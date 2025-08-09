“Soberbio. Está pendiente a nosotros”: Cuto Guadalupe le respondió a Paolo Guerrero por decir que Alianza Lima es más grande que Universitario

El exfutbolista se refirió a las declaraciones del 'Depredador', en las cuales asegura que Alianza Lima es más grande que Universitario. (Jax Latin Media)

Luis Guadalupe, histórico defensa y referente de Universitario de Deportes, compartió su visión sobre el presente del club y respondió a las recientes declaraciones de Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima, quien en el marco del aniversario de la ‘U’ saludó a la institución por sus 101 años, pero dejó en claro su lealtad aliancista al manifestar que el cuadro ‘blanquiazul’ es el más grande del país. Las palabras del ‘Depredador’ reavivaron la eterna rivalidad entre los dos equipos más populares de Perú.

Durante las celebraciones, el ‘Cuto’ Guadalupe fue abordado por los medios en la explanada del estadio Monumental, escenario central del festejo. En primer término, el exzaguero habló sobre los objetivos del conjunto ‘merengue’ para la temporada 2025. “Con Franco (Velazco), vamos a seguir creciendo y el objetivo que es el tricampeonato, ese es un regalo que espero tener adelantado por mis cincuenta años. La ‘U’ está en un nivel, es la envidia de muchos”, sostuvo.

Posteriormente, al ser consultado por las expresiones de Paolo Guerrero sobre la grandeza de los clubes peruanos, Guadalupe ofreció una respuesta que busca restar dramatismo a burlas o debates en torno a cuál equipo tiene mayor historia o convocatoria. “Son opiniones que se respetan, imagínate si vamos a decir quién es más grande, ellos tienen su punto de vista y es válido, no hay que estar fijándose en esas cosas, a veces mi sobrino también habla, le patina un poco, a mi sobrino Jefferson (Farfán) también, ellos siempre están pendientes de nosotros, no se dan cuenta que ellos siempre están pendientes de lo que pasa en Universitario”, comentó.

En su análisis, el ‘Cuto’ remarcó el sentimiento de pertenencia y el perfil que distingue al plantel merengue. “Que no querían el centenario, que lo iban a impedir, qué pasó, todo el tiempo hablan, se los dije el 2011, no entienden, soberbios, espero que en algún momento entiendan qué es la humildad, lo que te lleva a lo más alto, si tú ves el perfil de los jugadores de Universitario, siempre respetuosos, siempre hablando con la misma línea, de humildad, de un equipo de garra, de fe, de pasión, con historia, que realmente todos los que están en la ‘U’ son un ejemplo a seguir, porque lo que están dando por la camiseta de Universitario nos tiene muy orgullosos”, puntualizó.

Guadalupe agregó que la esencia de Universitario de Deportes está en su forma de afrontar victorias y derrotas, y en la constante búsqueda de superación bajo los valores de humildad y respeto. Sus declaraciones transmiten el mensaje de que es posible celebrar la grandeza de un club a través del ejemplo y la demostración dentro y fuera del campo.

Universitario celebra sus 101 años

Universitario de Deportes cumple 101 años en un contexto favorable, impulsado por la gestión de Jean Ferrari y el reciente éxito deportivo. Esta renovada relación con la hinchada, que en el pasado fue dañada por decisiones administrativas, ha sido reconstruida mediante eventos y beneficios que fortalecen el sentido de comunidad entre club y afición.

Las celebraciones oficiales se concentran en la explanada del estadio Monumental de Ate este viernes 8 de agosto, donde cientos de fanáticos asisten a ‘La Noche de los 101 años’. La cita, desde las 19:00 horas, incluye música en vivo, con presentaciones de la Orquesta Candela y la Combinación de la Habana. El evento cuenta también con barra libre, catering y la participación de exjugadores y figuras reconocidas.

Paolo Guerrero en medio de la polémica

En paralelo a las celebraciones, Paolo Guerrero fue tendencia por su aparición en un video bailando en la fiesta de su esposa, pese a estar atravesando una lesión. El momento generó críticas, sobre todo por la proximidad del clásico ante Sporting Cristal, donde Alianza Lima no contó con el delantero.

El presidente del Fondo Blanquiazul, Jorge Zuñiga, respaldó a ‘PG9′ e hizo un llamado a no sacar conclusiones apresuradas. “Conozco al señor Guerrero, un profesional dedicado, muy cuidadoso, muy profesional, yo nunca en lo personal le he visto una inconducta, no podría juzgarlo por un videito que sale filtrado de mala fe, con algunos episodios que podrían ser tergiversación de lo ocurrido realmente”, expresó.