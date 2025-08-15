Atentado con explosivos en Trujillo habría estado dirigido a alias ‘Bolaños’

Atentado habría estado dirigido contra alias 'Bolaños', delincuente de 'Los Pulpos' | Latina TV

Una explosión de gran intensidad sacudió la ciudad de Trujillo la noche del último jueves. El incidente ocurrió cerca de las 22:10 en la cuadra 8 de la avenida Perú, sembrando alarma entre los vecinos y generando un fuerte impacto que se sintió en varios distritos urbanos. El estruendo provocó pánico y confusión, especialmente en los sectores más cercanos a la detonación.

La onda expansiva alcanzó más de veinte viviendas, ocasionando daños materiales significativos y destrozos en ventanas y puertas a lo largo de varias cuadras. Como consecuencia del atentado, el fluido eléctrico se interrumpió en toda el área, lo que dificultó la llegada de los equipos de auxilio y la evacuación de residentes afectados. El temor se extendió rápidamente por las calles, donde las personas buscaban resguardo mientras se trataba de esclarecer la magnitud del ataque.

Según información recabada por Latina, la Policía Nacional del Perú (PNP) atribuye el atentado a una acción dirigida contra alias ‘Bolaños’, un individuo recientemente excarcelado identificado como exintegrante de la organización criminal Los Pulpos.

La onda expansiva dejó daños materiales de consideración, cortó el suministro eléctrico en toda la zona y dificultó las labores de evacuación y auxilio, incrementando la sensación de inseguridad entre los habitante - Créditos: Noticias Trujillo Facebook/Captura de pantalla de Panamericana TV.

Este personaje, anteriormente condenado por delitos de extorsión y sicariato, habría comenzado a colaborar con las autoridades judiciales proporcionando datos relevantes sobre las estructuras delictivas que operan en el norte del país.

Sin embargo, la propia PNP alerta que dicha colaboración podría ser parte de una estrategia para ganar hegemonía en las redes de cobro ilegal y extorsión que afectan a Trujillo.

'Los Pepes' exigen pago a 'Bolaños' de lo contrario seguirán con los atentados en Trujillo - Créditos: Noticias Trujillo Facebook.

De acuerdo con el citado medio, el blanco de la explosión fue un inmueble vinculado directamente a la madre de ‘Bolaños’. La propiedad, situada en la zona afectada, había dejado de funcionar como local comercial y permanecía desocupada, hallándose actualmente a la venta. La acción sería una advertencia, ya que el exreo enfrenta amenazas provenientes de distintas facciones que disputan el control del territorio y los negocios ilícitos.

"Huele a pólvora toda la avenida Perú" tras atentado con dinamita en Trujillo | Facrbook

La fiscalización se centra ahora en determinar si detrás del ataque participan antiguos aliados o rivales de la banda Los Pulpos, un grupo cuyos líderes históricos —como John y Johnson (padre e hijo)— controlaron parte de la vida delictiva local hasta que las divisiones internas y los operativos policiales fragmentaron la organización.

Las autoridades han iniciado la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer la autoría y las motivaciones del atentado, en un contexto donde crecen las tensiones entre organizaciones rivales.

Así quedó la zona de la avenida Perú en Trujillo tras atentado con dinamita | Facebook

Vivienda inhabitables

El ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó a la ciudad para supervisar la respuesta ante el atentado y proveer asistencia a las familias perjudicadas. En declaraciones a los medios, la autoridad comunicó que las investigaciones preliminares indican la detonación de entre 15 y 20 cartuchos de dinamita, que “presuntamente serían de origen vinculado a la minería ilegal”.

El titular del Mininter descartó que haya víctimas mortales, aunque detalló que personas resultaron heridas por cortes provocados por vidrios rotos y escombros. También informó sobre la gravedad de los daños en algunas casas, señalando que pueden ser demolidas después de las inspecciones técnicas. “Estamos coordinando con el Gobierno Regional y las autoridades locales para apoyar a los propietarios de los inmuebles afectados”, indicó.

Ministro del Interior recorre la zona del atentado con explosivos en Trujillo | América TV

Violencia en Trujillo

En los años recientes, Trujillo ha adquirido notoriedad como una de las ciudades con mayores índices de violencia en el país, según informes oficiales. El incremento de homicidios vinculados con extorsión, venganzas y disputas entre bandas criminales ha generado preocupación pública y representa un desafío para la seguridad ciudadana en la capital liberteña. La presencia de organizaciones delictivas con estructuras jerarquizadas y acceso a armas de alto calibre ha convertido a la urbe en un escenario complejo para las autoridades, intensificando la percepción de inseguridad entre los habitantes.

Entre las agrupaciones más peligrosas que han operado en la región figuran Los Pulpos, Los Cagaleches, Los Plataneros y Los Pepes, actualmente bajo indagación por parte de la Policía Nacional por su posible participación en ataques con explosivos contra comercios, viviendas y funcionarios estatales.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, durante 2024 se registraron más de 1.200 denuncias por extorsión en La Libertad, uno de los registros más elevados a nivel nacional, lo que evidencia la dimensión del fenómeno y la urgencia de implementar medidas más efectivas para combatir y prevenir el avance del crimen organizado en esta región.