Transportistas anuncian paro el 21 de agosto y exigen renuncia de ministros por inseguridad: “No han hecho nada por dar garantías”

Cerca del 90% de las empresas de transporte en Lima y Callao confirmaron que se sumarán a la medida, en medio de denuncias por el aumento de extorsiones y la ausencia de articulación entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Policía Nacional

Abigail Villantoy Gómez

Algunos gremios, incluido el de transportistas, ya viene anunciando que se plegará a la medida de fuerza este miércoles 14 de mayo. (Composición: Infobae Perú)

La Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú confirmó la realización de un paro de transporte el próximo jueves 21 de agosto en Lima y Callao. Miguel Ángel Palomino, presidente de la organización, detalló a Infobae Perú que la medida responde a la falta de resultados en las mesas de diálogo con el Ejecutivo y al aumento de casos de extorsión que afectan a choferes y empresas de transporte.

Palomino explicó que las acciones se coordinan con Martín Valeriano y la Asociación Nacional de Conductores. Según el dirigente, casi el 90% de las empresas del gremio se sumarán a la paralización, mientras que se han articulado esfuerzos con bases sociales y colectivos para respaldar la protesta y visibilizar la inseguridad ciudadana y la inacción de las autoridades judiciales y policiales.

Motivos del paro y falta de acción estatal

El dirigente enfatizó que la convocatoria de este paro de 24 horas surge del incumplimiento de acuerdos previos, incluyendo el acta del 11 de abril y las reuniones de trabajo que no produjeron resultados concretos. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, aseguró Palomino, señalando que la criminalidad y las extorsiones continúan afectando a los transportistas y a las empresas.

Asimismo, recordó que las empresas de transporte siguen siendo blanco de extorsiones y que los gremios han buscado de manera constante entablar diálogo con las autoridades para frenar la violencia y la inseguridad en las calles. La falta de coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público ha generado frustración en los transportistas, quienes perciben un vacío en la protección ciudadana.

Coordinación con otros gremios y colectivos

Palomino indicó que la medida ha sido organizada en conjunto con diversas asociaciones y gremios del sector, así como con bases sociales y colectivos que se sumarán a la protesta. La coordinación busca consolidar la presión sobre el Estado para exigir cambios en la conducción de la seguridad y la justicia.

En ese contexto, mencionó la intención de exigir la renuncia de los ministros de Interior y Transportes, además de advertir que si no se implementan medidas efectivas, el gremio podría considerar futuras paralizaciones de mayor alcance. El objetivo, según explicó, es visibilizar la crisis de seguridad que enfrenta el país y la falta de respuestas por parte de las autoridades competentes.

Datos sobre la criminalidad en transporte urbano

Sector de transportistas urbanos pide usar armas de fuego sin licencia para frenar ola de extorsiones.

Según reportes del gremio, hasta la fecha se han registrado decenas de muertes de choferes y cobradores en lo que va del 2025, en gran parte vinculadas a extorsiones y delitos contra trabajadores del sector. Manuel Odiana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, indicó en diálogo con Exitosa que la situación es insostenible y representa un riesgo constante para quienes laboran en el transporte urbano.

El dirigente añadió que las medidas de seguridad adoptadas hasta el momento por la Fiscalía, la Policía Nacional y otras autoridades han sido aisladas y no muestran articulación efectiva entre los distintos entes del Estado. Por ello, los gremios consideran necesario presionar con la paralización para generar cambios inmediatos en la gestión de la seguridad.

Reacción de las autoridades y próximos pasos

Hasta el momento, las autoridades del Estado no se han pronunciado oficialmente sobre el paro convocado. Los gremios de transporte han dado un plazo para que se implementen medidas concretas; de lo contrario, advierten que podrían convocar paralizaciones indefinidas a nivel nacional.

El paro programado para el 21 de agosto busca ser un llamado de atención frente a la creciente ola de inseguridad y la percepción de inacción de los poderes del Estado. Palomino insistió en que la protesta no solo refleja la situación de los transportistas, sino también la necesidad de garantías efectivas para todos los ciudadanos frente a la criminalidad que afecta a distintas regiones del país.

