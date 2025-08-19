Perú

¿Pensando en exportar? 5 claves para hacer tu primer envío y no perderte en el camino, según Cibertec

Las proyecciones oficiales anticipan un cierre histórico para el comercio exterior, si se mantiene el ritmo registrado en el primer semestre del 2025. Pero, ¿están listos los pequeños exportadores peruanos para subirse a la ola?

Esteban Salazar Herrada

El mercado internacional se diversifica para los exportadores peruanos, que ahora colocan sus productos en economías clave como Estados Unidos, China, Canadá, India y la Unión Europea, según análisis de Cibertec

Las exportaciones peruanas experimentaron un crecimiento marcado en los primeros cinco meses de 2025, sumando US$33.410 millones y reflejando un aumento del 22,3% respecto al mismo periodo de 2024, según reportó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Este rendimiento, impulsado principalmente por sectores como la minería, las agroexportaciones y la pesca, proyecta un cierre cercano a los US$77.000 millones para finales de año si la tendencia se mantiene, de acuerdo con proyecciones del propio ministerio.

Según datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el primer trimestre de 2025 registró la presencia de 5.487 empresas exportadoras, el mayor número en 26 años. De ese conjunto, el 61,7% correspondió a microempresas y el 33,7% a pequeñas empresas, lo que equivale a que el 96,4% de las entidades exportadoras son mipymes. Sin embargo, el valor agregado por estas empresas alcanzó apenas el 10,9% del total exportado, quedando el 89,1% en manos de grandes compañías.

Cibertec: 5 pasos clave para iniciar un negocio de exportación en Perú

El escenario puede ser un problema, o también una oportunidad: depende de con qué lente se vea. Para Edgard Vera, coordinador de la Facultad de Administración y Negocios de la Escuela de Educación Superior Cibertec, estos datos evidencian la intensidad del dinamismo emprendedor local, que trasciende cada vez más al plano internacional.

“El Perú es un país de emprendedores y ahora no solo nos estamos dirigiendo al mercado nacional peruano, sino estamos ingresando a nuevos mercados con nuestros productos, siendo nuestros principales destinos Estados Unidos, China, Unión Europea, Canadá y la India. En Perú ahora tenemos una cultura exportadora”, apuntó el especialista. Basado en su experiencia, plantea cinco claves esenciales para quienes buscan incursionar en el comercio exterior:

  1. Formaliza y habilita tu RUC para exportar. Disponer de un Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo en función exportadora es el primer paso legal para emitir documentos aduaneros, participar en ferias y ruedas de negocios, y acceder a beneficios fiscales. Esta formalización también contribuye al acceso a financiamiento especializado y conforma el historial empresarial necesario.
  2. Domina el uso de los Incoterms. Los Términos de Comercio Internacional (Incoterms) definen las responsabilidades del vendedor y del comprador en una transacción internacional, desde los costos hasta los riesgos logísticos. Su manejo adecuado previene disputas contractuales y protege la rentabilidad.
  3. Analiza el mercado y la competencia. Es necesario investigar la demanda, los precios de referencia, regulaciones y modos de presentación exigidos en el país al que se exportará. Herramientas oficiales como exportemos.pe de Promperú posibilitan localizar oportunidades y diseñar un plan concreto de internacionalización.
  4. Planifica la logística integralmente. Es indispensable definir el método de transporte, los tiempos de entrega, la contratación de seguros y los trámites aduaneros desde la etapa inicial. El uso adecuado de envases y embalajes según normativas de destino y condiciones de producto contribuye a evitar pérdidas y salvaguarda la reputación empresarial.
  5. Diferencia tu producto y marca. Más allá del precio, los compradores internacionales valoran atributos como la sostenibilidad, el origen y la trazabilidad. Incluir una estrategia de branding internacional ayuda a comunicar el valor cultural, social o ambiental incorporado en la oferta.
El análisis de expertos y datos oficiales revela que la formación continua y la apuesta por la innovación son fundamentales para aprovechar el contexto favorable y consolidar la presencia en el comercio global

Exportaciones peruanas crecen 22,3% y marcan récord histórico en 2025: lo que se viene

Vera explicó que iniciar un negocio de exportación puede ser más accesible si se siguen recomendaciones clave y se apuesta por la especialización profesional. De esta manera, el especialista esalta que contar con profesionales formados para identificar mercados, gestionar operaciones internacionales y comprender la normativa global resulta fundamental para aprovechar el entorno actual.

Según el catedrático, el avance reciente de las exportaciones peruanas confirma la capacidad competitiva del país y su potencial para consolidar su participación en el comercio global. De mantenerse el ritmo, el Perú tiene margen para posicionarse en mercados estratégicos, siempre que las empresas continúen invirtiendo en innovación, certificaciones y nuevos acuerdos comerciales.

