Multan a influencer con S/50 mil por afirmar que zapatillas de distribuidor competidor no eran originales

El caso no solo involucra mensajes denigratorios a la distribuidora Kicks sino también estarían enmarcados en la competencia desleal, dado que el influencer tendría su propia tienda de zapatillas. - Crédito Composición Infobae/TikTok

La empresa distribuido de zapatillas Kicks denunció a un influencer de TikTok conocido como George Rubin (según se puede comprobar por ‘handle’ @notoriousgeorge en esta red social, que se incluye en la resolución pública en el portal de Indecopi) por poner en duda la originalidad de sus productos.

El influencer, resaltado en medios como un “experto” en identificar si unas zapatillas vendidas son originales o ‘bambas’ no solo habría vertido estos comentarios que ponían en duda las zapatillas Air Jordan 1 High (sacadas en colaboración con Travis Scott y que valían alrededor de S/9 mil), sino que lo habría hecho cuando este también tenía una tienda distribuidora (KicksForAll) de este tipo de productos, siendo así competidor de la marca distribuidora sobre la que vertió comentarios.

Por esto, Indecopi no solo aceptó la denuncia de Kicks, sino que la ha declarado fundada y le ha aplicado una multa de 10 UIT, equivalentes a S/53.500 al influencer por la “comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración”.

Las pruebas que presentó Indecopi. - Crédito Captura de Indecopi

Caso Kicks vs influencer con tienda

Si bien la reputación del influencer George Rubin está en el contenido de identificar qué zapatillas que se comercializan en el país son originales o réplicas no autorizadas, también cuenta con una tienda de venta de estos productos llamada KicksForAll.

Por su lado, Kicks, la empresa denunciante, “está dedicada a la importación y venta de zapatillas originales de las marcas Nike y Adidas, contando con más de 2 años de vigencia en el mercado”, según apunta esta misma.

Esta marca denunció que Rubin —que tiene como “ocupación principal ser influencer en la plataforma Tik Tok, donde su cuenta tendría 310,6 mil seguidores y 819 publicaciones, con aproximadamente 5,4 millones de ‘me gusta’”— realizó comentarios que ponían en duda el origen de las zapatillas que Kicks promocionaba en un video de TikTok.

Las pruebas que presentó Kicks. - Crédito Captura de Indecopi

El 6 de mayo del 2023, a través de un video difundido en su cuenta de Tik Tok, Kicks habría presentado el lanzamiento de su producto zapatilla ‘Air Jordan 1 High’ (modelo hecho en colaboración con Travis Scott, con un valor alrededor de S/9 mil). Es en este donde el 1 de julio, “el señor Rubin habría realizado comentarios (...) induciendo a pensar que sus productos ofrecidos serían de dudosa reputación”.

“Mano sin ánimo de hatear. Revísalo bien, está muy oscuro el par, el Wings logo se ve tirado para un lado y en la parte del SWOOSH el corte del talón” y “está todo despostillado. Anda donde lo compraste y pide la boleta porque firme tengo más dudas que seguridad” fueron algunos de los comentarios realizados por Rubin.

Ante esto, el 6 de julio Kicks le solicitó a Rubin, a través de un video difundido en sus redes sociales, que se rectificara de los comentarios vertidos. Pero el 7 de julio Rubin publicó un video en su propia cuenta de Tik Tok donde habría vuelto a inducir que los productos de Kicks no serían originales y que parecían réplicas. Este último video se habría bajado y ya no está disponible.

Esta decisión del Indecopi todavía es apelable. Foto: Gobierno del Perú

Es por esto que Kicks denuncia a George Rubin, quien, según la empresa, habría cometido los siguientes actos de competencia desleal (sobre todo porque este también tiene una tienda):

Engaño , “debido a que las afirmaciones malintencionadas y sin sustento emitidas por este inducirían a error sobre los atributos de su empresa, en tanto harían creer a los consumidores que vendería productos replicados”

Explotación indebida de la reputación ajena , “en tanto el imputado habría iniciado una campaña de desprestigio hacia su empresa, a sabiendas de su reputación en el mercado de zapatillas, con la finalidad de aprovecharse indebidamente de su imagen”

Denigración, “en la medida que se aprovecharía de su poder mediático como creador de contenido para realizar afirmaciones que dañarían la reputación lograda por la denunciante, específicamente en relación a la calidad de sus productos, induciendo a creer que los mismos no serían originales”.

Los que alegó el influencer

Según respondió Rubin a los alegatos en Indecopi, este señaló que en los comentarios iniciales “se evidenciaría que habría animado a la parte denunciante a verificar adecuadamente el par de zapatillas que habría puesto a la venta, con la finalidad de evitar que fuera víctima de una posible estafa”.

George Rubin tiene la cuenta de Tik Tok como @notoriousgeorge_y opina sobre la veracidad de zapatillas. - Crédito Captura de Tik Tok

Pero también señaló que un video, también resaltado por Kicks, donde Rubin responde a otra usuaria que las zapatillas de la empresa no eran originales, este lo hizo “dado que hasta ese momento, según su apreciación, la denunciante no habría logrado desmentir dicha posibilidad ni demostrar su autenticidad”.

Sin embargo, Indecopi consideró que las manifestaciones difundidas por el señor Rubin resultan claramente susceptibles de menoscabar el prestigio y la credibilidad comercial de la empresa Kicks, “en tanto se le atribuye una conducta desleal dentro del mercado, lo cual puede afectar negativamente su posición frente a los consumidores y sus competidores”.

“No puede considerarse que las declaraciones emitidas respecto a Kicks —empresa que desarrolla actividades económicas similares a las del imputado— constituyen simples opiniones personales protegidas por el derecho a la libertad de expresión", concluyó la entidad.