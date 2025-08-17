Perú

Milagro en Trujillo: urna de la Virgen de la Puerta quedó intacta luego de atentado criminal con explosivos

Autoridades locales confirmaron que bandas criminales estarían detrás del atentado que dejó al menos 10 heridos y 25 viviendas dañadas

Luego de que una banda criminal utilizara explosivos para destruir un edificio en Trujillo, los vecinos quedaron sorprendidos al enterarse que una imagen de la virgen quedó intacta. (Crédito: FB/@Exitosa)

Un violento atentado con explosivos sacudió la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, dejando un saldo de al menos 10 personas heridas y 25 viviendas gravemente afectadas. En medio del caos y la desesperación de las familias, un hecho inesperado ha despertado esperanza y fe en los vecinos: la urna de la Virgen de la Puerta quedó completamente intacta, pese a que el resto de la vivienda fue destruido.

La réplica de la imagen mariana, muy venerada en la región, se encontraba en la casa de Ana María Almadoz, una de las familias afectadas por el atentado. La explosión destrozó las ventanas, puertas y ventanales de la vivienda, pero los vidrios de la urna permanecieron sin daños.

“Todos los cuartos, baños y ventanales grandes quedaron destrozados. Pero lo que más nos sorprendió es que el vidrio de la Virgen, que es antiguo y muy delgadito, no se rompió. Para nosotros esto es un milagro”, expresó conmovida Almadoz.

Imagen de la Virgen de
Imagen de la Virgen de la Puerta queda intacta luego de atentado con explosivos en Trujillo. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Agencia Andina)

Testimonios de fe en medio del terror

La familia vivió momentos de terror tras la detonación. Ana María relató que su hija se encontraba descansando en su habitación cuando ocurrió la explosión y, aunque las ventanas de su cuarto estallaron, no sufrió heridas.

“Como todo se oscureció, no nos dimos cuenta de inmediato, pero luego mi hija me dijo: ‘La Virgen no se ha hecho nada’. Para nosotros es un milagro que también los vidrios no hayan lastimado a mi hija, que estaba en la cama en ese momento”, señaló.

Urna e imagen de la
Urna e imagen de la Virgen de la Puerta quedaron intactas tras explosión en Trujillo. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video Exitosa)

Virgen de la Puerta: símbolo de esperanza

La devoción a la Virgen de la Puerta es profunda en esta familia, que recibió la réplica hace más de 30 años como herencia. Aunque no pueden acudir a Otuzco cada diciembre para la tradicional festividad, realizan misas y celebraciones en su hogar.

“Somos muy devotos de la Virgencita. Ella siempre nos acompaña y ahora sentimos que nos ha protegido. Este hecho nos renueva la fe”, aseguró Almadoz para Andina Noticias.

Para los vecinos y feligreses de Trujillo, la imagen intacta de la Virgen de la Puerta se ha convertido en un símbolo de esperanza frente al dolor que dejó el ataque. En medio del miedo y la violencia, la devoción popular se ha fortalecido. “Creemos que la ‘Mamita’ está con nosotros y que seguirá protegiendo a Trujillo”, afirmaron familiares y vecinos, quienes consideran lo ocurrido como una muestra de fe que alienta a toda la comunidad.

Virgen de la Puerta quedó
Virgen de la Puerta quedó intacta pese a atentado con explosivos en Trujillo. (Foto: Agencia Andina)

Atentado por disputa entre mineros ilegales

El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, afirmó que el atentado con explosivos ocurrido en Trujillo estaría vinculado a una disputa entre mineros ilegales. Señaló que las autoridades ya habían advertido sobre el posible retorno de organizaciones criminales a la región. La mañana del viernes 15 de agosto, el titular del Interior llegó a la ciudad para supervisar las investigaciones en torno al ataque registrado la noche anterior.

Malaver Odias precisó que la información preliminar indica que los atacantes usaron entre 15 y 20 cartuchos de emulsión, un explosivo común en socavones de minería ilegal, lo que refuerza la hipótesis de la participación de redes criminales ligadas a esa actividad. Según la investigación inicial de la Policía Nacional y del Departamento de Investigación Criminal (Dirincri), la principal línea apunta a una pugna entre organizaciones criminales por el dominio de espacios en la ciudad y el retorno de actividades ilícitas, como la extorsión. “La hipótesis sostiene que es una disputa entre grupos criminales, no un caso de extorsión directa”, afirmó el titular del Miniter.

Ministro del Interior en Trujillo sostuvo que se usó explosivo de la minería ilegal en atentado | Latina TV

El titular del Interior recordó que la situación ya había sido advertida con anticipación por las autoridades policiales. “El general Arriola, mi persona y otros oficiales lo habíamos anticipado públicamente, y hoy nos enfrentamos a un riesgo que no era desconocido”, declaró Malaver Odias ante la prensa.

