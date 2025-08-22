Qué se celebra el 22 de agosto en el Perú: una fecha marcada por la memoria, la transformación y la identidad nacional

La coincidencia de efemérides invita a analizar cómo los hitos científicos, los cambios de poder y las tradiciones configuran el devenir nacional (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 22 de agosto reúne hechos significativos para la historia y la cultura. En 1715, un devastador sismo afectó el sur del Perú, causando daños graves y dejando menos de cien víctimas.

En 1821 nació Mariano Felipe Paz Soldán, pionero de la geografía y autor del “Atlas del Perú”. En 1930, Luis Miguel Sánchez Cerro lideró el golpe que derrocó a Augusto B. Leguía, marcando un giro político.

Además, cada cuarto viernes de agosto se celebra el Día del Café Peruano, destacando su importancia económica, y el Día Mundial del Folclore, instaurado para preservar y difundir la riqueza cultural global.

22 de agosto de 1715 - Un devastador sismo sacude el sur peruano y deja profundas secuelas

Un potente terremoto sacudió el sur del Perú el 22 de agosto de 1715. Arequipa, Moquegua, Tacna y Arica sufrieron severos daños, mientras deslizamientos y réplicas prolongaron la tragedia durante dos meses. (Illustrated Lond News Group)

El 22 de agosto de 1715, un fuerte sismo intraplaca sacudió el sur del Perú, causando graves daños en Arequipa, Moquegua, Tacna y Arica.

Grandes deslizamientos sepultaron varios pueblos andinos, mientras réplicas persistieron durante dos meses. A pesar de la magnitud del desastre, el número de víctimas fatales no superó el centenar.

La intensidad alcanzó nivel VII en varias ciudades y afectó con diversa fuerza a Iquique, Puno, Ica, Nazca, Cusco y otras localidades, dejando una profunda huella en la región y marcando un episodio crítico en su historia sísmica.

22 de agosto de 1821 - Nace Mariano Felipe Paz Soldán, pionero de la geografía peruana

Mariano Felipe Paz Soldán, nacido el 22 de agosto de 1821, es considerado padre de la cartografía científica peruana. Su “Atlas del Perú” se convirtió en referente regional y cimentó la identidad geográfica nacional. (Carlos Paz Soldán Haider)

Mariano Felipe Paz Soldán, nacido el 22 de agosto de 1821 en Arequipa, fue un destacado geógrafo, historiador y político peruano.

Es considerado uno de los fundadores de la cartografía científica en el país, gracias a su obra Atlas del Perú (1865), que se convirtió en referente regional. Además, impulsó estudios históricos y estadísticos, aportando a la consolidación de la identidad nacional.

Durante su vida ocupó cargos públicos relevantes y dejó un legado invaluable para las ciencias sociales y geográficas. Falleció en Lima en 1886, dejando una huella imborrable en la historia del Perú.

22 de agosto de 1930 - Luis Miguel Sánchez Cerro lidera el golpe de Estado contra Leguía

Una rebelión militar liderada por Sánchez Cerro el 22 de agosto de 1930 marcó el fin del largo gobierno de Leguía. La crisis económica y el descontento social encendieron la chispa que cambiaría el rumbo político. (Centro de Estudios Histórico Militares del Perú)

El 22 de agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro encabezó un levantamiento militar en Arequipa contra el presidente Augusto B. Leguía, cuyo régimen llevaba 11 años en el poder.

La crisis económica y el descontento social impulsaron la rebelión, que rápidamente ganó apoyo popular y militar. Tras el triunfo, Leguía renunció y fue encarcelado, marcando el fin de su gobierno y el inicio de una nueva etapa política en el Perú.

Sánchez Cerro asumió el mando de la Junta de Gobierno, consolidando su liderazgo y preparando el terreno para su posterior llegada a la presidencia.

22 de agosto - Día del Café Peruano

Cada cuarto viernes de agosto, este año el 22, se celebra el Día del Café Peruano, destacando su valor económico, social y cultural. Su producción involucra a miles de familias y proyecta al país al mundo. (Andina)

Desde 2008, cada cuarto viernes de agosto—este año el 22—se celebra el Día del Café Peruano, establecido por el Ministerio de Agricultura.

Esta fecha honra el papel del café como producto emblemático y motor económico nacional. Resalta su impacto en la agricultura familiar y el desarrollo regional.

Perú produce granos de alta calidad gracias a climas diversos, y el cultivo moviliza a cientos de miles de familias y genera millones de empleos en toda la cadena productiva. La celebración busca promover el consumo interno y fortalecer su presencia en el mercado global, reconociendo su riqueza sensorial y cultural.

22 de agosto – Día Mundial del Folclore

Cada 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del Folclore, instaurado para honrar las raíces culturales, la tradición oral, la música y las danzas que fortalecen la identidad de las comunidades del mundo. (Andina)

Cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclore, una fecha internacional que busca reivindicar las expresiones culturales tradicionales como leyendas, danzas, música y rituales que distinguen a cada comunidad.

Esta jornada fue instaurada por la UNESCO en recuerdo de aquel 22 de agosto de 1846, cuando el arqueólogo británico William G. Thorns introdujo el término “folclore” por primera vez en una publicación académica.

La palabra combina “folk” (pueblo) y “lore” (saber), y desde entonces representa el conocimiento transmitido de generación en generación, una auténtica identidad cultural viva.