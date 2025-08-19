Perú

Beca 18-2026 del Pronabec: conoce todas las modalidades de postulación

Cada mecanismo cuenta con requisitos propios según el perfil: acreditación de residencia, pertenencia a comunidades específicas, constancias de servicio o documentos oficiales, junto al rendimiento académico

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Los interesados deben verificar los
Los interesados deben verificar los requisitos y la documentación correspondiente a la modalidad que les aplica, ya que el cumplimiento preciso de cada punto es indispensable para acceder al beneficio - Créditos: Andina.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) abrirá en septiembre la convocatoria para el concurso Beca 18-2026, que brinda a estudiantes destacados la posibilidad de acceder a estudios superiores en universidades, institutos y escuelas públicas o privadas, con el financiamiento total de sus estudios por parte del Estado. Este beneficio incluye pago de derechos de admisión, matrícula, pensión, nivelación académica, alimentación, alojamiento y movilidad local.

Para postular a cualquiera de las modalidades, es indispensable contar con al menos uno de los siguientes documentos:

  • Certificado Oficial de Estudios digital (solicítalo en certificado.minedu.gob.pe)
  • Certificado Oficial de Estudios físico (escaneado)
  • Constancia de Logros de Aprendizaje (solicítalo en constancia.minedu.gob.pe/request)

Modalidad Ordinaria

  • Ser estudiante del último año de secundaria o egresado con alto rendimiento académico
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Tener menos de 22 años a la fecha de publicación de las bases del concurso
  • Estar clasificado en pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)
  • Pertenecer al tercio superior en cuarto y quinto de secundaria
  • No haber realizado estudios superiores
  • Presentar documento que acredite condición socioeconómica de pobreza/pobreza extrema (puede verificarse en https://focalizacion.sisfoh.gob.pe/ConsultaCSE/)
Los requisitos contemplan nacionalidad peruana,
Los requisitos contemplan nacionalidad peruana, límite de edad variable según modalidad, haber concluido secundaria en institución reconocida, demostrar buen rendimiento académico y acreditar vulnerabilidad o situación especial - Créditos: Andina/Pronabec.

Modalidad VRAEM

  • Ser residente en zonas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)
  • Ser estudiante de quinto de secundaria o egresado, con buen rendimiento académico
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Tener menos de 22 años
  • Pertenecer al tercio superior en cuarto y quinto de secundaria
  • Haber estudiado en un colegio del VRAEM (los dos últimos años si ya egresaste, los tres últimos si estás en tu último año)
  • No haber realizado estudios superiores
  • Presentar código modular del colegio

Modalidad Protección

  • Ser estudiante que haya crecido en orfandad, desprotección familiar, abandono o riesgo de desprotección
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Tener menos de 22 años
  • Estar, como mínimo, en medio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria
  • Contar con documento de protección vigente emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o juzgado de familia
  • No haber realizado estudios superiores
  • Presentar oficio o resolución que certifique la situación de desprotección, abandono o riesgo

Modalidad Comunidad Nativa Amazónica (CNA)

  • Ser estudiante que pertenece a comunidades nativas amazónicas
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Sin límite de edad
  • Estar, como mínimo, en medio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria
  • No haber realizado estudios superiores
  • Presentar constancia de pertenencia a comunidad nativa amazónica, con firma manuscrita o huella dactilar del apu o representante reconocido, y sello correspondiente
A través de modalidades especiales,
A través de modalidades especiales, Beca 18 prioriza a postulantes de zonas del VRAEM, Huallaga, comunidades nativas amazónicas, población afroperuana, Fuerzas Armadas, personas bajo protección estatal, víctimas del conflicto interno, estudiantes bilingües y a hijos de docentes - Créditos: Andina.

Modalidad Población Afroperuana (AP)

  • Pertenecer a la comunidad afroperuana
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Sin límite de edad
  • Estar, como mínimo, en medio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria
  • No haber realizado estudios superiores
  • Presentar constancia firmada por organización afroperuana adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul), con firma manuscrita o huella dactilar y sello de la organización

Modalidad Fuerzas Armadas

  • Ser estudiante del último año de secundaria o egresado
  • Haber sido licenciado del Servicio Militar Voluntario con buen rendimiento académico
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Tener máximo 30 años de edad
  • Estar, como mínimo, en medio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria
  • No haber realizado estudios superiores
  • Presentar libreta del Servicio Militar Voluntario o constancia escaneada que acredite al menos 12 meses de servicio hasta la fecha de publicación de las bases
La postulación requiere de forma
La postulación requiere de forma obligatoria la presentación de un certificado de estudios o constancia oficial, disponible en las plataformas del Ministerio de Educación - Créditos: Andina.

Modalidad Huallaga

  • Ser estudiante del último año o egresado residente en la zona del Huallaga (departamento de San Martín)
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Tener menos de 22 años
  • Estar en el tercio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria
  • Haber estudiado en colegio focalizado en la zona del Huallaga (los dos últimos años si egresaste, los tres últimos si cursas último año)
  • No haber realizado estudios superiores
  • Presentar código modular del colegio

Modalidad Repared

  • Ser estudiante del último año de secundaria o egresado, víctima o descendiente directo de víctimas de la violencia interna en Perú (1980-2000)
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Sin límite de edad
  • Nota mínima de 12 en los dos últimos años concluidos de secundaria
  • No estar cursando estudios superiores
  • Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (Rebred)
  • Presentar documento que acredite la inscripción en el registro respectivo

Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

  • Ser estudiante de quinto de secundaria o egresado que domine una lengua originaria, con buen rendimiento académico
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Sin límite de edad
  • Estar, como mínimo, en medio superior en cuarto y quinto de secundaria
  • No haber realizado estudios superiores
  • Presentar declaración jurada de dominio de la lengua originaria

Modalidad Hijos de Docentes

  • Ser hijo o hija de docente integrante de la Carrera Pública Magisterial
  • Ser estudiante del último año o egresado de secundaria
  • Contar con nacionalidad peruana
  • Tener menos de 22 años
  • Estar en el tercio superior en los dos últimos años concluidos de secundaria
  • No haber cursado estudios superiores
  • La condición de hijo de docente se verifica automáticamente con base de datos del Ministerio de Educación

De la misma forma, los interesados pueden revisar obtener más información acerca de este programa mediante la página web de Beca 18 (LINK)

Temas Relacionados

Beca 18PronabecBeca 18-2026becasperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Gobierno reta abiertamente una resolución judicial. La Corte Suprema dictó en junio la medida contra el hoy ministro de Justicia debido al peligro de fuga

Dina Boluarte autoriza viaje de

MEF designa nuevo jefe ONP, luego de promulgar reglamento de pensiones: Entra Gastón Remy Llacsa

La Oficina de Normalización Previsional ha vuelto a cambiar de cabeza al mando. Wilder Antonio Bringas Usquiano dejó el cargo

MEF designa nuevo jefe ONP,

Escolar fue reportada como desaparecida desde hace cuatro días en Comas: Madre denuncia inacción de las autoridades

Betzabet Izquierdo, estudiante de 14 años, fue vista por última vez el 2 de septiembre al dirigirse a clases. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no han permitido visualizar con claridad

Escolar fue reportada como desaparecida

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más caros en la ciudad peruana

Cómo ahorrar en combustible en

Beca 18-2026 del Pronabec comienza inscripciones este 8 de septiembre: conoce los requisitos y los detalles de la postulación

Los postulantes elegidos podrán estudiar en universidades o institutos con una cobertura integral que abarca gastos de admisión, matrícula, pensiones, nivelación académica, obtención de grado o título, alimentación, hospedaje y transporte local

Beca 18-2026 del Pronabec comienza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte autoriza viaje de

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Trujillo: Lanzan un huevo a la cabeza del alcalde Wilmer Sánchez tras su conferencia sobre el ataque con explosivos

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Pamela

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Local de Tony Rosado en Piura fue atacado a balazos en plena noche: “Fueron más de 6 disparos”

Magaly Medina sobre el rejuvenechip de Christian Cueva: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja en Ecuador?”

DEPORTES

Resultados de semifinales del Mundial

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú