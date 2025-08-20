Arequipeños se niegan a responder al Censo Nacional 2025: 250 censistas han renunciado

El censo nacional contará con un formulario detallado que permitirá obtener información precisa sobre viviendas, hogares y personas, abarcando aspectos sociales, demográficos y económicos

El desarrollo de los Censos Nacionales 2025 en Arequipa enfrenta dificultades debido a la desconfianza de algunos ciudadanos, quienes han rechazado la labor de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A pesar de que no se han presentado agresiones, insultos ni incidentes graves, varios habitantes han optado por no participar en el proceso censal, asumiendo que tiene connotaciones políticas.

Esta resistencia ha provocado la renuncia de más de 250 censistas en la región. Muchos trabajadores asignados señalaron la imposibilidad de cumplir con su labor censal debido al rechazo, lo que ha impactado en la cobertura prevista. Según el reporte proporcionado por la entidad, los censistas han encontrado dificultades para ubicar a los residentes, ya que en muchas ocasiones las viviendas permanecen vacías durante el horario del censo.

La coordinadora de la Oficina del INEI en Arequipa, Silvia Pacheco, precisó que el censo es una actividad cívica y no tiene relación alguna con agendas políticas. “La población tiene que entender que el censo no es una actividad política, es una actividad cívica, que se hace en todos los países cada 10 años”, afirmó Pacheco. Enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana para que la información recolectada sea representativa y útil para la planificación y elaboración de políticas públicas.

Hasta la fecha, en Arequipa se han censado únicamente 132.000 viviendas de las 136.000 proyectadas, y se han registrado 237.000 personas frente a las 314.000 que se tenía como meta. Las autoridades consideran que, de continuar esta tendencia, la cobertura censal podría quedar por debajo de lo planificado en el departamento.

En respuesta a la desconfianza, el INEI ha anunciado un programa de capacitación especial para que los comisarios policiales puedan intervenir en situaciones donde los ciudadanos tengan dudas o temores sobre el censo, y para brindar protección a los censistas si perciben alguna situación de riesgo. Así lo contempla el nuevo esquema de seguridad anunciado por la institución.

Para aquellos ciudadanos que continúen manifestando negativa y mantengan dudas respecto al proceso, el INEI pondrá a disposición un sistema de autocenso mediante código QR, válido hasta el 31 de octubre. La entidad busca de esta manera garantizar que todas las personas sean empadronadas, incluso si deciden no recibir a los censistas en sus domicilios.

El censo nacional contará con un formulario detallado que permitirá obtener información precisa sobre viviendas, hogares y personas, abarcando aspectos sociales, demográficos y económicos

El censo nacional se realiza con la finalidad de actualizar datos demográficos y socioeconómicos que resultan imprescindibles para la gestión pública y la toma de decisiones a nivel regional y nacional. Las autoridades reiteran el llamado a la colaboración y recuerdan que la participación de la población es fundamental para obtener cifras confiables y completas sobre la realidad del país.

Identificación de censistas

El Censo Nacional 2025 inicia el lunes 4 de agosto en todo el Perú y visitará alrededor de 14 millones de hogares. Organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el operativo contará con la participación de más de 40.000 censistas debidamente identificados, quienes atenderán tanto zonas urbanas como rurales utilizando tablets para la recolección de datos, en reemplazo de los formularios en papel.

Los censistas portarán chalecos y gorras moradas, morrales grises, y un fotocheck oficial con un código QR exclusivo que permitirá a los residentes verificar su autenticidad mediante un dispositivo móvil. La entrevista censal se llevará a cabo desde la puerta de la vivienda: los encuestadores no ingresarán a los domicilios bajo ninguna circunstancia para garantizar la seguridad de los moradores.

Como medida adicional, el operativo contará con el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo en las áreas consideradas vulnerables. Si después de tres visitas no se logra encontrar al informante calificado, se dejará un aviso en el domicilio con un código QR para que los ciudadanos completen el formulario en línea. El censo se desarrollará durante tres meses y toda la información recopilada servirá para actualizar el perfil demográfico y socioeconómico del país, aspecto clave para diseñar y evaluar políticas públicas en salud, educación y vivienda.