Gustavo Salcedo anuncia fin de su matrimonio con Maju Mantilla: “Después de una conciliación firmada por ambas partes”

Tras meses de rumores, el ingeniero industrial anunció el fin de su matrimonio con la exMiss Perú mediante un comunicado. En Magaly TV La Firme, Magaly Medina analizó la noticia y recordó la polémica que rodeó a la pareja

Separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sorprende: lo que dijo Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El deportista Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, decidió hacer pública la ruptura de su matrimonio a través de un comunicado en sus redes sociales.

La expareja, que en más de una ocasión intentó mostrarse unida frente a las especulaciones, finalmente confirmó que la relación llegó a su fin tras un proceso de conciliación que, según sus propias palabras, estuvo acompañado de momentos difíciles y emociones procesadas.

En su mensaje, Salcedo fue claro al señalar que ya no existe vínculo matrimonial con la exreina de belleza y conductora de televisión. “Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", se lee en un inicio su comunicado.

“Fueron años con momentos que formaron parte importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, escribió en su publicación, cerrando así un capítulo que había sido objeto de rumores desde hace meses.

Mientras tanto, Maju Mantilla no se pronunció en sus plataformas digitales, manteniendo la misma discreción que la ha caracterizado a lo largo de su vida personal.

Su silencio generó más de una reacción, pues fue Gustavo Salcedo quien tomó la iniciativa de comunicar el final de la relación, pese a que en su momento aseguraba no ser un personaje público y rechazaba aparecer en titulares o reportajes de espectáculos.

Magaly Medina sobre separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Sobre esta situación, Magaly Medina no dudó en comentar lo sucedido durante la reciente edición de Magaly TV La Firme del 20 de agosto. La conductora recordó las imágenes difundidas meses atrás en las que se cuestionaba la cercanía de Salcedo con su entrenadora, y cómo en aquel momento él optó por demandar a los medios, incluyendo a su programa, ante la Asociación de Radio y Televisión.

El esposo de Maju Mantilla decía que no era un personaje público, que no tenía por qué aparecer en la televisión ni en titulares. Pero ahora resulta que es él, y no Maju, quien decide dar el comunicado oficial anunciando la separación”, señaló con tono crítico.

Magaly también subrayó que este anuncio no parece ser reciente, sino fruto de un proceso largo en el que ambas partes habrían llegado a acuerdos sobre temas sensibles como la custodia de los hijos y los bienes en común.

Él mismo menciona que ya han transcurrido varios meses y que existe una conciliación firmada por ambos. Eso quiere decir que lo que hoy conocemos es algo que ya estaba decidido hace un tiempo atrás”, comentó la conductora, dejando entrever que la pareja ya había tomado caminos separados antes de que se filtrara el comunicado.

Para Medina, este desenlace no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca la vida pública de Maju Mantilla. Recordó que, pese a los intentos de la pareja por mostrar unión en redes sociales y en apariciones públicas —viajes, celebraciones y eventos familiares—, muchas veces detrás de esas imágenes se escondía una realidad distinta. “Cuando una relación se rompe, no es de la noche a la mañana. Siempre hay un trasfondo, un desgaste, un proceso que termina en una decisión final”, agregó.

La periodista de espectáculos también se detuvo a destacar la fortaleza de Maju Mantilla, a quien describió como una mujer dedicada a su familia, reservada y siempre enfocada en cuidar su vida privada. “Es una pena por Maju, porque me parece una mujer encantadora, simpática y muy familiar. Siempre la he visto entregada a sus hijos y a su matrimonio. Es triste cuando una pareja llega a este punto”, expresó.

La noticia, inevitablemente, despertó diversas reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores mostraron solidaridad con la conductora de televisión, resaltando su rol de madre y su trayectoria profesional. Otros, en cambio, recordaron las especulaciones de meses anteriores y señalaron que lo anunciado este 20 de agosto solo era la confirmación de algo que se venía rumoreando desde hace tiempo.

