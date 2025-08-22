Perú

Atención, restaurantes y amas de casa: Perú ajusta cuotas de pesca de bonito, jurel, caballa y pota para lo que resta del 2025

Un nuevo ajuste sacude el sector pesquero. Las resoluciones ya están sobre la mesa, y pescadores y puertos se alistan para una temporada distinta. Sin embargo, crece la inquietud: ¿el costo del pescado dará un giro inesperado en los próximos meses?

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

PRODUCE fija nuevas cuotas de pesca para bonito, jurel, caballa y calamar gigante en Perú para 2025. Los nuevos límites de captura de especies marinas pueden afectar los precios internos y a los pescadores artesanales.

El Gobierno de Perú modificó este mes los límites de captura para cuatro recursos pesqueros clave: bonito, jurel, caballa y calamar gigante (pota), con el propósito de adaptar la gestión pesquera a la dinámica de los recursos y a las condiciones de explotación observadas durante la campaña 2025.

Las medidas, publicadas en diversas resoluciones ministeriales y divulgadas por el Diario Oficial El Peruano, resultan del análisis técnico-científico del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y se enfocan en equilibrar sostenibilidad, abastecimiento y manejo precautorio, de acuerdo al Ministerio de la Producción (Produce).

Bonito tendrá límite de 19.000 toneladas en Perú hasta diciembre 2025

Para el bonito (Sarda chiliensis chiliensis), se establece un nuevo tope de captura de 19.000 toneladas para el periodo septiembre-diciembre de 2025. La norma determina que solo embarcaciones con permisos vigentes podrán operar durante este ciclo, con cuotas diferenciadas que oscilan entre 2,5 y 13 toneladas por viaje, en función del volumen de bodega y el tipo de arte empleado.

Según la resolución ministerial N° 000268-2025-PRODUCE, si parte del cupo no se extrae entre septiembre y octubre, se sumará automáticamente al saldo de noviembre y diciembre. Además, la vigilancia será reforzada tras la indicación del IMARPE de suspender temporalmente actividades ante la presencia de juveniles, y se suspendió el requisito habitual sobre la longitud mínima de malla para cerco hasta fin de año.

Las medidas buscan equilibrar la conservación de los recursos marinos, el suministro al mercado y la competitividad del sector pesquero peruano, según PRODUCE.

PRODUCE: aumentan límites de extracción para jurel y caballa en Perú

En relación con el jurel y la caballa, la Resolución Ministerial N° 000270-2025-PRODUCE incrementó los límites anuales de extracción reservados únicamente a embarcaciones industriales de mayor escala. El nuevo tope para el jurel asciende a 105.948 toneladas y el de la caballa a 30.104 toneladas para el periodo 2025.

Según el Gobierno, este ajuste responde a la recomendación del IMARPE, que avaló el incremento tras evaluar la sostenibilidad de ambas especies durante el año en curso. La medida, sin cambios para la pesca artesanal, contempla además un refuerzo de la fiscalización para evitar la captura de ejemplares juveniles y un seguimiento estricto sobre el desempeño de la flota industrial.

El IMARPE respalda las decisiones con análisis técnico-científicos y recomienda suspender actividades si se detecta una alta presencia de juveniles.

Pota: Perú reabre temporada de calamar gigante con nuevas reglas

En cuanto al calamar gigante o pota, el Ministerio de la Producción reactivó la temporada extractiva tras una veda aplicada por sobreoferta y capturas adelantadas en la primera mitad de 2025. Desde el 25 de agosto se habilitó una cuota anual de 504.000 toneladas, siguiendo la proyección positiva de la última “Operación Calamar Gigante III” del IMARPE, que constató un estado poblacional saludable y un peso medio superior al estimado inicialmente.

De acuerdo con la resolución ministerial Nº 00278-2025-PRODUCE, se incorporan dos períodos adicionales de pesca hasta diciembre y habilita un régimen especial para pequeñas embarcaciones y unidades de mayor porte. La regulación también incentiva la adopción de sistemas de seguimiento satelital y limita el empleo de determinados aparejos de pesca.

¿Tanta pota? La normativa refuerza la fiscalización, promueve el seguimiento satelital y restringe ciertos aparejos para proteger especies vulnerables y garantizar la sostenibilidad.

¿Caerán los precios al consumidor? Con la pota, probablemente, sí

Según el PRODUCE, estos dispositivos apuntan a mantener un balance entre el aprovechamiento racional de los recursos, la protección de las especies en riesgo y la competitividad de la industria. Sin embargo, estos ajustes podrían afectar los precios en el mercado local y las condiciones de los pescadores artesanales -como es el caso de la pota-, aunque las autoridades subrayan la prioridad en la sostenibilidad y el abastecimiento del país. El año pasado

Para muestra, un botón: en junio pasado, el kilo de pota experimentó una caída significativa en su precio, situándose recientemente entre 1.50 y 4 soles en mercados de Lima, como el terminal de Villa María del Triunfo, lo que contrasta con precios anteriores que llegaban a más de 10 o 20 soles.

