Ica enfrenta por segundo día consecutivo vientos de hasta 63 km/h, que generan tormentas de arena y complican el tránsito

Ráfagas de hasta 63 km/h en Pisco reducen visibilidad y generan alerta en la costa sur. (Senamhi)

Por segundo día consecutivo, la región Ica enfrenta un nuevo episodio de intensos vientos que han alcanzado los 63 kilómetros por hora en zonas de Pisco. La situación, confirmada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se presenta acompañada de levantamiento de polvo y arena, lo que complica la visibilidad y afecta a quienes circulan por las carreteras de la costa sur.

El panorama no solo se percibe en Ica. De acuerdo con imágenes satelitales compartidas por el Senamhi, la corriente de aire se extiende hacia otras provincias y genera nubes de arena en áreas urbanas y rurales. En redes sociales, los usuarios muestran videos donde se aprecia la magnitud del fenómeno que, de acuerdo a los especialistas, continuará en los próximos días.

Las autoridades locales y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) pidieron precaución a los conductores que transitan por la vía Pisco–Paracas, donde las ráfagas de viento ya han reducido la visibilidad en varios tramos. La alerta también se extiende hacia distritos como Ocucaje, donde la población ha sido advertida sobre el ingreso de arena y polvo en las zonas habitadas.

Por segundo día consecutivo, se registran vientos de hasta 63 km/h en Pisco, con levantamiento de polvo y arena. (Composición: Infobae)

Aviso meteorológico en la costa peruana

Brimelda Sutizal, especialista del Senamhi, informó a TVPerú que se mantiene un aviso meteorológico de nivel rojo por incremento del viento en el litoral. “Se trata del aviso número 285 y estará activo hasta el domingo 24 de agosto”, precisó. La especialista señaló que la alerta cubre desde Tacna y Moquegua, hasta Piura y Tumbes, con especial énfasis en la franja costera de Ica y Pisco.

Según Sutizal, “en Pisco las ráfagas han bordeado los 60 kilómetros por hora” y el viento sostenido se ubicó entre los 40 y 50 km/h. Esa intensidad, explicó, produjo un fenómeno particular: “hemos presentado una tempestad de polvo y arena, más intensa que el levantamiento habitual”.

El fenómeno viene generando baja visibilidad en carreteras y zonas urbanas, además de afectación en actividades turísticas, comerciales y pesqueras.

Las autoridades locales recomendaron a la población protegerse las vías respiratorias, evitar desplazamientos innecesarios y asegurar techos y estructuras para prevenir accidentes.

¿Qué son los vientos Paracas?

Senamhi

El evento registrado corresponde a los conocidos vientos Paracas, un fenómeno climático característico de la costa sur peruana. Su nombre proviene del quechua para (lluvia) y aco (arena), en referencia a la “lluvia de arena” que produce.

Este fenómeno se origina en la península de Paracas, donde la combinación entre el desierto y el mar genera corrientes de aire intensas. Se intensifica cuando el Anticiclón del Pacífico Sur se aproxima a la costa, lo que provoca diferencias de temperatura entre el océano y la superficie árida.

En condiciones extremas, las ráfagas pueden alcanzar hasta 90 km/h, ocasionando daños en techos livianos, caída de árboles y cortes temporales en los servicios básicos. El fenómeno es más recurrente entre agosto y octubre, temporada en la que los pobladores se preparan para eventuales suspensiones de actividades.

¿Cómo afecta a la salud una tormenta de arena?

Senamhi habla de DANA Oriana y tormentas de arena

El Minsa detalla que la inhalación de polvo puede derivar en complicaciones respiratorias, sobre todo en personas propensas a enfermedades pulmonares o alérgicas. Además, el contacto directo de partículas con los ojos suele causar irritaciones, sequedad e infecciones. La oftalmóloga Claudia Echevarría, del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), sostiene que “la exposición al polvo o arena eleva el riesgo de inflamaciones e infecciones oculares”, debiendo prestarse especial atención al primer contacto.

En relación a la piel, el médico general José María Lozano, del SAMU, subraya que los vientos Paracas “actúan como lija sobre la piel, causando escoriaciones de diferentes niveles de profundidad”. Estas lesiones pueden ser leves o requerir atención médica si muestran signos de complicación.