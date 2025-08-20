Nelly Rossinelli niega cotización de 30 mil soles que aparece en lista de INEI: “Ya quisiera cobrar ese monto”

Nelly Rossinelli niega cotización de 30 mil soles que aparece en lista de INEI. TikTok

La reciente filtración de un supuesto plan de cotización de influencers para una campaña del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) encendió la polémica en redes sociales.

El documento, que comenzó a circular en diferentes plataformas, mostraba presuntas tarifas de hasta 30 mil soles por video en TikTok, cifras que despertaron sorpresa, críticas y especulaciones sobre el alcance de la estrategia de difusión del próximo Censo Nacional 2025.

En la lista aparecían nombres de reconocidos creadores de contenido, lo que generó dudas sobre la veracidad de la información y la forma en que se elaboró dicha propuesta.

Entre los más mencionados estuvo Nelly Rossinelli, cocinera y exjurado del programa 'El Gran Chef Famosos’, quien decidió pronunciarse públicamente para desmentir los montos atribuidos a su nombre.

Nelly Rossinelli aclara: “No son los montos que yo cobro”

Fiel a su estilo directo, Rossinelli utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. Aseguró que nunca tuvo contacto con el INEI ni con alguna agencia que represente al organismo estatal, y que por lo tanto la información difundida carece de validez.

“Yo no he tenido ningún tipo de contacto con el INEI. Ellos en ningún momento se han contactado conmigo, no han cotizado conmigo directamente ni con mi agencia en ningún momento”, expresó.

Con tono enfático, la figura televisiva negó que los montos consignados en la lista correspondieran a sus tarifas reales de trabajo:

“Esos no son los montos que yo cobro. Ya quisiera en algún momento poder cobrar así, pero no son los montos que yo cobro”, puntualizó.

Nelly Rossinelli niega cotización de 30 mil soles que aparece en lista de INEI. IG

Nelly Rossinelli: “No trabajaré con el Estado ni con casas de apuestas”

Más allá de la polémica por las cifras, la conductora de ‘¿Cuál es tu pedido?’ también dejó en claro su postura respecto a los vínculos laborales con entidades estatales.

La influencer precisó que, incluso en ocasiones anteriores, rechazó propuestas que le hicieron llegar desde diferentes instituciones públicas.

“Cada vez que me han contactado les he dicho que no, amablemente, pero no quiero trabajar con ninguna entidad del Estado, ni ahora ni más adelante, ni con casas de apuestas”, subrayó.

Su respuesta buscó marcar distancia con cualquier especulación que sugiriera un acuerdo o una negociación en curso con el INEI o con agencias intermediarias.

Phillip Chu Joy también se defiende

Otro de los nombres que apareció en la cuestionada lista fue Phillip Chu Joy, creador de contenido especializado en tecnología y videojuegos. Al igual que Rossinelli, recurrió a sus redes sociales para rechazar cualquier tipo de vinculación con la supuesta cotización.

“Bien curioso cómo en Perú puedes estar todo tranquilo. De la nada te ponen en una lista de cotización que tú no sabes nada y te incriminan o te tratan de difamar. Ni siquiera sé si esa fuese la intención, simplemente como que quieren robarse dinero por la corrupción que hay. Es bien curioso cómo en Perú te pueden desprestigiar por simplemente hacer tu trabajo”, expresó indignado.

Phillip Chu Joy niega cotización de 30 mil soles que aparece en lista de INEI. TikTok

Chu Joy también remarcó que no recibió ningún correo, llamada o contacto oficial por parte del INEI o de una agencia vinculada al censo. Señaló que la información lo tomó por sorpresa y que se enteró del tema gracias a la viralización de la lista en redes sociales.

“No se han comunicado conmigo. No he visto ni un correo y tampoco estoy interesado en participar. Curioso que publiquen el plan de cotización. Pero me estoy enterando de este tema con ustedes. Gracias por informar”, indicó en un comentario público.

Valentino, Phillip Chu Joy y Nelly Rossinelli responden tras aparecer en lista de cotización del INEI

El creador de contenido también llamó la atención sobre la práctica de algunas agencias de publicidad que elaboran planes de cotización sin un contacto previo con los influencers mencionados. Estas proyecciones, explicó, pueden basarse en tarifas promedio de mercado, sin necesidad de que exista un acuerdo firmado.

En ese sentido, sugirió que la información divulgada podría responder a un plan estimado de campaña más que a una negociación real, aunque reconoció que la falta de transparencia genera confusión y puede afectar la reputación de los creadores involucrados.