Maju Mantilla no apareció por segundo día en ‘Arriba Mi Gente’: Karina Borrero la reemplazó

Maju Mantilla se ausentó por segundo día consecutivo del programa matutino Arriba Mi Gente, de Latina Televisión, en un contexto en el que su situación familiar se mantiene bajo la atención del público. La ausencia prolongada de la conductora viene causando interrogantes sobre los ánimos de la exreina de belleza. Mientras tanto, este viernes 22 de agosto, la producción optó por incorporar a Karina Borrero, recordada conductora del espacio.

Durante la emisión, Fernando Díaz y Santi Lesmes, conductores habituales, dieron la bienvenida a Borrero y evitaron hacer alusión directa a los recientes acontecimientos que rodean la vida privada de Maju Mantilla.

Borrero saludó a su público emocionada y tampoco hizo referencia al tema, comenzando así con la agenda del programa.

La ausencia de Mantilla, reconocida por su trayectoria como Miss Mundo 2004 y conductora principal de “Arriba Mi Gente”, ocurre días después de la publicación de un comunicado emitido por Gustavo Salcedo, el lunes 20 de agosto. En el documento, el empresario anunció la decisión de poner fin a su matrimonio, solicitando respeto a su privacidad en este periodo.

Tras el anuncio, Maju Mantilla suspendió su participación en el espacio televisivo. El martes 21 de agosto, la conducción quedó a cargo de Tula Rodríguez, quien expresó su apoyo a Mantilla frente a las cámaras y se dirigió a la audiencia con palabras de aliento para su compañera. En esta oportunidad, es Karina Borrero quien la reemplaza.

La incorporación de Borrero fue recibida positivamente, conforme los televidentes recordaron su anterior paso por la conducción del magazine. Mientras que Fernando Díaz y Santi Lesmes optaron por enfocarse en los contenidos cotidianos, dejando de lado menciones a la situación personal de Maju.

Esposo de Maju Mantilla anunció que está separado

El deportista Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, dio a conocer públicamente la ruptura de su matrimonio mediante un comunicado difundido en sus redes sociales el 20 de agosto. En el mensaje, el empresario indicó que la decisión se tomó después de una conciliación firmada por ambas partes, y admitió que se trató de un proceso cargado de emociones y momentos difíciles.

“Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, mencionó en el inicio de su publicación.

Aunque la expareja intentó mostrarse unida en diversas ocasiones frente a rumores, finalmente optó por confirmar el fin de la relación. Salcedo agradeció los años compartidos e hizo énfasis en el compromiso de ambos como padres, asegurando que buscarán siempre el bienestar de sus hijos. “Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, concluyó el comunicado replicado por diversos medios, entre ellos Magaly TV La Firme.

Separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sorprende: lo que dijo Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Maju Mantilla sigue en silencio

Mientras Gustavo Salcedo hizo el anunció público, Maju Mantilla ha optado por mantenerse en silencio y no se ha pronunciado ni en su programa ni a través de sus plataformas digitales, alineándose con la actitud reservada que ha sostenido respecto a su vida privada. El anuncio generó reacciones inmediatas de parte de figuras de la televisión y público en redes sociales, quienes enviaron mensajes de apoyo a la exreina de belleza.

Durante la transmisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina comentó en vivo el comunicado y recordó episodios anteriores en los que Salcedo manifestó no considerarse una figura pública, es por ello que le causó sorpresa que sea justamente él, quien publicó el comunicado en sus redes sociales.

Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme