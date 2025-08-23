Perú

Perú concreta su primera exportación de carne de ave tras recuperar estatus sanitario internacional: ¿cuál fue su destino?

Tras recuperar su estatus como país libre de influenza aviar, el Perú busca reabrir mercados en América Latina y expandirse hacia Asia

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Perú concreta su primera exportación
Perú concreta su primera exportación de aves. (Foto: SENASA)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), anunció que el Perú concretó la primera exportación de carne de ave tras la recuperación del estatus sanitario internacional como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP).

Se trata de un envío de 27 toneladas de pierna de pollo congelado con destino a Haití, lo que marca el retorno oficial del país andino al comercio global de productos avícolas. Este logro representa un hito para el sector, luego de meses de trabajo coordinado entre autoridades sanitarias y productores nacionales.

pollo - mercados
pollo - mercados

Recuperación del estatus sanitario internacional

El reconocimiento internacional fue otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en abril de 2025, lo que certificó nuevamente al Perú como país libre de IAAP. A nivel nacional, esta condición fue ratificada mediante la Resolución Jefatural N° 0115-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada el 26 de junio en el diario oficial El Peruano.

La empresa San Fernando S.A. lideró esta primera operación de exportación. Sus instalaciones cuentan con habilitación sanitaria para exportar y cumplieron con los exigentes controles de inocuidad y sanidad animal bajo la supervisión directa del SENASA.

Perú concreta su primera exportación
Perú concreta su primera exportación de carne de ave desde que recuperó su estatus sanitario. (Foto: SENASA)

Sector avícola

El SENASA destacó que la exportación es resultado del trabajo articulado con productores avícolas, gremios y aliados estratégicos, lo que permitió sostener altos estándares sanitarios y recuperar la confianza internacional. Según la institución, este esfuerzo conjunto fue determinante para restablecer la presencia del Perú en los mercados globales.

De igual manera, se subrayó que este paso inicial abre la posibilidad de retomar relaciones comerciales suspendidas debido a la presencia de la influenza aviar y de explorar nuevas oportunidades en un contexto donde la trazabilidad y la inocuidad de los alimentos son altamente valoradas.

Lo que empezó como una
Lo que empezó como una pequeña granja avícola en los arenales de Medio Mundo, se transformó en una compañía líder del sector avícola peruano. Pese a los golpes del terrorismo, la empresa resurgió y hoy es sinónimo de calidad y perseverancia. (Andina)

Nuevas oportunidades comerciales para la carne de ave

Con el envío a Haití, el Perú inicia un proceso de reapertura progresiva de mercados internacionales. Actualmente, el SENASA se encuentra realizando gestiones sanitarias para recuperar el acceso de carne de ave a Colombia, Cuba y Panamá, países que en su momento representaron destinos estratégicos para las exportaciones peruanas.

A la par, el sector avícola peruano tiene como objetivo posicionarse en el mercado asiático. China, Japón y Singapur han sido identificados como metas prioritarias debido a su alto nivel de consumo y exigentes estándares sanitarios, lo que podría fortalecer significativamente las exportaciones avícolas nacionales.

Perú busca consolidarse en la
Perú busca consolidarse en la exportación de ave de cárne. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

Como parte de este proceso, se prevé que en los próximos meses los Servicios Veterinarios Oficiales de Panamá y China realicen auditorías in situ a las plantas de procesamiento primario habilitadas en el Perú. Durante estas inspecciones, el SENASA demostrará la implementación de rigurosos controles sanitarios y de inocuidad, con el fin de garantizar que los productos exportados no representen riesgos de transmisión de enfermedades o contaminantes.

Producción avícola creció 7,7%

La producción avícola en el Perú registró un crecimiento sostenido en mayo de 2025, con un aumento de 3,9 % respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este desempeño positivo estuvo impulsado principalmente por la mayor colocación de pollos BB destinados a la línea de carne, lo que permitió dinamizar la actividad en varias regiones del país.

Aparte de las tres zonas
Aparte de las tres zonas líderes en producción, también se observaron incrementos en San Martín (5,4%), en Lambayeque (3,1%), etc. Foto: Andina

Arequipa se consolidó como la principal zona productora, con un incremento de 7,7 % en su producción, seguida por La Libertad (5,3 %) y Lima (3,7 %). En conjunto, estas tres regiones concentraron el 82,5 % de la producción nacional, lo que refleja su peso estratégico dentro de la avicultura peruana.

De igual forma, otras regiones también mostraron un desempeño favorable: San Martín (5,4 %), Lambayeque (3,1 %), Ucayali (3 %), Piura (2,4 %), Loreto (2 %) y Áncash (2 %). Sin embargo, algunos departamentos registraron retrocesos, entre ellos Pasco (-5,9 %), Apurímac (-5,3 %), Moquegua (-5,1 %), Junín (-3,6 %) e Ica (-0,1 %), lo que evidencia diferencias en el comportamiento productivo a nivel nacional.

Temas Relacionados

PolloExportaciónEstatus sanitarioInfluenza aviarperu-economia

