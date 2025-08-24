¿Feriados o días no laborables en septiembre? Esto marca el calendario oficial 2025 en Perú

El mes de septiembre en Perú es un mes de transición desde el invierno hacia la llegada de la primavera. (Andina)

El calendario oficial de Perú para 2025 descarta la presencia de feriados nacionales durante septiembre, dejando a muchos peruanos la expectativa de un descanso oficial sin respuesta afirmativa.

Según se desprende la norma oficial en El Peruano, en el noveno mes del año no se establecen días de asueto de alcance nacional, aunque diversas regiones mantienen tradiciones con días no laborables locales y celebraciones de profundo arraigo.

Aunque la normativa nacional no establece asuetos, varias regiones peruanas sí definen días no laborables de alcance regional.

Tacna

Entre los ejemplos más destacados figura Tacna, cuya ordenanza N.º 012 2025 CR/GOB.REG.TACNA declara el 1 de septiembre día no laborable para el sector público, recordando el centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al territorio peruano.

Apurímac

En Apurímac, la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas motiva que, el 8 de septiembre, varios distritos interrumpan sus actividades, reconocidas oficialmente en el calendario regional.

Trujillo

La ciudad de Trujillo dispone el 27 de septiembre como día no laborable local, de acuerdo al gobierno de La Libertad, para celebrar el Festival Internacional de la Primavera.

Piura

Piura, por su parte, vive el 24 de septiembre el feriado regional de la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas, desde la promulgación de la Ley N.º 15618.

Estos descansos regionales, aunque no equivalen a feriados nacionales, permiten a comunidades específicas mantener vivas sus costumbres y generar una pausa anual en el trabajo. Instituciones públicas, comercios y actividades escolares en estas zonas ajustan sus jornadas en función de la normativa local, mientras el resto del país mantiene su ritmo habitual.

Efemérides en Perú

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó en su calendario cívico-escolar diversas efemérides de septiembre, que aunque carecen de rango de feriado legal, consolidan el valor histórico y educativo del mes.

Estas fechas incluyen la Semana de la Educación Vial (1 de septiembre), el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer (7 de septiembre), el Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre) y el Día Mundial del Turismo (27 de septiembre). Destacan también el Día de la Primavera y de la Aviación Nacional, ambos celebrados el 23 de septiembre, y el Día Mundial de los Mares (29 de septiembre).

En estos días tampoco se reconoce suspensión de labores nacionales o regionales fuera de los casos previamente mencionados. Las instituciones suelen promover actividades simbólicas, campañas o eventos específicos para resaltar estos tópicos.

Feriados nacionales

El gobierno ya enumeró los siguientes feriados nacionales tras septiembre de 2025: el 8 de octubre (Combate de Angamos), el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), el 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) y el 25 de diciembre (Navidad), además de un día no laborable específico para el sector público el 26 de diciembre.

La ausencia de un feriado nacional en septiembre altera la expectativa, ya que, tras Santa Rosa de Lima, celebrada el 30 de agosto, el país no retorna a las jornadas de descanso obligatorio hasta la conmemoración del Combate de Angamos en octubre. Esto convierte a este periodo en uno de los más extensos sin feriados oficiales durante el año.

Calendario laboral

La configuración del calendario en Perú, especialmente en septiembre, pone en evidencia la convivencia entre la agenda oficial y las expresiones culturales locales. Durante este mes, las festividades regionales y municipales, junto con las efemérides educativas y culturales, aportan dinamismo social y continuidad a las tradiciones ancestrales.

El Festival Internacional de la Primavera, la veneración a la Virgen de las Mercedes y la devoción por Nuestra Señora de Cocharcas constituyen ejemplos de cómo la identidad regional influye sobre el calendario laboral, brindando pausas colectivas fuera del marco nacional.

A lo largo del año, el Perú suma jornadas emblemáticas reconocidas por la autoridad central y celebradas de modo simultáneo en todo el país.