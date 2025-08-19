Beca 18-2026 del Pronabec: conoce todas las modalidades de postulación

Los interesados deben verificar los requisitos y la documentación correspondiente a la modalidad que les aplica, ya que el cumplimiento preciso de cada punto es indispensable para acceder al beneficio - Créditos: Andina.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) abrirá en septiembre la convocatoria para el concurso Beca 18-2026, que brinda a estudiantes destacados la posibilidad de acceder a estudios superiores en universidades, institutos y escuelas públicas o privadas, con el financiamiento total de sus estudios por parte del Estado. Este beneficio incluye pago de derechos de admisión, matrícula, pensión, nivelación académica, alimentación, alojamiento y movilidad local.

Para postular a cualquiera de las modalidades, es indispensable contar con al menos uno de los siguientes documentos:

Certificado Oficial de Estudios digital (solicítalo en certificado.minedu.gob.pe)

Certificado Oficial de Estudios físico (escaneado)

Constancia de Logros de Aprendizaje (solicítalo en constancia.minedu.gob.pe/request)

Modalidad Ordinaria

Ser estudiante del último año de secundaria o egresado con alto rendimiento académico

Contar con nacionalidad peruana

Tener menos de 22 años a la fecha de publicación de las bases del concurso

Estar clasificado en pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)

Pertenecer al tercio superior en cuarto y quinto de secundaria

No haber realizado estudios superiores

Presentar documento que acredite condición socioeconómica de pobreza/pobreza extrema (puede verificarse en https://focalizacion.sisfoh.gob.pe/ConsultaCSE/

Los requisitos contemplan nacionalidad peruana, límite de edad variable según modalidad, haber concluido secundaria en institución reconocida, demostrar buen rendimiento académico y acreditar vulnerabilidad o situación especial - Créditos: Andina/Pronabec.

Modalidad VRAEM

Ser residente en zonas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantar o (VRAEM)

Ser estudiante de quinto de secundaria o egresado, con buen rendimiento académico

Contar con nacionalidad peruana

Tener menos de 22 años

Pertenecer al tercio superior en cuarto y quinto de secundaria

Haber estudiado en un colegio del VRAEM (los dos últimos años si ya egresaste, los tres últimos si estás en tu último año)

No haber realizado estudios superiores

Presentar código modular del colegio

Modalidad Protección

Ser estudiante que haya crecido en orfandad, desprotección familiar, abandono o riesgo de desprotección

Contar con nacionalidad peruana

Tener menos de 22 años

Estar, como mínimo, en medio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria

Contar con documento de protección vigente emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o juzgado de familia

No haber realizado estudios superiores

Presentar oficio o resolución que certifique la situación de desprotección, abandono o riesgo

Modalidad Comunidad Nativa Amazónica (CNA)

Ser estudiante que pertenece a comunidades nativas amazónicas

Contar con nacionalidad peruana

Sin límite de edad

Estar, como mínimo, en medio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria

No haber realizado estudios superiores

Presentar constancia de pertenencia a comunidad nativa amazónica, con firma manuscrita o huella dactilar del apu o representante reconocido, y sello correspondiente

A través de modalidades especiales, Beca 18 prioriza a postulantes de zonas del VRAEM, Huallaga, comunidades nativas amazónicas, población afroperuana, Fuerzas Armadas, personas bajo protección estatal, víctimas del conflicto interno, estudiantes bilingües y a hijos de docentes - Créditos: Andina.

Modalidad Población Afroperuana (AP)

Pertenecer a la comunidad afroperuana

Contar con nacionalidad peruana

Sin límite de edad

Estar, como mínimo, en medio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria

No haber realizado estudios superiores

Presentar constancia firmada por organización afroperuana adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul), con firma manuscrita o huella dactilar y sello de la organización

Modalidad Fuerzas Armadas

Ser estudiante del último año de secundaria o egresado

Haber sido licenciado del Servicio Militar Voluntario con buen rendimiento académico

Contar con nacionalidad peruana

Tener máximo 30 años de edad

Estar, como mínimo, en medio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria

No haber realizado estudios superiores

Presentar libreta del Servicio Militar Voluntario o constancia escaneada que acredite al menos 12 meses de servicio hasta la fecha de publicación de las bases

La postulación requiere de forma obligatoria la presentación de un certificado de estudios o constancia oficial, disponible en las plataformas del Ministerio de Educación - Créditos: Andina.

Modalidad Huallaga

Ser estudiante del último año o egresado residente en la zona del Huallaga (departamento de San Martín)

Contar con nacionalidad peruana

Tener menos de 22 años

Estar en el tercio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria

Haber estudiado en colegio focalizado en la zona del Huallaga (los dos últimos años si egresaste, los tres últimos si cursas último año)

No haber realizado estudios superiores

Presentar código modular del colegio

Modalidad Repared

Ser estudiante del último año de secundaria o egresado, víctima o descendiente directo de víctimas de la violencia interna en Perú (1980-2000)

Contar con nacionalidad peruana

Sin límite de edad

Nota mínima de 12 en los dos últimos años concluidos de secundaria

No estar cursando estudios superiores

Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (Rebred)

Presentar documento que acredite la inscripción en el registro respectivo

Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

Ser estudiante de quinto de secundaria o egresado que domine una lengua originaria, con buen rendimiento académico

Contar con nacionalidad peruana

Sin límite de edad

Estar, como mínimo, en medio superior en cuarto y quinto de secundaria

No haber realizado estudios superiores

Presentar declaración jurada de dominio de la lengua originaria

Modalidad Hijos de Docentes

Ser hijo o hija de docente integrante de la Carrera Pública Magisterial

Ser estudiante del último año o egresado de secundaria

Contar con nacionalidad peruana

Tener menos de 22 años

Estar en el tercio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria

No haber cursado estudios superiores

La condición de hijo de docente se verifica automáticamente con base de datos del Ministerio de Educación

De la misma forma, los interesados pueden revisar obtener más información acerca de este programa mediante la página web de Beca 18 (LINK)