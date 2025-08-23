Perú

Migraciones: Extranjeros podrán agendar citas virtuales para toma de datos biométricos en Lima

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó un sistema de reservas en línea en cinco distritos de Lima Metropolitana para facilitar trámites a la población extranjera

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Migraciones incrementó en 40 %
La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció la reactivación del sistema de citas virtuales para la toma de datos biométricos de personas extranjeras en Lima Metropolitana.

El servicio se ofrece en los llamados Espacios de Protección, gestionados con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y tiene como finalidad simplificar los trámites migratorios de manera accesible y organizada.

A través de la Agencia Digital Migraciones, las personas migrantes podrán seleccionar la fecha y el lugar más conveniente para cumplir con el registro de datos. El sistema permite elegir la sede más cercana al domicilio o al centro de trabajo, lo que facilita la asistencia al trámite.

Los Espacios de Protección funcionan en cinco distritos estratégicos de la capital: Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Pueblo Libre y San Martín de Porres, donde se concentra un número significativo de población refugiada y migrante. En estas mismas sedes también se puede agendar el recojo del Carné de Extranjería (CE), documento indispensable para la identificación y regularización de los extranjeros en el país.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La atención se desarrolla en coordinación con instituciones públicas y organizaciones sociales que brindan apoyo complementario en diversas áreas.

(Foto: Migraciones)
Servicios complementarios

Además de la toma de datos biométricos, los usuarios pueden acceder a servicios de orientación y asesoría. En estas sedes participan entidades como la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, municipalidades distritales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Encuentros SJM, Socios en Salud y World Vision.

Los espacios están diseñados para ofrecer información gratuita sobre trámites migratorios, además de apoyo en el acceso a educación, empleo, salud y asistencia legal. De esta manera, se busca que las personas migrantes y refugiadas cuenten con un punto de referencia donde puedan resolver distintas necesidades vinculadas a su proceso de integración en el país.

La participación de Migraciones en los Espacios de Protección refuerza la articulación interinstitucional con ACNUR, lo que permite que un mayor número de personas extranjeras acceda a información y servicios en un solo lugar. Esta coordinación se ha consolidado como una herramienta para acercar los procedimientos a quienes más lo requieren.

Las sedes habilitadas para este proceso en Lima Metropolitana se encuentran en las siguientes direcciones:

  • San Juan de Lurigancho: Calle Las Coralinas mz LL lt. 7, urbanización Las Flores de Lima, en el Centro Pastoral San José.
  • Cercado de Lima: Jirón Hernán Velarde n.° 148.
  • Chorrillos: Calle San Rodolfo s/n, urbanización Villa Marina (Parroquia Cristo Misionero del Padre).
  • San Martín de Porres: Av. Progreso n.° 201, frente a la Parroquia Santa María del Carmen.
  • Pueblo Libre: Jr. General Clovis n.° 745.

Con la habilitación de las citas virtuales, los extranjeros en Lima cuentan con un mecanismo directo para cumplir con la toma de datos biométricos y con otros trámites migratorios, fortaleciendo así la continuidad del proceso administrativo en la capital.

