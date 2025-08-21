Conductor de transporte público es baleado en plena ruta en San Juan de Lurigancho y maneja herido hasta hospital de Canto Grande

Chofer sufre ataque en su unidad y maneja hasta el hospital para ser atendido | BDP

Durante la mañana de este jueves, la circulación en San Juan de Lurigancho se mantuvo parcialmente normal pese al paro de transporte convocado por los gremios de la zona. En avenidas principales como Próceres de la Independencia, varias unidades atendieron la demanda habitual de pasajeros, incluyendo líneas como Las Flores, Huáscar y El Carmen. La presencia policial fue notoria para supervisar que no se registraran alteraciones mayores.

No obstante, la calma se vio interrumpida por un ataque contra un conductor de la empresa Santa Catalina. Mientras realizaba su recorrido hacia San Gabriel, pasando por calles como Arenales y Riva Agüero, un individuo abordó la unidad por el lado del piloto y le disparó. Pese a recibir un impacto de bala, el conductor logró conducir su vehículo hasta el hospital de Canto Grande, donde recibió asistencia inmediata del personal de seguridad y del área de emergencia.

Ataque en plena ruta

El ataque se produjo cuadras más abajo del hospital y no en las inmediaciones del nosocomio. Según testigos, el agresor disparó directamente al conductor, provocando que los vidrios de la unidad se quebraran y cayeran sobre el pavimento. Los pasajeros que iban a bordo no resultaron heridos, pero el incidente generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

Delincuente atacó a chofer de la empresa Santa Catalina que no acató paro de transportistas | BDP

El conductor, pese a las heridas, mantuvo el control de la unidad y condujo varios metros hasta el hospital de Canto Grande. Personal de seguridad de la empresa y del nosocomio ayudó a descender a la víctima, quien fue trasladada al área de emergencia para recibir atención médica inmediata. La unidad quedó con daños visibles, incluyendo vidrios rotos y marcas de los disparos.

Atención médica y estado de la víctima

A su llegada al hospital, el conductor fue asistido de forma inmediata por el personal de seguridad y médicos del área de emergencia. Las autoridades confirmaron que sufrió un impacto de bala, pero que su traslado oportuno permitió que recibiera atención sin complicaciones graves.

El personal del nosocomio ayudó a estabilizar al conductor y permaneció junto a él hasta que se confirmara su estado de salud. Los testigos indicaron que la rápida reacción del conductor y del personal de seguridad evitó que la situación escalara y garantizó que los pasajeros no resultaran afectados durante el trayecto hasta el hospital.

Unidad siniestrada y medidas policiales

Nuevo ataque a balazos a empresa Santa Catalina: chofer salvó de morir tras disparos de extorsionadores. (Foto: América TV)

Tras el incidente, un agente policial se encargó de trasladar la unidad siniestrada hasta la comisaría de Santa Elizabeth para las diligencias correspondientes. La empresa Santa Catalina colaboró con las autoridades proporcionando detalles de la ruta, la unidad afectada y la secuencia de los hechos.

La policía inició las investigaciones para identificar al responsable del ataque. Se revisaron cámaras de seguridad cercanas a la ruta, y se entrevistaron a testigos y pasajeros que presenciaron el ataque. La coordinación entre la empresa de transporte y las autoridades busca esclarecer las circunstancias del hecho y prevenir futuros incidentes.

Hermano del chofer baleado pide traslado urgente y denuncia falta de seguridad

Familiares confirman que Alejandro Vargas, chofer atacado en SJL, tiene la bala alojada en la mandíbula. Youtube: Latina Noticias

El hermano de Alejandro Vargas, conductor herido de bala en San Juan de Lurigancho, relató que el ataque fue ejecutado por un falso pasajero que subió a la unidad y disparó sin previo aviso. Pese a estar gravemente lesionado, el chofer condujo hasta el hospital de Canto Grande, donde ingresó por sus propios medios con ayuda del personal de seguridad. La familia confirmó que la víctima tiene la bala alojada en la mandíbula y que su estado es delicado, aunque estable.

En declaraciones a Latina, el hermano del conductor pidió su inmediato traslado a un hospital con servicio de neurocirugía, debido a que el nosocomio de Canto Grande no cuenta con dicha especialidad. Denunció, además, que la zona de Bayóvar y Canto Grande es considerada una “zona roja” y que en las últimas semanas se redujo la presencia policial, lo que habría facilitado ataques como este. La familia espera una pronta respuesta de las autoridades sanitarias y mayor seguridad para los transportistas que trabajan en San Juan de Lurigancho.

Contexto del paro parcial de transporte

El ataque se produjo en medio de un paro parcial de transporte en San Juan de Lurigancho, convocado por los gremios locales. La medida busca visibilizar la necesidad de mayor seguridad para los conductores ante los episodios de violencia que han afectado a varias unidades en la zona.

A pesar del paro, algunas rutas continuaron operando para atender la demanda de pasajeros en avenidas principales. Entre las líneas que circularon normalmente se encontraron unidades de Las Flores, Huáscar y El Carmen, mientras agentes policiales supervisaban que los conflictos no afectaran la movilidad de los usuarios.