Terror en el transporte público: Chofer de combi es acribillado en Santa Anita y otro herido por ataque explosivo en SMP

Los atentados ocurrieron casi simultáneamente en los distritos de Santa Anita y San Martín de Porres, evidenciando el grave problema de la extorsión criminal al sector transporte en la capital peruana

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Ataques extorsivos en Santa Anita
Ataques extorsivos en Santa Anita y SMP deja un chofer muerto por impactos de bala y otro mal herido por ataque con explosivo | Foto composición: Infobae Perú

La violencia contra el sector del transporte público en Lima volvió a quedar en evidencia tras dos nuevos hechos sangrientos ocurridos el último 22 de agosto en los distritos de Santa Anita y San Martín de Porres, donde un conductor fue asesinado a balazos y otro resultó gravemente herido luego de que extorsionadores lanzaran un artefacto explosivo contra su vehículo.

Ambos crímenes se investigan como parte de una presunta guerra de extorsionadores que viene golpeando a las empresas y trabajadores de este rubro.

Asesinato en Santa Anita

La primera víctima fue identificada como Percy Martín Custodio Arellano, chofer de una combi de la empresa de transportes Service Canadá, conocida popularmente como la 505. El hecho ocurrió a la altura de la avenida Los Chankas, cerca del cruce con la avenida Huarochirí, en Santa Anita.

Conductor de combi llegó sin
Conductor de combi llegó sin vida al hospital de Santa Anita | Foto cortesía: RPP Noticias

Custodio conducía la unidad con pasajeros a bordo cuando fue interceptado por sicarios en una motocicleta. Según testigos, los atacantes descargaron alrededor de diez disparos, todos dirigidos contra el chofer. Los pasajeros vivieron momentos de terror dentro del vehículo, aunque ninguno resultó herido.

El conductor fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, pero los médicos solo confirmaron su deceso. La Policía sospecha que este ataque estaría vinculado a las extorsiones que enfrentaría la empresa de transportes, modalidad criminal que en los últimos años se ha intensificado contra el sector.

Atentado con explosivo en SMP

Horas después, otro hecho de violencia se registró en el cruce de las avenidas Canta Callao y Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres. En esta ocasión, la víctima fue Alexander Navarro Medina, un conductor venezolano de 20 años, quien resultó gravemente herido luego de que desconocidos lanzaran un artefacto explosivo contra su cúster, mientras realizaba servicio con pasajeros a bordo.

Conductor de cúster quedó mal
Conductor de cúster quedó mal herido y fue trasladado a un hospital de SMP | Foto cortesía: RPP Noticias

El estallido generó pánico entre los transeúntes y pasajeros, quienes relataron que la detonación fue similar a la de una granada. Los vidrios de la unidad estallaron y Navarro Medina terminó con múltiples heridas, siendo trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La Policía Nacional precisó que la cúster operaba de manera informal y que la unidad ya había estado pagando cupos a una organización criminal. Sin embargo, en las últimas semanas, una segunda banda delictiva también habría comenzado a exigir pagos bajo amenazas de muerte.

Especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar del ataque para determinar el tipo de artefacto empleado.

Extorsión sin freno en el transporte público

Las autoridades indicaron que ambos hechos estarían relacionados con el incesante problema de la extorsión al transporte público, modalidad delictiva que afecta tanto a empresas formales como informales. En muchos casos, los delincuentes exigen pagos semanales o mensuales a cambio de “protección”, bajo la amenaza de asesinar conductores, quemar unidades o atentar contra pasajeros.

Ambos casos se encuentran en manos de divisiones especializadas de la Policía Nacional. La Comisaría de Santa Anita lidera las investigaciones del crimen contra Percy Custodio, mientras que la Comisaría de Sol de Oro asumió el caso del ataque con explosivos en San Martín de Porres.

