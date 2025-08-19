Nuevo bypass Las Torres: Este es el avance de la obra que aliviará el tránsito en Lima Este

La Municipalidad de Lima inició la construcción del bypass Las Torres, una vía aérea de 1.4 kilómetros con dos puentes y tres carriles que busca aliviar el tráfico entre Lima y Chosica. Composición: Laxcomo / Infobae Perú

El bypass Las Torres ya presenta un avance de 40 % en su ejecución, indicó Municipalidad de Lima durante una inspección reciente. El proyecto se desarrolla en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, en el distrito de Lurigancho-Chosica, y forma parte de la inversión en infraestructura vial que busca optimizar la conectividad en Lima Este.

Durante la visita a la obra, el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, presentó los pilares estructurales ubicados en las bases que servirán de soporte para el futuro viaducto de más de 422 metros de largo, con tres carriles por sentido. Según el reporte oficial, se contribuirá a descongestionar uno de los puntos más críticos del tránsito en la zona.

El burgomaestre aseguró que “esta obra debió haberse construido hace 10 o 15 años, pero que, por culpa de la corrupción, fue postergada”. “Hoy, gracias al compromiso de la actual gestión y al respaldo de los regidores que aprobaron declarar en emergencia este cruce, estamos haciendo realidad este proyecto, usando exclusivamente recursos metropolitanos. Estamos recuperando terrenos de manera pacífica, continua y pública, para devolverle la calidad de vida a la población de esta zona”, manifestó.

Intersección de la avenida Las Torres con Ramiro Prialé, donde se levanta la infraestructura.

Características técnicas y objetivos del proyecto

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) tiene a su cargo la ejecución del bypass Las Torres. Entre sus características, el proyecto incluye rampas de acceso, muros de contención, sardineles, señalización vial, guardavías y captafaros, elementos pensados para reforzar la seguridad y modernizar la infraestructura del transporte en la zona este de la ciudad. Asimismo, se contempla la circulación vehicular en sentido doble y una estructura diseñada para soportar altos volúmenes de tránsito.

La obra se inscribe en una estrategia de intervenciones que también involucra la ampliación reciente de cuatro kilómetros de la autopista Ramiro Prialé y otros tres kilómetros en ejecución. Además, se suman obras complementarias como la vía rápida Huarochirí y mejoras en avenidas del suroriente de Lima, lo que forma parte del plan de modernización vial de Lima Este.

Víctor Boyer, ingeniero de estructuras de la obra, describió que el avance se desarrolla en tres sectores simultáneos que comprenden el alzado de los pilares, relleno y vaciado, e instalación de estribos y piezas de acero. Según lo anunciado, “la próxima semana estamos instalando todas las vías cabezales que son las vías que van encima de los pilares y después, dentro de 16 días, vamos a instalar las vigas longitudinales y las losas del puente”, declaró de acuerdo a Andina.

Vista panorámica del avance del bypass Las Torres en Lurigancho-Chosica.

Impacto en el tránsito y proyectos futuros

La Municipalidad de Lima implementó un plan de desvío vehicular activo durante los ocho meses previstos de obra. Automovilistas y transporte público utilizan rutas alternativas como la avenida Carapongo y tramos de la autopista Ramiro Prialé. La entidad remarcó que la intervención es parte de un esfuerzo integral para reducir tiempos de viaje entre Lima y Chosica y mejorar el acceso a Huachipa, según informó Infobae.

En el marco de la visita a las obras, López Aliaga mencionó los dos proyectos clave en la agenda de la ciudad: el nuevo bypass y la futura implementación del tren de cercanías. Pese a los avances en el bypass Las Torres, el alcalde lamentó dificultades de coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para avanzar en el proyecto ferroviario, de acuerdo con declaraciones reproducidas por Infobae.