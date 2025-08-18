Techo Propio inicia inscripciones: Así podrás acceder a Bono Familiar de hasta 37.557 soles

Montaje que ilustra cómo el programa Techo Propio facilita la construcción de viviendas. Foto: Composición Infobae Perú

El programa Techo Propio abrió sus inscripciones en la modalidad Construcción en Sitio Propio, con el objetivo de beneficiar a 6698 familias en todo el país.

Según informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), los hogares que cuenten con un terreno inscrito a su nombre podrán postular al Bono Familiar Habitacional (BFH), equivalente a 32.100 soles, para levantar su primera vivienda.

Este beneficio contempla un incremento en cuatro regiones del país. En Apurímac, el subsidio se elevará a 36 915 soles; en Huánuco y Pasco, alcanzará los 37 236 soles; mientras que en Amazonas llegará a los 37 557 soles.

Con esta convocatoria se busca reducir la brecha habitacional y garantizar que más hogares peruanos accedan a una vivienda segura.

El Ministerio de Vivienda, ubicado en San Isidro. Foto: Gobierno del Perú

Requisitos y proceso de inscripción

Los interesados deben registrarse a través de una Entidad Técnica (ET). Luego, se verificará que cumplan con cinco condiciones básicas:

Acreditar propiedad de un terreno o aires independizados inscritos en Registros Públicos, libres de cargas o gravámenes.

No ser propietarios de otra vivienda o terreno en cualquier lugar del país.

Tener un ingreso familiar mensual menor a 2706 soles .

No haber recibido apoyo habitacional previo del Estado.

Contar con un ahorro mínimo de 2407.50 soles.

Tras la evaluación de documentos, se publicará la lista de familias elegibles en la página web del Fondo Mivivienda.

El ministerio recordó que los ciudadanos pueden acceder a mayor información en la Vitrina Inmobiliaria, ubicada en jirón Camaná 199, Cercado de Lima, en las oficinas del Centro de Atención al Ciudadano en regiones o comunicándose a la línea gratuita 0800 12200.

Techo Propio - Ministerio de Vivienda

Todo sobre Techo Propio

El Programa Techo Propio, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y gestionado mediante el Fondo MIVIVIENDA, es una iniciativa estatal que busca facilitar el acceso a una vivienda digna para familias peruanas con ingresos limitados.

A través de este programa, se otorga un Bono Familiar Habitacional, que funciona como una ayuda económica directa para adquirir, construir o mejorar una vivienda.

El programa contempla tres modalidades principales:

Adquisición de Vivienda Nueva: permite a las familias comprar una vivienda nueva con apoyo del bono estatal. Construcción en Sitio Propio: está dirigida a quienes ya poseen un terreno inscrito en Registros Públicos. En este caso, el Estado otorga un bono de S/ 32 100 (equivalente a 6 UIT) para financiar la construcción de su vivienda, siempre y cuando cuenten con el ahorro mínimo requerido y cumplan con otros criterios establecidos. Mejoramiento de Vivienda: opción destinada a la reparación o ampliación de la vivienda existente, para adecuarla de manera más segura y confortable.

Según datos del Ministerio de Vivienda, el Perú presenta un déficit superior a los 1,8 millones de viviendas, lo que refleja tanto la falta de acceso a una casa propia como la precariedad de muchas construcciones existentes.

En este contexto, Techo Propio busca cerrar brechas. Cada convocatoria otorga la posibilidad a miles de familias de contar con un espacio seguro, formal y digno, lo cual contribuye directamente a disminuir las estadísticas del déficit habitacional.