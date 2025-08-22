Perú

Magaly Medina defiende su pódcast tras críticas por entrevistar a Keiko Fujimori: "En mi espacio hago lo que quiero"

La conductora responde a sus detractores tras la polémica suscitada por la participación de la lideresa de Fuerza Popular en su programa digital

Cecilia Arias

Magaly Medina volvió a ser tendencia luego de la publicación de la entrevista que le hizo a Keiko Fujimori en su pódcast. Las reacciones en redes sociales no tardaron en dividirse: mientras algunos celebraron la conversación, otros cuestionaron la decisión de invitar a una figura política tan polémica a un espacio que, según la presentadora, tiene un estilo completamente diferente de la televisión tradicional.

Fiel a su carácter, Medina no dudó en responder de frente: “Mi pódcast es como mi casa, yo hago lo que quiero, lo que me provoca y me da la gana”, sentenció.

Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora puso sobre la mesa los motivos detrás del formato de su espacio digital. Explicó que la esencia de su propuesta reside precisamente en la libertad editorial y un enfoque que prioriza las charlas íntimas por encima de los debates políticos. Para ella, el podcast representa un rincón donde puede dialogar sobre la vida y experiencias personales de los invitados, liberándose de la presión de abordar la coyuntura electoral o política.

Medina añadió que la crítica forma parte del interés que genera su trabajo: “Hay mucha gente que le encanta cuestionarme y perfecto, todo está permitido porque todo significa puntos de rating y views para mi pódcast”, comentó con franqueza.

Recordó que la polarización y la controversia han estado presentes desde el inicio de su carrera. “Desde que apareció este programa hace 28 años, he tenido opiniones divididas, la gente o me quiere o me odia”, expresó al recordar su trayectoria.

Magaly recibió mensajes a favor y en contra desde que se difundieron las primeras imágenes de la entrevista con Keiko Fujimori. Ella, sin embargo, asegura que la avalancha de opiniones negativas no la incomoda. “La gente ya comienza a insultarme ni bien sale una foto mía con Keiko, pero me parece muy bien, todos tienen derecho a desfogar sus frustraciones en las redes sociales. A mí no me molesta, nunca me ha molestado”, declaró la popular ‘urraca’, reafirmando el carácter abierto de su plataforma digital.

Para quienes esperaban una conversación centrada en política, la periodista fue categórica: “En mi podcast, tanto como acá, cuando entrevisto a políticos, no les hablo de política y creo que basta con mirar el YouTube y ver todas las entrevistas que le he hecho a candidatos y a políticos: todas han sido de tono personal e íntimo, nada que ver con el mundo de la política”. Insistió que existen otros espacios y colegas dedicados a ese tipo de periodismo y que cada quien marca su estilo conforme a sus objetivos y audiencia.

Magaly explica por qué entrevistó a Keiko Fujimori

Medina reconoció que el interés que tiene en su pódcast es de exhibir la faceta humana de sus invitados, buscando generar empatía y acercar públicamente a personas que, fuera del escándalo o la actividad profesional, también enfrentan dilemas y logran nuevos comienzos. “Ahí es un tono confesional, es un tono íntimo, es como si las personas se tomaran un té conmigo. Eso es, eso es hablar de cosas que de repente nunca han hablado”, detalló.

Magaly Medina explica por qué entrevistó a Keiko Fujimori. Video: TikTok @riclatorrez / Magaly TV La Firme

Además, sin rodeos, sostuvo: “No me vengan a decir de lo que yo quiero hablar en mi podcast. El que esté reclamando por eso y si es periodista, le sugiero que le pida una entrevista a Keiko Fujimori, así como yo se la pedí y me la dio, y le pregunten lo que quieran”.

Medina puntualizó que la invitación a Fujimori estaba motivada por una etapa distinta en la vida de la lideresa de Fuerza Popular. Le interesaba presentar a una Keiko alejada de su habitual perfil, en un contexto personal marcado por el divorcio y nuevas experiencias: “Me interesó entrevistarla como mujer. Me interesó que hablara de justamente esos temas, porque a una mujer divorciada le interesa hablar. Hay que hablar de eso, porque aparte de ser política, también es una mujer, también es madre”, explicó.

Incluso, defendió que en su pódcast puede abordar cualquier asunto sin rendir cuentas ni buscar el beneplácito de sectores afines o adversos: “Ni a ellos ni a los que me aprecian, ni a los que me detestan, les pregunto. Porque generalmente para cada decisión en mi vida no le pregunto a nadie. Por eso me hago cargo de cada una de las decisiones que tomo y de las consecuencias de esas decisiones”, remarcó con determinación.

Curwen critica a Magaly por buscar “humanizar” a Keiko Fujimori

Uno de los personajes que criticó desde un primer momento a Magaly Medina por la entrevista que realizó a Keiko Fujimori fue la de Víctor Caballero, conocido en redes como Curwen. El streamer y creador de contenido dedicó parte de su transmisión del miércoles 20 de agosto a expresar su desacuerdo con el enfoque del pódcast, al considerar que la conversación fue excesivamente suave y orientada a mejorar la imagen de la excandidata presidencial.

Para Curwen, la charla tuvo un claro propósito de “humanizar” a la lideresa de Fuerza Popular, evitando profundizar en temas polémicos y relegando preguntas incómodas. En su análisis, cuestionó que figuras políticas como Fujimori rechacen entrevistas periodísticas duras.

“Los políticos ya no quieren ser entrevistados por periodistas. Buscan esquivar preguntas y lo único que quieren es exposición. A Keiko no le puedes preguntar de su signo o cuál es el sabor favorito de su helado. Se está repitiendo lo mismo del 2021”, afirmó desde su espacio ‘Brutalidad Política’.

El streamer mencionó que el fujimorismo fue clave en la elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, decisión que, según Caballero, dificulta la posibilidad de investigar a la presidenta Dina Boluarte antes de que finalice su mandato. En ese sentido, advirtió que entrevistas ancladas en temas sentimentales o triviales restan importancia al necesario escrutinio público sobre asuntos de relevancia nacional. “Esas son las cosas que tienes que preguntarle a Keiko Fujimori, ¿por qué han protegido a Dina Boluarte en siete mociones de vacancia?“, dijo el creador de contenido.

Curwen finalizó su crítica señalando que la estrategia de Keiko Fujimori al sentarse con Magaly Medina apunta a conseguir empatía a través de relatos personales y familiares: “Ella quiere que la gente diga que Keiko no es la política nefasta, sino una señora chévere”, sostuvo, agregando que compartir historias privadas, como la enfermedad de la madre de Fujimori, forma parte de una campaña de imagen destinada a suavizar la percepción pública de la líder fujimorista.

