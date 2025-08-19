Perú

Nuevo bypass Las Torres: Este es el avance de la obra que aliviará el tránsito en Lima Este

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participó de la presentación de los pilares estructurales ubicados en las bases que servirán de soporte para el futuro viaducto de más de 422 metros de largo

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
La Municipalidad de Lima inició
La Municipalidad de Lima inició la construcción del bypass Las Torres, una vía aérea de 1.4 kilómetros con dos puentes y tres carriles que busca aliviar el tráfico entre Lima y Chosica. Composición: Laxcomo / Infobae Perú

El bypass Las Torres ya presenta un avance de 40 % en su ejecución, indicó Municipalidad de Lima durante una inspección reciente. El proyecto se desarrolla en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, en el distrito de Lurigancho-Chosica, y forma parte de la inversión en infraestructura vial que busca optimizar la conectividad en Lima Este.

Durante la visita a la obra, el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, presentó los pilares estructurales ubicados en las bases que servirán de soporte para el futuro viaducto de más de 422 metros de largo, con tres carriles por sentido. Según el reporte oficial, se contribuirá a descongestionar uno de los puntos más críticos del tránsito en la zona.

El burgomaestre aseguró que “esta obra debió haberse construido hace 10 o 15 años, pero que, por culpa de la corrupción, fue postergada”. “Hoy, gracias al compromiso de la actual gestión y al respaldo de los regidores que aprobaron declarar en emergencia este cruce, estamos haciendo realidad este proyecto, usando exclusivamente recursos metropolitanos. Estamos recuperando terrenos de manera pacífica, continua y pública, para devolverle la calidad de vida a la población de esta zona”, manifestó.

Intersección de la avenida Las
Intersección de la avenida Las Torres con Ramiro Prialé, donde se levanta la infraestructura.

Características técnicas y objetivos del proyecto

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) tiene a su cargo la ejecución del bypass Las Torres. Entre sus características, el proyecto incluye rampas de acceso, muros de contención, sardineles, señalización vial, guardavías y captafaros, elementos pensados para reforzar la seguridad y modernizar la infraestructura del transporte en la zona este de la ciudad. Asimismo, se contempla la circulación vehicular en sentido doble y una estructura diseñada para soportar altos volúmenes de tránsito.

La obra se inscribe en una estrategia de intervenciones que también involucra la ampliación reciente de cuatro kilómetros de la autopista Ramiro Prialé y otros tres kilómetros en ejecución. Además, se suman obras complementarias como la vía rápida Huarochirí y mejoras en avenidas del suroriente de Lima, lo que forma parte del plan de modernización vial de Lima Este.

Víctor Boyer, ingeniero de estructuras de la obra, describió que el avance se desarrolla en tres sectores simultáneos que comprenden el alzado de los pilares, relleno y vaciado, e instalación de estribos y piezas de acero. Según lo anunciado, “la próxima semana estamos instalando todas las vías cabezales que son las vías que van encima de los pilares y después, dentro de 16 días, vamos a instalar las vigas longitudinales y las losas del puente”, declaró de acuerdo a Andina.

Vista panorámica del avance del
Vista panorámica del avance del bypass Las Torres en Lurigancho-Chosica.

Impacto en el tránsito y proyectos futuros

La Municipalidad de Lima implementó un plan de desvío vehicular activo durante los ocho meses previstos de obra. Automovilistas y transporte público utilizan rutas alternativas como la avenida Carapongo y tramos de la autopista Ramiro Prialé. La entidad remarcó que la intervención es parte de un esfuerzo integral para reducir tiempos de viaje entre Lima y Chosica y mejorar el acceso a Huachipa, según informó Infobae.

En el marco de la visita a las obras, López Aliaga mencionó los dos proyectos clave en la agenda de la ciudad: el nuevo bypass y la futura implementación del tren de cercanías. Pese a los avances en el bypass Las Torres, el alcalde lamentó dificultades de coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para avanzar en el proyecto ferroviario, de acuerdo con declaraciones reproducidas por Infobae.

Temas Relacionados

Bypass Las TorresLima EsteMunicipalidad de LimaRafael López Aliagaperu-noticias

Últimas Noticias

Senamhi: este nuevo fenómeno meteorológico pondrá desde mañana a Lima y 10 regiones en alerta naranja

Se monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este evento catalogado como ‘peligroso’

Senamhi: este nuevo fenómeno meteorológico

Peruana detenida en Bali con 1,4 kilos de cocaína escondidos en juguete sexual y ropa interior enfrenta posible pena de muerte

La mujer de 42 años fue intervenida en el aeropuerto internacional de Bali tras un viaje desde Europa y, según las autoridades, habría aceptado trasladar la droga a cambio de 20 mil dólares ofrecidos por un contacto en la dark web

Peruana detenida en Bali con

Gana Diario, resultados del lunes 18 de agosto 2025: todos los ganadores del sorteo 4312

Como cada lunes, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario

Gana Diario, resultados del lunes

Corte de agua para este 20 agosto por más de 10 horas: ¿Qué distritos de Lima Metropolitana serán los afectados?

La empresa recomendó a los vecinos almacenar el recurso con anticipación y hacer un uso cuidadoso durante el tiempo que se extienda la suspensión

Corte de agua para este

Pedro Castillo ya tiene partido oficial: JNE inscribe su agrupación “Todo con el Pueblo”

No obstante, el partido del golpista expresidente no participará en las Elecciones 2026 por haber conseguido su inscripción en el ROP fuera del plazo establecido

Pedro Castillo ya tiene partido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por la ciclogénesis en

Alerta por la ciclogénesis en el AMBA, en vivo: con vientos y actividad eléctrica, las lluvias se hacen notar en CABA y algunos puntos del Conurbano

Diego Guelar: “Yo me siento un oficialista no libertario y eso no lo voy a cambiar”

Advertencia de la ANMAT sobre un lote de tomates triturados: qué son los gusanos microstomum sp.

Video: un prestamista fue filmado cuando amenazaba a los deudores con una ametralladora

Guillermo Francos anticipó el resultado que el Gobierno espera para las próximas elecciones legislativa

INFOBAE AMÉRICA
Bukele defendió el uso de

Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

Misterio en Uruguay por la muerte de un ex juez: sus restos aparecieron en una macabra escena

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: “Pensaba que sufrir era normal”

Uruguay cambia su régimen de promoción de inversiones, pone foco en las pymes y agiliza trámites

El método inspirado en astronautas que fortalece las rodillas con solo un minuto de saltos a la semana

TELESHOW
Quién es Andrés Gil, el

Quién es Andrés Gil, el presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis

Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una cagada”

Kate Rodríguez anunció su embarazo y celebró la familia ensamblada con su novio: “La noticia más hermosa”

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria