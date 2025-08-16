Perú

INEI ofrece más de 1200 vacantes en nueva convocatoria: conoce los requisitos y el link de la postulación

La postulación está disponible para personas de diferentes regiones del país como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, etc

Por Alejandro Aguilar

La convocatoria estará disponible hasta
La convocatoria estará disponible hasta el 18 de agosto - Créditos: INEI.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció la apertura de 1224 vacantes para prestar el servicio de verificación de actividades de campo, como parte de un proceso de selección dirigido a personas que puedan contribuir al fortalecimiento de los operativos estadísticos nacionales.

Este llamado busca identificar profesionales con capacidad de adaptación, solvencia en la gestión de información y disposición para afrontar tareas en diferentes contextos territoriales.

La postulación, habilitada hasta el lunes 18 de agosto, se dirige a personas con formación universitaria o técnica provenientes de cualquier región del país como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

El objetivo es incorporar a mujeres y hombres que acrediten experiencia en diversas áreas, capaces de sustentar su formación y trayectoria frente a los requisitos establecidos en las bases.

INEI publicó en su página
INEI publicó en su página web todos los pasos a seguir para la postulación - Créditos: Andina/INEI.

Perfil académico y experiencia general requerida

  • Egresado universitario o técnico en cualquier carrera, excepto aquellas dedicadas al cuidado personal u oficios.
  • Experiencia general de al menos seis meses en el sector público o privado.
  • Acreditar formación y tiempo de trabajo mediante documentos como contratos, órdenes de servicio, constancias, certificados o equivalentes.

Experiencia específica solicitada

  • Participación demostrable en al menos una evaluación estandarizada como asistente de procesos de aplicación, supervisor o coordinador.
  • Alternativamente, tres experiencias registradas en la aplicación de evaluaciones estandarizadas.
  • O experiencia comprobada no menor a dos meses en supervisión o coordinación de operativos, proyectos educativos o sociales, o conducción de personal en campo u oficina.
  • También es válida experiencia acumulada de seis meses como capacitador, facilitador, educador o instructor.
  • Es imprescindible presentar la documentación de respaldo correspondiente para cada caso.
La convocatoria está dirigida a
La convocatoria está dirigida a egresados universitarios o técnicos de cualquier región - Créditos: INEI.

Conocimientos técnicos requeridos

  • Manejo adecuado de herramientas de Office, como procesadores de texto y hojas de cálculo.
  • Buena capacidad de comprensión lectora.
  • Conocimiento básico sobre el operativo al que se postula.

Habilidades y aptitudes buscadas

  • Facilidad de expresión oral.
  • Capacidad de trabajo en equipo.
  • Organización y proactividad.
  • Responsabilidad ante las tareas asignadas.
  • Capacidad para resolver problemas en el trabajo de campo.

El registro y acceso a la postulación se realiza íntegramente desde la plataforma oficial dispuesta por la institución. Los interesados pueden consultar los detalles y condiciones del proceso en la página web del INEI (LINK).

En dicho portal es posible encontrar más información sobre las guías para presentar la documentación y las fechas previstas para cada etapa.

