2025. Autoridades regionales, locales y representantes de la comunidad participarán en actos oficiales, desfiles y espacios de memoria colectiva.

El Centenario de la Reincorporación de Tarata representa una fecha relevante para la historia del sur peruano, y las celebraciones incluyen la realización de eventos educativos, culturales y cívicos dirigidos a fortalecer el sentido de pertenencia regional.

¿Se repetirá este feriado?

La ordenanza especifica que el feriado regional rige únicamente por este año, en el marco del centenario de la reincorporación de Tarata al Perú. Futuras repeticiones del día no laborable requerirán la emisión de nuevas disposiciones normativas evaluadas por el Consejo Regional de Tacna.

Las autoridades han exhortado a las entidades públicas a cumplir con la recuperación de horas laborales y a la población a participar en las actividades previstas durante la jornada festiva.