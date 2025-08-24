Perú

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Lima

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Lima este domingo 24 de agosto.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Lima es de 3% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 56% en el transcurso del día y del 41% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 18 grados y un mínimo de 15 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaLimaperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Huancayo: el estado del tiempo para este 24 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Huancayo: el estado del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Iquitos este domingo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Perú: el estado del tiempo para Cuzco este 24 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: el estado

Pronóstico del clima en Piura este domingo: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del clima en Piura

Clima en Arequipa: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Arequipa: conoce el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tiene 13 años, la filmaron

Tiene 13 años, la filmaron con un mayor de edad y está desaparecida: intensificaron la búsqueda de Yenifer Florentín

Hoy reanudarán el paro de controladores, pese a la denuncia de Aerolíneas Argentinas contra ATEPSA

Detuvieron a un prófugo y le restringieron el ingreso a tres personas en la previa de Los Pumas contra los All Blacks

Dinastía sindical: quiénes son los hijos de los líderes gremiales que irrumpieron en la escena y pueden heredar su poder

Menor presión fiscal y laboral: las empresas de alimentos preparan su agenda de reformas tras las elecciones de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Un ex cura uruguayo denunciado

Un ex cura uruguayo denunciado por abuso sexual a 30 niños en Bolivia lleva 17 años oculto en su casa en Salto

Olguita Acuña, la cantautora nicaragüense que utiliza la música para denunciar al régimen de Ortega desde el exilio

De canciones dispersas a símbolo patrio: la larga historia del Himno Nacional del Ecuador

Un dron derribado desató un incendio en la central nuclear de Kursk en el oeste de Rusia

Cuál es la única parte del cuerpo humano que la evolución no logra explicar

TELESHOW
Litto Nebbia celebra los 50

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: “Estoy de vuelta”

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada

Marixa Balli confirmó que tiene una relación, a pesar de no estar enamorada: “No tengo ganas de pertenecer a alguien”

Mirtha Legrand contra Gimena Accardi: “Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo”