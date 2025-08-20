La sostenibilidad del Happiness Management: gestión de la felicidad en la organización competitiva

Freepik

En un contexto de transformación organizacional, la felicidad en el trabajo se ha consolidado como un factor clave tanto para el bienestar de los colaboradores como para el rendimiento empresarial. Lejos de ser una tendencia pasajera, el enfoque conocido como happiness management ha demostrado su impacto directo en la productividad, la rentabilidad y la construcción de entornos laborales saludables y resilientes.

Según diversos estudios, incorporar prácticas que promuevan la plenitud vital, el propósito y el desarrollo personal en el trabajo se traduce en beneficios tangibles para las organizaciones. La Organización Internacional del Trabajo ya considera la felicidad laboral como un pilar fundamental en la aspiración de ofrecer empleos dignos, seguros y equitativos.

Felicidad como camino a la sostenibilidad organizacional

Trabajar con felicidad implica desarrollar labores con alto valor personal, que generen autonomía, dignidad y sentido. Esto requiere entornos laborales que no causen daño físico o psicológico y que promuevan la libertad responsable del trabajador para desarrollarse plenamente.

Más allá de sus beneficios organizacionales, la felicidad en el trabajo representa un compromiso con la justicia social y con el desarrollo humano sostenible. Esta perspectiva propone una transformación de los modelos laborales tradicionales hacia culturas que prioricen la dignidad y el bienestar colectivo.

Principios básicos para fomentar el bienestar laboral

Para esta cultura de la felicidad en el trabajo se extractan los siguientes principios básicos que atienden la meta humana de autorrealizarse a través del uso pleno de sus capacidades en la búsqueda de propósitos valiosos.

1. Sentirse importante en el trabajo: A través de salarios justos, participación en decisiones, cultura de gratitud y conexión con la misión organizacional.

2. Oportunidades de crecimiento: Formación, mentoría y desarrollo personal.

3. Armonía vida-trabajo: Flexibilidad, licencias y respeto por los tiempos personales.

4. Conexión y comunidad: Inclusión, sentido de pertenencia y vínculos de confianza.

5. Protección frente al daño: Seguridad laboral, promoción de salud mental laboral y políticas no discriminatorias.

En tiempos marcados por la automatización y los desafíos digitales, el reto de las organizaciones modernas es construir trabajos que sean significativos, éticos y con contenido moral. La felicidad en el trabajo no solo responde a una necesidad humana fundamental, sino que también se perfila como una ventaja competitiva sostenible.

Para ello, se necesita voluntad política, compromiso institucional y un nuevo modelo de gestión que articule los intereses de autoridades, empresas y trabajadores. Como afirmara Kernberg (1999), el liderazgo inteligente consiste en permitir la satisfacción de las necesidades humanas mientras se alcanzan los objetivos organizacionales. Esa es, precisamente, la esencia de trabajar con felicidad.