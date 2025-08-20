Perú

‘Trabajadores fantasmas’ en Ate: Franco Vidal se deslinda y calla sobre permanencia de funcionario que avaló contratos ficticios

Pese a negar responsabilidades, la comuna evitó pronunciarse sobre Gerald López Capcha, actual funcionario de la Municipalidad de Ate, quien en la gestión anterior avaló contratos irregulares como el del exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Contraloría halló lista de trabajadores fantasma en la municipalidad de Ate | ATV Noticias

La Municipalidad Distrital de Ate emitió un comunicado oficial en el que respondió al informe de la Contraloría General de la República, que reveló la existencia de al menos 21 trabajadores fantasmas contratados entre 2022 y 2023, ocasionando pérdidas superiores a 150,000 soles.

En el documento, difundido el 19 de agosto, la gestión del alcalde Franco Vidal asegura que el programa ‘Ocurre Ahora’ de ATV presentó la información de manera “parcial y tendenciosa”. Según la comuna, el medio omitió precisar que “la mayor parte de los funcionarios involucrados pertenecieron a la gestión del alcalde anterior (Edde Cuellar)”.

El municipio también puntualizó que parte del dinero cuestionado ya había sido auditado y sancionado en la administración pasada. “Respecto a la oficina de Imagen Institucional, se precisa que de los S/ 180,000 involucrados a la referida oficina, S/ 80,000 ya habían sido objeto de Control Institucional - OCI en la anterior administración, habiéndose determinado su responsabilidad”, señala el pronunciamiento.

Comunicado de la Municipalidad Distrital
Comunicado de la Municipalidad Distrital de Ate sobre denuncia de trabajadores fantasmas.

Silencio sobre funcionarios actuales

Pese a este deslinde, el comunicado evita pronunciarse sobre un punto clave señalado por el informe periodístico: la permanencia de Gerald López Capcha, exsubgerente de Educación, Cultura y Deporte, quien habría avalado las contrataciones ficticias y hoy ocupa un cargo en la Subgerencia de Programas Sociales del municipio, según consta esta Resolución de la Alcaldía que lleva como la firma del propio alcalde Franco Vidal.

El informe de control dejó constancia de que López Capcha aprobó servicios inexistentes, como los de clases de guitarra y talleres deportivos, con presuntas firmas falsificadas y hasta con contrataciones emitidas a nombre de personas que se encontraban fuera del país. Sin embargo, en la comunicación oficial de la municipalidad no se menciona si este funcionario ha sido investigado, separado o, al menos, sometido a un proceso administrativo.

Más aún, la Contraloría subrayó que algunas de estas contrataciones ocurrieron durante los primeros meses de la actual gestión de Franco Vidal, lo que cuestiona la narrativa de que todo pertenece al pasado. No obstante, el municipio niega responsabilidades.

Gestión de Franco Vidal responde
Gestión de Franco Vidal responde por informe de Contraloría sobre 'trabajadores fantasmas' en el municipio de Ate| Foto composición: Infobae Perú

“La Municipalidad reitera su determinación de continuar prestando las facilidades a los órganos de control, así como deslindar cualquier responsabilidad (…) frente a hechos ocurridos en gestiones anteriores”. añade el comunicado.

Los trabajadores ‘fantasmas’

Uno de los casos más emblemáticos es el del músico Juan Guilmer Quispe Rojas, quien, según el reporte, fue contratado para dictar clases de guitarra en el Centro Cultural de Ate durante las vacaciones útiles de 2023, en la gestión de Franco Vidal.

Se le emitió una orden de servicio por 1,800 soles, con la obligación de enseñar tres veces por semana. No obstante, las clases ya habían concluido antes de la fecha de inicio de su contrato, y las firmas de conformidad del servicio resultaron ser falsificadas, según la pericia grafotécnica. Aun así, en el portal de proveedores del Estado figura un nuevo contrato por 2,400 soles durante 2024.

Cuto Guadalupe figura en lista
Cuto Guadalupe figura en lista de trabajadores fantasmas en la municipalidad de Ate | Foto composición: Infobae Perú

El caso del exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe también llamó la atención. En 2022 fue contratado en dos ocasiones por un total de 15,000 soles para dictar talleres deportivos y capacitaciones. Sin embargo, los registros de Migraciones comprobaron que en las fechas pactadas para los talleres el exdeportista se encontraba fuera del país en al menos cinco ocasiones.

A estas contrataciones se suma el de un supuesto trabajador del área de Tránsito y Transportes, que recibió pagos por 6,000 soles por labores en el depósito municipal, pese a que residía en Ecuador desde 2018.

Estos casos reflejan cómo se habrían utilizado documentos falsificados, firmas adulteradas y órdenes de servicio ficticias para justificar el desembolso de dinero público, con la anuencia de funcionarios que aprobaron conformidades inexistentes.

Temas Relacionados

Municipalidad de Atetrabajadores fantasmasFranco VidalCuto Guadalupeperu-noticias

Últimas Noticias

Indecopi multa a Intercorp con medio millón de soles por tragedia en Real Plaza Trujillo: matriz de InRetail Perú intentó apelar

El accidente en el Real Plaza Trujillo destapó fallas estructurales, negligencia empresarial y derivó en sanciones históricas, pérdidas millonarias y una crisis de confianza para el holding Intercorp

Indecopi multa a Intercorp con

¿Pueden vaciar tus cuentas del banco con tan solo una llamada? esto dice la SBS sobre la nueva alerta de fraudes telefónicos

La superintendencia admitió que los delincuentes emplean tácticas cada vez más sofisticadas para obtener acceso a dispositivos móviles y cuentas bancarias. Pero, ¿es posible perderlo todo desde el móvil?

¿Pueden vaciar tus cuentas del

Servicio del Corredor Amarillo volverá a circular por las calles de Lima: ¿Desde cuándo?

César Sandoval, titular del MTC, precisó que en la reactivación de esta línea se sumarán 92 buses articulados que funcionarán con gas natural vehicular

Servicio del Corredor Amarillo volverá

¿Ayacucho FC correrá la misma suerte que Binacional? Esto se sabe sobre su posible expulsión de la Liga 1 2025

El club ayacuchano también acudió a la justicia ordinaria para retornar a Primera División, por lo que su permanencia en el torneo está en duda. En las próximas semanas se conocerá una decisión clave sobre su futuro en la máxima categoría

¿Ayacucho FC correrá la misma

PNP dependerá de donación de 4 mil chalecos antibalas: Dos procesos de compra del Mininter no se concretaron

El comandante general de la PNP señaló que en los últimos cuatro años se adquirieron alrededor de 6 mil chalecos antibalas para la Policía; sin embargo, reconoció que esta cantidad no resulta “suficiente”

PNP dependerá de donación de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo miércoles de marchas en

Nuevo miércoles de marchas en el Congreso: cuáles son los tres reclamos que confluyen mientras se sesiona en Diputados

Expectativa de activistas y organizaciones por los derechos de personas con discapacidad por el rechazo al veto de Milei

Boleto de colectivo: cómo acceder a reintegros del 100% en el mes

Fin de la ciclogénesis en el AMBA: en 36 horas llovió el promedio de agosto

Quiénes son los candidatos a gobernador en las elecciones de Corrientes este 31 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Denuncian que Rusia implementó programas

Denuncian que Rusia implementó programas de formación en drones en más de 500 escuelas del país

El G7 denunció los avances nucleares de Irán, Corea del Norte, Rusia y China

“El Aleph” de Borges cumple 80 años: breve historia de “una puerta abierta a lo imposible”

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

TELESHOW
Santiago Korovsky recordó cómo nació

Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y comparó el proyecto inicial con el trailer que vio la luz

El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez: “¿Por qué no venís a visitarme?”

La defensa de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego de quedar registrado como deudor alimentario

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía