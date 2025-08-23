Natalia Salas, su unipersonal y el reencuentro con Mónica Sánchez en ‘Eres mi bien’ tras dejar ‘AFHS’: “Lo importante es cómo te vayas”

Natalia Salas regresó a la ficción con Eres mi bien después de 9 años.

Natalia Salas vive uno de los momentos más significativos de su carrera. Renovada, agradecida y vibrando alto, así se muestra la actriz peruana tras su regreso a la ficción televisiva con Eres mi bien, nueva telenovela de Latina, donde comparte escena con una antigua y entrañable compañera: Mónica Sánchez. Ambas actrices, recordadas por su paso por Al fondo hay sitio, vuelven a encontrarse en la pantalla, generando una oleada de nostalgia entre los seguidores de la producción original.

En una entrevista reciente con Infobae Perú, Natalia expresó su entusiasmo por esta nueva etapa actoral y el reencuentro con Sánchez. “Es una mujer muy divertida, yo sé que está en el imaginario como la madre tímida, pero Mónica es sumamente divertida, tiene mucha picardía, mucha comedia. Es una mujer muy inteligente y buena compañera, que eso es importante en un trabajo como este. Estoy feliz y ella está feliz. Creo que encontrar lugares donde te sientas así, es hermoso”, señaló.

‘Eres mi bien’: elenco completo de la nueva telenovela de Latina y a sus personajes.

Aunque nunca perdieron el contacto, volver a compartir un set ha sido una experiencia gratificante, en especial por la conexión emocional que comparten y la complicidad que se mantiene intacta. “Con Mónica no es que yo me la haya dejado de ver, nosotras hemos coincidido muchas veces en reuniones, nos hemos encontrado en celebraciones de amigos en común. Tenemos algo personal que nos une. No era que yo no la veía desde que yo salí de Al Fondo Hay Sitio, yo no he dejado de frecuentarla. Hemos estado en constante comunicación a lo largo de los años.”, declaró.

Consultada por la repentina salida de Mónica Sánchez de Al Fondo Hay Sitio, Natalia indicó que comprende que los seguidores se hayan sorprendido, sin embargo, es importante entender que a veces uno tiene que decidir qué es mejor para uno y sus prioridades.

“Hay que pensar que hay un humano detrás del personaje, y siento que cada quien a veces tiene que escogerse, por planes personales, por planes familiares, por lo que sea. Yo aplaudo a las personas que se escogen, porque es algo que yo he decidido hacer también con mi vida. Hay muchos actores que han decidido salir de muchas ficciones y que hay muchos presentadores, conductores, locutores, gerentes. Sea por crecimiento personal, o por salud emocional, yo lo aplaudo. Lo importante no es que te vayas, sino cómo te vayas, yo siempre he creído que hay que cerrar bien los círculos”, sentenció.

Natalia Salas habló de su reencuentro con Mónica Sánchez en Eres mi bien.

Salas confiesa que este regreso a la actuación luego de 9 años sin hacer ficción representa un punto de quiebre en su carrera. Eres mi bien no solo marcó su retorno a la televisión, sino también la oportunidad de redescubrir el arte desde otro lugar emocional, más sensible y maduro. La producción le ha permitido explorar nuevamente la comedia, un género que le apasiona, y hacerlo con un elenco con el que se siente cómoda y respaldada. “Somos más de veinte actores y hay mucha química. Es lindo estar en un espacio donde prima el compañerismo”, comentó.

Unipersonal, un sueño a punto de cumplirse

Pero su regreso a la ficción no es el único hito en su agenda. A punto de estrenar su primer espectáculo unipersonal, Natalia da otro salto importante en su carrera. Este proyecto no solo la tiene como actriz, sino también como escritora, productora y directora. Se trata de un show íntimo, sanador y profundamente personal, en el que mezcla actuación, canto y confesiones sobre su vida, su diagnóstico de cáncer y su proceso de sanación.

“La verdad es que si miro hacia atrás y digo cuántas cosas han pasado. Empecé con la agenda, lancé el libro, hice una colección de polos que se llamaban igual: Con todo, menos miedo; y sabes, ya había soñado con hacer un show mío donde pudiera cantar y pudiera hablar, como una suerte de sanación también. Hace quince o diez años mi mood era otro. La vida se sigue pasando y yo me paso con ella. Ya no soy mi versión joven, así que dije: si no lo hago, no lo voy a hacer y la vida se pasa y siempre va a haber algo más importante“, cuenta con emoción.

Natalia Salas se reinventa sobre las tablas.

Con este unipersonal, Natalia se reafirma como una artista integral. Más allá del escenario, el proyecto refleja su filosofía de vida: vivir con gratitud, sin miedo y con el compromiso de aprovechar cada oportunidad. No hay tiempo para nervios.

“Nerviosa, no. Me siento emocionada. Imagino que faltando ya poquitos días, voy a estar aún más emocionada. Ahora estoy enfocada en la producción. Lo más tedioso es la cosa técnica, coincidir con el sonido, las luces, la pantalla. Somos bastantes personas, solamente en el escenario somos seis, más producción, luces, sonido y las chicas de redes, que son dos. Es bastante chamba. Es un gran reto”, detalló.

Su ausencia en la final de ‘El Gran Chef Famosos’

En la entrevista, Natalia Salas no dejó de mencionar a El Gran Chef Famosos, indicando que la conectó con otra faceta de su creatividad. Aunque empezó sin grandes habilidades en la cocina, el show la ayudó a reconciliarse con este arte.

“A mí El Gran Chef me ayudó a amigarme con la cocina, porque le tenía un cierto recelo y reparo, porque había tenido que cocinar desde muy chica. Yo quería estar en El Gran Chef, pero no sabía cocinar cuando entré, cocinaba horrible. Finalmente, descubrí que la cocina también es un arte. Tienes que tener un poco de arte para hacer cosas bonitas, creatividad y buenos sazón”, señaló.

Natalia Salas ganó 'El Gran Chef Famosos'.

La actriz lamentó no haber podido estar en la temporada final de El Gran Chef Famosos, pese a haber sido invitada. “A mí me dio pena no estar en el Campeón de campeones, porque yo gané la segunda temporada y me convocaron para esta donde iban a estar todos los ganadores. Me parece que ha sido un gran cierre. Obviamente, me dio mucha, mucha, mucha pena no poder estar, pero yo no hacía ficción hace nueve años, y este año Latina, Chasky, el universo y Dios me regalaron regresar a las pantallas actuando, haciendo comedia, que es Eres mi bien. Entonces, tenía que escoger, evidentemente, escogí la pasión”, explicó.

Rumbo al altar

Natalia Salas no solo está en un gran momento profesional, sino también en una etapa de realización personal. A pocos meses de casarse con su pareja de años, Sergio Coloma, habla abiertamente del vínculo profundo que los une. “No es mi esposo todavía, pero ya en noviembre lo será. Es el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida”, afirma. Su historia de amor está marcada por la complicidad, la resiliencia y el apoyo mutuo. “Sergio me conoce más que nadie. Fue mi sostén durante mi enfermedad, junto a mi hijo Leandro. Fueron mi motor, mi fuerza, mi razón para salir adelante”.

Natalia Salas confiesa que jamás había pensado sobre matrimonio tan seriamente desde que conoció a Sergio. Después de muchos años siendo una de las parejas más estables del medio, indica que no hay motivo para esperar más para que esta unión se concrete. “Nos cuidamos emocionalmente, llevamos terapia de pareja, asesoramiento de crianza. Regamos nuestra relación todos los días. Jamás un grito, jamás una falta de respeto. Eso también es amor”, reflexionó.

Natalia Salas en preparativos de su boda con Sergio Coloma.

Además de sus proyectos personales, está enfocada en la organización de la boda, con humor reconoce que la celebración será mucho más grande de lo que su pareja hubiera preferido. “Él quería algo chiquito, pero ya vamos por 280 invitados. Yo le dije: Mientras más te demores, más grande va a ser”, confesó entre risas.

Natalia Salas y Sergio Coloma tienen un hijo. (Foto: Captura de IG)

Nota: El unipersonal se presentará el 29 de agosto, y el 4, 12 y 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Bianca. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.