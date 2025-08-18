Va ganando la derecha en Bolivia, ¿mejorarán sus relaciones comerciales con Perú?: quién le compra más a quién

El intercambio comercial entre Perú y Bolivia cayó 29% en 2023 por la crisis económica boliviana y bloqueos fronterizos. No hay que olvidar que, en medio de la escasez de dólares en el vecino país del sur, sus habitantes recurren a la frontera en búsqueda de soles peruanos. Créditos: composición/Infobae Perú

Más allá del dólar y el GLP. Los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia, de este domingo 17 de agosto de 2025, posicionan a dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, al frente del escrutinio tras dos décadas de socialismo liderado por Evo Morales.

Una segunda vuelta entre ambos está prevista para octubre. Con este cambio de tendencia política, surgen preguntas sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Bolivia y Perú, dos economías con un intercambio tradicionalmente asimétrico y en descenso en los últimos años.

Cómo es el comercio entre Perú y Bolivia: cifras a 2023

Según el Reporte de Comercio Bilateral del Mincetur, en 2023 la balanza comercial resultó deficitaria para Perú. Las exportaciones peruanas a Bolivia fueron de 533 millones de dólares, una caída del 35% respecto a 2022. Por su parte, las importaciones desde Bolivia sumaron 871 millones de dólares. Así, la balanza comercial quedó en -337 millones de dólares para el lado peruano.

El resultado de 2023 marca un retroceso continuado desde 2021. Las exportaciones peruanas al mercado boliviano incluso se ubicaron por debajo de las ventas logradas en 2020, año de la pandemia. Las importaciones peruanas de productos bolivianos, aunque disminuyeron en 2023, mantienen una tendencia sostenida desde 2019, año en que la situación era diametralmente opuesta con un superávit de 328 millones de dólares.

Pero el descenso en las compras bolivianas no responde a un deterioro de las relaciones bilaterales, sino a la crisis económica que enfrenta Bolivia. El país altiplánico, bajo la gestión de Luis Arce, no ha logrado estabilizar sus reservas internacionales ni generar divisas suficientes para sostener sus compras externas en un contexto inflacionario, según el exministro boliviano, Álvaro Ríos, para Infobae Perú.

Perú vs. Bolivia: principales rubros de intercambio y cambios observados

El comercio bilateral se apoya en productos agropecuarios y manufacturas. Bolivia exporta principalmente soya y derivados, que representan el 72% del total importado por Perú, destinadas a la industria alimenticia. Perú, en cambio, exporta acero (18% del total), plásticos (13%) y textiles (6%), entre otros.

Exportaciones peruanas a Bolivia (2023): Totalizaron 533 millones de dólares. Se observó una fuerte caída en hidrocarburos (-89%), acero (-41%), rubros agropecuarios (-16%) y químicos (-15%).

Importaciones peruanas desde Bolivia (2023): Alcanzaron 871 millones de dólares, una baja interanual de 24%. Los principales rubros importados fueron soya y derivados (72%), aunque también hubo retrocesos en químicos (-49%) y chatarra (-29%). Crecieron, no obstante, las compras de productos pecuarios y minerales, con aumentos significativos en concentrados de plata y zinc.

Vale precisar que, ese año, el descenso del intercambio total, que cayó un 29% respecto al récord de 2022, se explica en parte por las restricciones logísticas causadas por el bloqueo de casi tres meses en la frontera del Desaguadero, así como por la falta de divisas en Bolivia.

Bolivia abastece a Perú con el 43% de la soya importada, mientras que Perú es el segundo proveedor de aceros largos para Bolivia.

Bolivia y Perú: ¿quién le compra más a quién?

A cierre de 2023, Perú importó bienes bolivianos por 871 millones de dólares, mientras que Bolivia compró productos peruanos por 533 millones. Por tanto, Perú es el mayor cliente de productos de soya boliviana, y Bolivia, a su vez, uno de los principales destinos de acero y manufacturas plásticas peruanas.

Bolivia es el principal proveedor de soya y derivados para Perú (43% del total nacional importado).

Perú es el segundo proveedor de aceros largos para Bolivia (29% del total importado por Bolivia en 2023), solo después de Brasil.

El comercio bilateral se concentra en soya boliviana y manufacturas peruanas, con caídas notables en hidrocarburos, acero y productos agropecuarios.

Oportunidades y desafíos en Bolivia

Bolivia importa bienes agropecuarios por más de 800 millones de dólares al año, de los cuales Perú ya participa con una cuota relevante, especialmente en chocolate y cacao en polvo. Sin embargo, existe un margen para ampliar exportaciones peruanas en rubros como cerveza de malta y aceite de oliva.

Del lado empresarial, en 2023 exportaron a Bolivia un total de 1.078 firmas peruanas, y la mayor parte de las importaciones peruanas desde Bolivia fueron realizadas por MiPymes.

No hay que olvidar tampoco el importante componente de GLP de contrabando qu existe en la frontera entre Perú y Bolivia. Esto, porque el país altiplánico es deficitario en sus reservas en medio de la crisis energética que afronta.

¿Mejorarán las relaciones comerciales con un gobierno de derecha en Bolivia?

El reciente retroceso en el comercio bilateral refleja principalmente la crisis interna boliviana y su escasez de divisas, no un enfriamiento político entre ambos países. La llegada al poder de candidatos opositores podría abrir espacios para una gestión económica más estable, con posibles efectos positivos en el comercio exterior.

Sin embargo, la recuperación del ritmo de intercambio dependerá sobre todo de la capacidad del nuevo gobierno boliviano para estabilizar su economía, atraer inversiones y restablecer la liquidez necesaria para retomar las compras al exterior.