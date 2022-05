¿Cómo diferenciar las zapatillas originales y de las falsas?

¿Cuál es la diferencia entre zapatillas originales y falsas? (Foto: Captura)

Uno de los calzados más cómodos que existe en el mundo son las zapatillas. En la actualidad se ha puesto en evidencia la versatilidad de estas prendas de vestir, ya que van con distintos looks y son útiles para cualquier ocasión.

Muchas personas buscan zapatillas originales, ya sea por el modelo o los diseños, pero debido a la alta demanda de este objeto, algunos comercializadores replican las marcas y las ofrecen como auténticas. Es allí donde debemos agudizar nuestro olfato para identificarlas y evitar ser estafados.

Para conocer cuál es la diferencia entre una original y una falsa solo debes de tener en cuenta los 5 consejos que mostraremos a continuación.

1. Observa las suelas:

Antes de realizar una compra, ubica el modelo en internet, de preferencia en la página oficial de la marca y guarda la imagen. Cuando vayas a ejecutar la compra de la zapatilla, antes de pagar compárala con la foto que guardaste. Verifica las ranuras, la forma, cámaras de aire y dibujos. Asegúrate de que sea similar a la imagen.

2. Comprueba el logo:

Este es uno de los detalles que más pasa desapercibido. Puede que a simple vista la silueta sea similar a la original; sin embargo, al observar bien, te darás cuenta de que el acabado es distinto.

Por ejemplo, las zapatillas Nike tienen un logo conocido que es el “swoosh”, en el caso de un calzado falsificado se nota que el logo está superpuesto y no se integra en el diseño.

3. Revisa las costuras:

Una zapatilla de imitación, no tiene un buen acabado y evidencia de ello, son las costuras, que en la mayoría de veces no están bien hechas. Algunas estarán incompletas, deshilachadas, entre otras cosas más. Todo eso no ocurriría con una original.

4. Compra en tiendas reconocidas:

Los lugares más seguros para comprar son las tiendas por departamento o establecimientos conocidos y esto se debe a que cuentan con un nexo directo entre las retails como Nike, Adidas, Pumas y otras marcas.

5. Costo muy debajo del normal:

Aquí debes de hacer una diferencia. Las empresas de retail cada cierta temporada realizan descuentos, y aunque el precio pueda parecer muy bajo, recuerda que estarás comprando un producto original.

Sin embargo, si se trata de un modelo recién lanzado que está a un precio muy bajo en un sitio poco conocido, debes de tener cuidado porque las probabilidades de que ocurra ello es poco común.

CÓMO LIMPIAR UNA ZAPATILLA BLANCA

La mayoría de personas cuenta con una zapatilla de color blanco. Algunos la utilizan para hacer deportes, mientras que otros la emplean para el diario u ocasiones especiales.

De por sí, las zapatillas blancas se han vuelto usuales porque son parte de la tendencia de moda actual. Pero, a pesar de que se ven muy bien, cuidarlas y asearlas es bastante tedioso. Así que para limpiar cualquier mancha o suciedad que está en tus tenis, te mostraremos trucos sencillos de limpieza.

Antes de empezar con la limpieza, retira los cordones y plantillas. Si se encuentran limpios, deja que se aireen, sino procede a lavar los pasadores en la lavadora o a mano. En el caso de la plantilla, usa un trapo suave con jabón y frota suavemente. Si están muy gastadas, procedemos a cambiarlas por unas nuevas.

1. Elimina el exceso de suciedad: para hacerlo, tienes que tomar un cepillo suave (por ejemplo, uno que ya esté usado, como un cepillo de dientes gastados). Con esto nos ayudaremos a quitar el polvo y tierra de la superficie, teniendo mucho cuidado de no raspar el material que se encuentra al exterior, sobre todo si posee algún tipo de decoración.

2. Mezcla agua y jabón: utiliza uno que sea para el lavado de manos o cuerpo, no el que sea de ropa, ya que posee químicos muy fuertes. Esto lo vamos a unir hasta formar una espuma algo cremosa, la cual lograremos con un poco de agua tibia. Ahora, tomamos un paño o trapo fino para humedecerlo y frotar suavemente donde están las manchas.

(Si no tienes a la mano jabón, puedes cambiarlo por unas cucharaditas de bicarbonato de sodio)

3. El mismo paño/trapo que empleamos con el jabón, lo enjuagaremos muy bien y lo remojaremos en agua tibia, y lo pasaremos por las zonas donde tenemos que quitar el espumado que creamos. Frota suavemente.

4. Ya que quitamos el exceso del jabón y agua, pasamos a secar las zapatillas. Podemos usar un método fácil, el cual consiste en colocarlas sobre una toalla o papel periódico. El interior lo vamos a rellenar con papel toalla.

(Es importante que el secado sea en la sombra, no bajo el sol porque podría poner nuestras zapatillas amarillas).

