Bandas criminales amenazan y piden cupos a cinco empresas de transporte público | Latina TV

En menos de 24 horas, dos empresas de transporte urbano fueron atacadas por extorsionadores que atacaron a una de sus unidades, dejando como saldo una persona fallecida identificada como el conductor Marcial Enrique Oré Huatuco (61 años), quien fue atacado por un sicario que se hacía pasa por un pasajero la noche del domingo 22 de junio.

Además de revelar la naturaleza extorsiva del ataque, el ataque también permitió conocer que la empresa Translima es víctima de extorsión por parte de al menos dos organizaciones criminales a las que pagan cupos para poder continuar con sus operaciones.

“Los informales sí han estado pagando. Cobran 20 soles para dos cupos. 10 para cada grupo. Son como 100 carros ahí. Son venezolanos y peruanos”, indicó a Latina uno de los trabajadores de la empresa extorsionada y que sigue trabajando peses a que su compañero perdió la vida hace solo un par de días. “Por mi edad, en otras partes no me dan trabajo. Entonces voy a seguir trabajando y a la de Dios. Si me toca, me toca”, afirmó.

Bandas criminales amenazan y piden cupos a cinco empresas de transporte público. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ Latina)

Organizaciones criminales amenazan a empresa de transporte

La organización criminal autodenominada como ‘Los Centauros’ se adjudicó el asesinato del chofer de la empresa Translima. En un mensaje de WhatsApp difundido entre los conductores, los criminales indicaron que “continuarán los homicidios si no colaboran por las buenas o por las malas”.

Al menos 100 conductores que trabajan para empresas que tienen su sede central en San Martín de Porres, ya han perdido sus trabajos. La misma situación ya la viven al menos cinco empresas que son amenazadas por dos organizaciones criminales a las que se ven forzados a realizar pagos constantes a los delincuentes.

Chofer de empresa Santa Cata se salva de morir en atentado

Por su parte, en un nuevo atentado -el cuarto en lo que va del año 2025- la empresa de transportes Santa Catalina suspendió sus operaciones este lunes luego de un violento ataque armado contra uno de sus buses de la ruta C, en la cuadra 12 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, cerca de la medianoche.

Nuevo ataque a balazos a empresa Santa Catalina: chofer salvó de morir tras disparos de extorsionadores. (Foto: América TV)

Durante el ataque, los sicarios dispararon en cuatro oportunidades contra el conductor y copiloto de la unidad, que afortunadamente pudieron salvar sus vidas y lograron llevar el bus siniestrado hasta su sede. Como medida de seguridad, los trabajadores se presentaron a su centro de labores, pero se negaron a realizar sus recorridos por temor a ser atacados.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.