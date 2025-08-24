Perú

¿Por qué los feriados en Perú generan pérdidas económicas? Tenemos 16 de estos días al año

Según cálculos de la SNI, entre los años 2022 y 2025 la incorporación de cuatro feriados adicionales al calendario nacional ha ocasionado pérdidas económicas para el país que se estiman en S/ 6 mil millones

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
En los últimos cuatro años,
En los últimos cuatro años, el Estado peruano sumó cuatro fechas más al listado oficial de días feriados a nivel nacional. Foto: difusión

Entre el 2022 y el 2025, Perú incorporó cuatro nuevos feriados nacionales al calendario oficial. Estas fechas, pensadas para conmemorar acontecimientos históricos, han representado un impacto económico negativo que asciende a S/ 6.000 millones, según estimaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El gremio sostiene que las celebraciones deberían mantenerse, pero sin paralizar actividades productivas.

Un informe del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI ubica al país como el de mayor número de días libres remunerados en la región: 30 jornadas de vacaciones y 16 feriados. Este escenario, advierten, encarece los costos de operación y afecta la continuidad de sectores industriales que necesitan funcionar sin interrupciones.

Cuatro nuevas fechas con alto costo económico

Los feriados añadidos en los últimos años son la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre, desde 2022), la Batalla de Junín (6 de agosto, desde 2022), el Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio, desde 2023) y el Día de la Bandera (7 de junio, desde 2024). Cada uno ha generado pérdidas estimadas en S/ 500 millones, acumulando 12 jornadas de menor productividad en ramas clave de la industria.

El problema se agrava en sectores que trabajan con turnos ininterrumpidos, donde detener labores no es una opción. En estos casos, la legislación exige pagar triple remuneración a quienes cumplen funciones en días festivos, lo que dispara los costos de operación y reduce la competitividad, especialmente de micro y pequeñas empresas.

La Batalla de Junín es
La Batalla de Junín es uno de los feriados implementados en los últimos cuatro años. Foto: archivo

Turismo y consumo: beneficios parciales

La discusión sobre los feriados también incluye el impacto positivo que generan en turismo y consumo. La Dra. Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), explica en conversación con Infobae Perú: “Por un lado, el turismo interno y externo se ve favorecido con los feriados porque genera un dinamismo importante en los sectores relacionados con las actividades de recreación, alojamiento, viajes, restaurantes y transporte, todas asociadas al turismo”.

Un ejemplo de ello ocurrió durante la Semana Santa de 2025. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), casi 2 millones de visitantes se movilizaron en todo el país y gastaron en promedio S/ 500 cada uno. Sin embargo, como señala Sícoli, este efecto positivo se concentra en un grupo limitado de actividades, mientras que el resto de sectores productivos queda paralizado.

Un debate sobre productividad

La SNI ha planteado la necesidad de replantear la política de feriados en Perú. Para el gremio, eliminar la condición de no laborables en las nuevas fechas permitiría recuperar producción y contribuir al crecimiento económico nacional. En línea con esta visión, Sícoli considera: “Sería importante reducirlos, sobre todo pensando en una política de aumento de productividad laboral, que es uno de los indicadores laborales más bajos de la economía”.

El énfasis está en que las pérdidas no provienen únicamente de la suspensión de labores, sino de un problema estructural de productividad. Para la especialista, los cambios deben estar orientados a mejorar capacidades empresariales y laborales: “Los cambios en el sector laboral no deben venir del establecimiento de feriados, sino de medidas que mejoren las capacidades de empresas y trabajadores, que permitan a su vez, mejorar productividad que se refleja en mejoras salariales y cambios positivos en las condiciones laborales”.

Se ha planteado la posibilidad
Se ha planteado la posibilidad de eliminar algunos feriados. Foto: Reddit

Alternativas para el descanso laboral

En paralelo, existe un debate sobre el derecho al descanso, en particular en el régimen de las micro y pequeñas empresas (Mype), cuyos trabajadores cuentan con apenas dos semanas de vacaciones anuales. En este contexto, los feriados representan una de las pocas oportunidades de pausa.

Frente a un posible recorte de estas jornadas, Claudia Sícoli plantea alternativas: Se podría trabajar una política de incentivos por cumplimiento de objetivos, por ejemplo, quien supera cierta meta o cumple determinados objetivos se compensa con un día libre”.

Este esquema permitiría equilibrar la necesidad de descanso con la exigencia de mantener los niveles de productividad, además de ofrecer una solución más flexible y vinculada al rendimiento laboral.

Temas Relacionados

feriadosdías no laborablesperu-economia

Últimas Noticias

Aeropuerto Jorge Chávez reporta fallas en el sistema de información y habilita canales alternos para consultas de pasajeros

El aeropuerto limeño informó sobre inconvenientes en la visualización de vuelos y pidió a los pasajeros recurrir al personal de chaleco amarillo para consultas

Aeropuerto Jorge Chávez reporta fallas

Perú busca modernizar su sector militar: proyecto de ley prioriza innovación, empleo y formación técnica

Nuevos planes del Ministerio de Defensa incluyen incentivos para empresas locales, profesionalización del capital humano y la creación de una base industrial enfocada en la defensa y la seguridad

Perú busca modernizar su sector

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima: “Eterna víctima”

El periodista deportivo afirmó que el técnico uruguayo está poniendo excusas en caso pierda ante los ‘blanquiazules’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge

A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle: con Christian Cueva, partido por la LigaPro de Ecuador

Con ‘Aladino’ de titular, el ‘bombillo’ enfrentará a los ‘rayados’ en su condición de local con la misión de asegurar el triunfo que le permita meterse en el hexagonal final del torneo norteño. Conoce los horarios para vibrante cotejo

A qué hora juega Emelec

Niña de 3 años quedó en estado crítico tras caer de un puente en Huancayo: médicos lograron estabilizarla con cirugía de emergencia

La familia permanece a la espera de su evolución, mientras Huancayo sigue con atención el caso que evidenció la capacidad de respuesta del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”

Niña de 3 años quedó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chaco: dos hombres discutieron por

Chaco: dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

INFOBAE AMÉRICA
Miles de personas volvieron a

Miles de personas volvieron a marchar en Israel para exigir un acuerdo que libere a los rehenes y concluya la guerra en Gaza

Benny Gantz reclamó un gobierno de unidad en Israel para liberar a los rehenes y resolver la guerra con los terroristas de Hamas

COVID-19 y gripe: expertos y el ministerio de Salud analizan una nueva estrategia de vacunación para los sectores de riesgo

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

TELESHOW
Gimena Accardi y Andrés Gil,

Gimena Accardi y Andrés Gil, juntos en Bahía Blanca tras el escándalo con Nicolás Vázquez: incomodidad y ovación en su obra

La respuesta de Rocío Marengo luego de que Eduardo Fort le negara un antojo en medio de su embarazo: “Cuando el papá se pone exigente”

La profunda reflexión de Cande Tinelli ante el problema de salud que enfrenta su mascota

La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

Furor por los castings de las actrices que no quedaron en la serie “En el barro”: “A veces la cosa va bien, y otras no tanto”