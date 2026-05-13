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Mañana 14 de mayo es día no laborable en la provincia de Yauyos por celebración religiosa

Perú tiene un nuevo día no laborable, pero solo aplica a una parte de Lima. El siguiente feriado aún está a algunas semanas de distancia

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gente en Kuelap
Este 14 de mayo es día no laborable en Yauyos. - Crédito Andina

¿Sabías que este jueves 14 de mayo será feriado no laborable para una provincia en la región de Lima? Así lo aprobó la ordenanza municipal Nº 003-2026-MPY que salió en el diario oficial El Peruano y declara “día feriado no laborable el 14 de mayo en la provincia de Yauyos por las Tradicionales Fiestas Patronales en honor al Señor de la Ascensión de Cachuy”.

“El Concejo de la Municipalidad Provincial de Yauyos, en Sesión Ordinaria Nº 08-2026-MPY, de fecha 23 de abril de 2026, mediante acuerdo de concejo, se acordó aprobar la Ordenanza que declara feriado no laborable el día 14 de mayo del 2026, con motivo de nuestras tradicionales fiestas patronales en honor al ‘Señor de Cachuy’”, señala la norma legal publicada.

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Así, en Yauyos —la provincia es una de las que forman la región Lima, de donde forma parte también Lima Metropolitana— dada la fiesta religiosa que tiene lugar desde el sábado 9 de mayo, se ha aprobado el feriado no laborable; sin embargo, a pesar de su nombre este funciona más como un día no laborable.

Fiesta del señor de Cachuy
El 14 de mayo será, técnicamente, un día no laborable. Pero para el gobierno funciona como un feriado regional. - Crédito Captura de Gobierno de Lima

14 de mayo es día no laborable

Este día no laborable aplicará a los trabajadores del sector público que laboren en la provincia de Yauyos. Estos tendrán que recuperar las horas que no trabajaran posteriormente. El sector privado también podría hacer uso de este descanso, bajo las mismas disposiciones, pero los trabajadores deberán primero acordarlos con sus empresas.

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Así, “del 9 al 15 de mayo el Santuario de Cachuy acogerá nuevamente a varios miles de fieles devotos que, desde Cañete, Yauyos y otras partes del Perú y del extranjero, ascenderán por las montañas en peregrinación para encontrarse con el Señor de la Ascensión de Cachuy”, según apunta el texto explicativo de la norma legal.

Se señala, además, que “serán días en los que los peregrinos acudan con fe y devoción para ofrecer la penitencia del duro camino por las montañas y así rogar o agradecer los favores concedidos por el Señor Jesús de la Ascensión”. Es por esto que “se hace necesario institucionalizar y oficializar el feriado no laborable en dicha fecha, a fin de que los funcionarios y trabajadores de dependencias públicas y privadas, así como la ciudadanía y visitantes en general, participen activamente en las actividades de carácter religioso, cultural, costumbrista y cívico que se programa cada año”.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Qué dice la norma legal

También la norma legal aprobó cuatro artículos relacionados a esta medida. El primero declara directamente el día no laborable “en el ámbito de la Provincia de Yauyos, el día 14 de mayo del presente año, con ocasión de celebrar las Tradicionales Fiestas Patronales en honor al Señor de la Ascensión de Cachuy”.

Mientras, el segundo dispone que “las horas dejadas de laborar por parte del personal del Sector Público sea recuperables en la oportunidad que establezca el Titular de cada Entidad Pública”. También se señala en este artículo que para la aplicación en el sector privado la presente disposición será previamente acordada con su empleador respecto a las horas a recuperar.

Con respecto al artículo tercero, textualmente se señala que se encarga a la Oficina de Imagen Institucional, “que la presente Ordenanza sea puesta de conocimiento a todas las Entidades Públicas y Privadas a efectos de que se tomen el debido conocimiento de los alcances de la misma; y a la Oficina de Secretaría General, notificar la presente a los órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Yauyos, con las formalidades establecidas”.

gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
El siguiente feriado llegará el 7 de junio, el mismo día de las Elecciones. - Crédito Mincetur

Al final, el cuarto artículo solo dispone la publicación masiva de esta medida no solo en el diario de mayor circulación de la región sino en demás medios de comunicación.

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