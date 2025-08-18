América Latina

Bolivia se encamina a una nueva era

La derecha boliviana alcanzó casi el 80% de los votos, tras 20 años de hegemonía del MAS. Rodrigo Paz ganó la primera vuelta de las elecciones y definirá la presidencia con Jorge “Tuto” Quiroga. Samuel Doria Medina quedó en tercer lugar

Laureano Pérez Izquierdo

Laureano Pérez Izquierdo

Director Infobae América

Guardar
Rodrigo Paz Pereira, Jorge Quiroga
Rodrigo Paz Pereira, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, los tres candidatos más votados de Bolivia representan al centro derecha y la derecha del país. Entre los tres consiguieron casi el 80 por ciento de los votos (Infobae)

Bolivia se encamina a una nueva era luego de casi 20 años de masismo, repartidos entre Evo Morales y Luis Arce, con una brevísima interrupción institucional. Algunos dirán también que en verdad el país se dirige hacia lo desconocido.

Tras dos décadas, el pueblo boliviano apostó por un cambio radical para la conducción del país, decepcionados por gobiernos que no dieron respuestas a lo más básico: estabilidad económica, abastecimiento, combustibles, dólar, tranquilidad política. Así, casi el 80 por ciento del electorado votó por un candidato de derecha o centro derecha.

De acuerdo al conteo del Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE), Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano fue el más elegido por los bolivianos: obtuvo el 31,30 por ciento de los votos. Disputará la segunda vuelta con Jorge “Tuto” Quiroga del Partido Libre, quien consiguió el 27,30 por ciento de los sufragios, de acuerdo a ese conteo rápido del Órgano Electoral Plurinacional.

El resultado representa una sorpresa: nadie esperaba que Paz, un ex alcalde de Tarija entre 2015 y 2020, nacido en Santiago de Compostela, España, en 1967, senador e hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, saliera victorioso este domingo. Ni siquiera que figurara en el podio. Sin embargo, cosechó un tercio de los votos bolivianos.

Samuel Doria Medina -quien todas las encuestas previas lo colocaban en el balotaje- ya anticipó que apoyaría al tarijeño en la segunda vuelta del 19 de octubre próximo. “Como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si no entraba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegaba primero si es que no era el MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra”, dijo en conferencia de prensa. El tercero en la terna recaudó el 20 por ciento de los votos.

Quiroga, el eterno opositor del Movimiento al Socialismo (MAS) quedó en segundo lugar. Le será difícil conquitar más seguidores: para muchos representa el pasado y hay quienes lo señalan como una figura funcional a Evo Morales. Era, a priori, a quien el jefe cocalero quería al frente de La Paz. Al hablar tras conocerse los resultados, dijo: “Bolivia le dijo al mundo que queremos vivir en una nación libre”.

Pero la sorpresa no se circunscribe sólo en la figura de Paz. Los tres candidatos que representaban el centro derecha y la derecha consiguieron el primero, el segundo y el tercer lugar de las preferencias populares y acumularon en total más del 78 por ciento de los votos con una alta participación del 92 por ciento del electorado. El plan de Morales de un aluvión de votos nulos no funcionó.

Si bien es cierto que el jefe cocalero no pudo registrar su nombre para participar de la contienda -la Constitución y la justicia se lo impiden-; que el MAS llevó un desdibujado y gastado candidato oficialista -el ministro Eduardo del Castillo-; que la izquierda en su conjunto estuvo fragmentada y que el gobierno de Arce fue una decepción y un fracaso, el rotundo cambio de preferencias del pueblo boliviano marca el hartazgo de una época y el comienzo de una nueva era.

Desafíos ciclópeos

Cualquiera de los dos candidatos que consiga la mayoría el próximo 19 de octubre tendrá desafíos monumentales. El primero será conseguir la unificación de un país dividido, “plurinacional”. Ese concepto le sirvió a Evo Morales para moldear a su medida la actual constitución, fragmentar el país y dejarlo al borde de un cisma. También le permitió “refundar” a su antojo una nación que ya existía.

Al mismo tiempo, el próximo presidente de Bolivia deberá ordenar las cuentas públicas: las reservas casi no existen, la cotización del dólar aumenta a diario, el combustible escasea y las filas para el suministro son eternas, la deuda pública se acumula alarmantemente, la inflación tiende a descontrolarse, el gas -principal receptor de divisas- ya no se exporta como antes, los medicamentos no se consiguen y el tráfico de todo tipo crece sin detenerse en las fronteras con Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú.

Esas mismas fronteras son testigo de un tráfico mucho más nocivo que cruza el Atlántico: el narcotráfico. Bandas brasileñas, peruanas y paraguayas se benefician de la permeabilidad no sólo de los límites geográficos bolivianos, sino de la amabilidad oficial, tanto política como militar. Todo mientras las plantaciones de coca crecen en superficie al resguardo de su principal jefe, Evo. ¿Podrán Paz o Quiroga combatir estos emprendimientos? ¿Querrán? ¿Se animarán a pedir ayuda si fuera necesario?

Deberán también reconstituir la estructura institucional del país: desde las Fuerzas Armadas hasta el sistema judicial, absolutamente secuestrado por el MAS y el evismo.

El reordenamiento de la política internacional también resultará un reto urgente. Bolivia mantiene desde hace casi 20 años una disciplina de obediencia hacia Cuba y Venezuela que la llevó a la actual situación. Desperdició una década y media de precios de comodities astronómicos para sostener el plan de influencia de La Habana y del Socialismo del Siglo XXI. Cuando esos valores se evaporaron, los bolivianos cayeron en la realidad de que todo fue un espejismo. Gas ya no hay y la infraestructura sigue siendo la misma del siglo pasado.

Esas relaciones la llevaron a la ruptura con Estados Unidos y con Occidente. En cambio, prefirió abrir las puertas a dictaduras regionales y teocracias como la de Irán o autocracias como la de Rusia y China, donde los valores democráticos y los derechos humanos se desprecian. Para peor: ninguno de esos regímentes presentaron inversiones que mejoraron la vida de los habitantes de esta rica nación latinoamericana. Sólo succionaron sus recursos.

Otro tema a resolver será el de los presos políticos. Desde Luis Fernando Camacho hasta Fernando Hamdan, hay casi 300 presos políticos en Bolivia, de acuerdo a Global Human Rights League. A eso hay que sumarle los centenares de exiliados que habitan fuera del país. La persecución judicial que el MAS ha hecho contra opositores durante 20 años fue demoledora. También los ataques a la prensa deberán corregirse.

63 días separan este domingo 17 de agosto del domingo 19 de octubre. Posiblemente tanto Paz como Quiroga acaparen el interés de los medios locales e internacionales y debatirán ideas, proyectos y alianzas.

Morales, en tanto, se mantendrá en su refugio del Trópico de Cochabamba para evitar ser detenido. Desde allí diagramará cómo frenar a la nueva derecha que gobernará Bolivia durante los próximos cuatro años. Apostará por el caos. No tendrá problema en incendiar el país ni en “contar muertos”. Ya lo hizo otras veces.

X: @TotiPI

Temas Relacionados

Elecciones Bolivia 2025BoliviaRodrigo PazJorge QuirogaEvo MoralesLuis Arce

Últimas Noticias

Tras la contundente derrota del MAS, Jorge “Tuto” Quiroga afirmó que “una larga noche de dos décadas” terminó en Bolivia

El candidato de Libre, que buscará la presidencia en el balotaje, afirmó que este domingo en las elecciones “ganó la democracia” en el país

Tras la contundente derrota del

Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, los candidatos que protagonizarán el primer balotaje en Bolivia

El senador y aspirante del Partido Demócrata Cristiano, y el ex presidente, se medirán el próximo 19 de octubre en una histórica segunda vuelta

Rodrigo Paz y Jorge “Tuto”

Samuel Doria Medina reconoció su derrota y prometió apoyar a Rodrigo Paz en el balotaje en Bolivia

El empresario y candidato opositor recordó que durante la campaña prometió que apoyaría a quien quedara primera en las presidenciales

Samuel Doria Medina reconoció su

Tras 20 años de hegemonía del MAS, Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga disputarán la presidencia de Bolivia en el balotaje

El candidato del Partido Demócrata Cristiano, que no estaba entre los favoritos en las encuestas, va ganando la primera vuelta con más del 31,9% de los votos, seguido por el ex presidente, con el 27%

Tras 20 años de hegemonía

Así fue el operativo de seguridad que desplegaron los seguidores de Evo Morales para evitar que sea detenido durante las elecciones en Bolivia

Más de 100 hombres y mujeres custodiaron durante toda la jornada al ex presidente, sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata de personas

Así fue el operativo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pemex niega que haya desabasto

Pemex niega que haya desabasto de gasolina y asegura que la producción de combustible ha aumentado

Conoce el clima de este día en Valencia

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

Un pescador encuentra un coche en el fondo de un río mientras utilizaba su sonar: puede haber resuelto una desaparición misteriosa de 1967

Un cardiólogo explica “los tres errores más comunes” que comete la mayoría al tomar creatina: “Pierdes el dinero y los beneficios”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Trump dice que Zelenski puede acabar guerra "casi de inmediato" si descarta Crimea y OTAN

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

(Crónica) Nico Williams hace las paces con San Mamés y el Getafe toma Balaídos

El Gobierno libio suspende las actividades de Huawei en el país por vulnerar la seguridad nacional

Más de 40 desparecidos en el naufragio de una barcaza en el noroeste de Nigeria

ENTRETENIMIENTO

El ex marido de Britney

El ex marido de Britney Spears criticó a Kevin Federline por exponer a la cantante en su nuevo libro

Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a la enfermedad que padece

La directora de “Otro viernes de locos” se refirió a la posibilidad de una tercera entrega de la película

La historia desconocida de Matt Damon sobre cómo rescató a un gato de la selva y lo ayudó a superar el cáncer

Kathryn Hahn celebra su regreso a la comedia con una nominación al Emmy y nuevos desafíos en su carrera