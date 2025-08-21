Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: el romántico video que protagonizó la pareja horas antes de anunciar su separación

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo protagonizaron video romántico.

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo no tomó del todo por sorpresa a quienes seguían de cerca la historia de la pareja. Durante meses, las señales de distanciamiento se hicieron cada vez más evidentes en redes sociales, hasta que, finalmente, el empresario anunció el final de su matrimonio con la Miss Mundo 2004. La última publicación en la que ambos aparecieron juntos se dio hace unas horas, en las que ambos aparecen en un video romántico para promocionar las instalaciones de un establecimiento en Zorritos. Esa publicación terminaría convirtiéndose en la última muestra virtual de su vida como pareja, antes de que se confirmara oficialmente el final de su matrimonio.

Señales de distanciamiento

Desde agosto de 2023, tras el polémico ampay que vinculó a Salcedo con la joven Mariana de la Vega en un hotel de San Isidro, la relación entre ambos atravesaba turbulencias. Aunque el empresario negó haber cometido una infidelidad y explicó que se trató de un encuentro relacionado con el deporte, la confianza en el matrimonio quedó en entredicho.

Ampay a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con una misteriosa mujer | Magaly TV La Firme

En un evento público poco después, Mantilla reconoció que la situación no era la mejor. “Entiendo su trabajo, pero no voy a hablar de mi vida privada. Sí, estamos distanciados”, declaró a El Popular, dejando claro que las conversaciones importantes quedaban dentro de las cuatro paredes de su hogar.

Las redes sociales comenzaron a reflejar esa distancia. La conductora dejó de compartir fotografías en pareja, algo que antes era recurrente en su cuenta. Si bien de vez en cuando aparecían juntos en actividades familiares, las publicaciones se centraban en sus hijos y en su rutina de trabajo. Aquella costumbre de mostrar momentos románticos o de pareja se desvaneció por completo.

La conductora de televisión confirmó que se encuentra distanciada de su esposo luego de ser abordada por gran cantidad de periodistas. (Magaly TV La Firme)

Fría felicitación por el Día del Padre

Pasaron varios meses hasta que Maju Mantilla volvió a publicar fotos en las que Salcedo aparecía, aunque de manera esporádica y siempre en el contexto de su rol como padre. En esas imágenes, el foco estaba puesto en la familia y en sus hijos en común, nunca en ellos como pareja.

En junio de 2025, la conductora de Arriba Mi Gente compartió una serie de imágenes familiares en Instagram, con motivo del Día del Padre. Si bien Gustavo Salcedo aparecía en ellas, el texto no hacía referencia directa a él, lo que llamó la atención de sus seguidores.

“Día del padre. 1. Mañana de bicicleteada. 2. Desayuno fuera de casa y donde nos sorprendió el sismo. 3 y 4. Lasaña y postres en casa de mi suegro. 5. Mis hijos con mi papi (89 años y más fuerte que un roble a un mes de haber estado en cuidados intensivos, que Dios lo proteja mucho). Abrazos a todos los papis”, escribió en esa ocasión Maju Mantilla, demostrando que la cercanía con su aún esposo no era misma de antes.

Maju Mantilla hizo fría publicación por el Día del Padre.

Un extraño video romántico

Esa transición silenciosa fue interpretada por sus seguidores como un indicio de que la relación no atravesaba su mejor etapa. Y, en efecto, el tiempo terminó confirmándolo. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención es un video que protagonizaron juntos para Bungalows en Zorritos · Aquamare y fue publicado horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo.

Aquí se ve a la pareja disfrutando de las instalaciones, bastante románticos y sin sus hijos. Ambos se graban comiendo y disfrutando de su compañía. “Tú + yo + escapada a la playa”, dice el audiovisual que causó sorpresa en los usuarios.

Maju Mantilla grabó video romántico con Gustavo Salcedo y fue publicado horas antes del comunicado de separación.

El anuncio de la separación

Este 2025, Gustavo Salcedo decidió romper el silencio y anunciar formalmente la separación. Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales, donde explicó que la decisión fue tomada tras un proceso de conciliación y conversaciones privadas.

“Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años con momentos que formaron parte importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, escribió el empresario.

Con este comunicado, Gustavo cerró un capítulo que llevaba meses bajo la lupa mediática. Su decisión de dar a conocer la noticia por iniciativa propia buscó zanjar las especulaciones que giraban en torno a su vida privada.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separan. El empresario lo anunció en sus redes sociales.

Maju Mantilla no se pronuncia

Hasta el momento, la exMiss Mundo no se ha pronunciado de manera pública sobre el anuncio de Salcedo. Fiel a su estilo reservado, ha preferido mantener silencio y enfocarse en sus hijos, así como en su trabajo en televisión y sus proyectos personales.

En entrevistas previas, Maju ya había expresado que, tras el ampay, atravesó momentos difíciles que la llevaron incluso a considerar dejar la televisión. También reconoció que necesitó apoyo psicológico para procesar el impacto emocional de la exposición mediática. “Todo tiene un proceso. Las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, el futuro es incierto y mi prioridad son mis hijos”, había declarado entonces.

Gustavo Salcedo anuncia fin de su matrimonio con Maju Mantilla: reacción de Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Una historia que llega a su fin

La relación entre Maju y Gustavo comenzó en 2005 y estuvo marcada por momentos de complicidad y unión familiar. En 2012, se casaron, consolidando una relación que durante años fue vista como sólida. Sin embargo, el tiempo y los conflictos recientes terminaron debilitando ese vínculo.

El ampay del 2023 fue un punto de quiebre, del cual nunca lograron recuperarse del todo. Aunque intentaron mantener la estabilidad por sus hijos, el desgaste fue inevitable. La decisión de separarse, anunciada este 2025, marca el cierre de una historia que durante más de una década fue parte del imaginario mediático del país.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separaron.