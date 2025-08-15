Guerra de bandas criminales en Trujillo: ¿quiénes son ‘Los Pepes’, la facción de ‘Los Pulpos’ que pretende tener el control de las extorsiones y cobros de cupos en la ciudad

Así quedó la zona de la avenida Perú en Trujillo tras atentado con dinamita | Facebook

La organización criminal ‘Los Pepes’ tiene sus raíces en la ciudad de Trujillo, Perú, y se considera una facción derivada de ‘Los Pulpos’, una de las bandas más peligrosas del país. Esta relación sugiere que ‘Los Pepes’ operan bajo el paraguas de ‘Los Pulpos’ o como un grupo rival emergente en disputa por el control territorial en Trujillo.

El líder principal de ‘Los Pepes’ es identificado como Andy Yofran Quispe Cruz, alias ‘Andy’ o ‘Pepe’, quien es primo de Johnsson Cruz y sobrino de Jhon Pulpo, un conocido cabecilla de ‘Los Pulpos’ que se encuentra presuntamente refugiado en Chile. La banda opera principalmente en los distritos de El Porvenir y Alto Trujillo, donde han sido capturados varios de sus miembros en operativos recientes.

Actividades delictivas

La organización criminal integrada por peruanos cuyo líder Jhonsson Cruz Torres aterrizó a toda una zona de Chile.

Extorsión y amenazas

‘Los Pepes’ se dedican principalmente a extorsionar a empresarios, comerciantes y empresas de transporte en Trujillo, exigiendo el pago de cupos (sumas de dinero) a cambio de no atentar contra sus víctimas. Un caso destacado ocurrió el 1 de agosto de 2025, cuando la banda amenazó al gerente de la empresa de transportes Salaverry Express. Los delincuentes dejaron un arreglo fúnebre acompañado de una carta amenazante en la vivienda del gerente, exigiendo el pago de un cupo extorsivo. Este acto fue grabado y enviado por WhatsApp, captado por cámaras de seguridad.

También se reportaron amenazas contra la empresa de transporte 20 de Junio, donde un integrante disparó contra un conductor como advertencia para exigir el pago de una suma de dinero.

Uso de explosivos

La banda ha sido señalada por el uso de dinamita en atentados. Un caso notable ocurrió este 14 de agosto, cuando una explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, destruyó una vivienda y afectó a más de 20 casas cercanas, dejando entre tres y cinco heridos. Este ataque fue atribuido a ‘Los Pepes de El Porvenir’ y dirigido contra Sergio Joel Bolaños Sarmiento, un exintegrante de ‘Los Pulpos’ que habría colaborado con la Policía y la Fiscalía para capturar a miembros de esa organización. En un video difundido en redes sociales, la banda exigió a Bolaños el pago de un millón de soles bajo amenaza de muerte. Durante allanamientos, la Policía encontró cartuchos de dinamita Emulnor 3000, evidenciando el uso de explosivos como método de intimidación.

Otros delitos

Se les atribuyen secuestros, asesinatos y actos de violencia extrema, como mutilaciones, siguiendo el modus operandi de ‘Los Pulpos’. También han sido vinculados a la tenencia ilegal de armas y explosivos, así como al robo de vehículos, como una mototaxi en el centro poblado de Poroto.

Operaciones policiales y detenciones

Miembros capturados de la organización criminal 'Los Pepes', durante operativos policiales en distritos de Trujillo.

La Policía Nacional del Perú ha intensificado los operativos en Trujillo para desarticular a ‘Los Pepes’. Recientemente, se logró la captura de cinco presuntos miembros de la banda, quienes fueron detenidos en flagrancia por extorsionar a la empresa Salaverry Express. Entre los capturados están:

J.A.C.C. (“Cachaco”) , menor de 17 años, conductor del vehículo usado en la extorsión.

Calet Jeampier Gonzales Cardoso (“Gemelo”) , de 18 años, quien dejó el arreglo fúnebre y grabó el video.

Ray Aldayr Salvador Reymundo (“Ray”) , de 30 años, vinculado a transferencias bancarias para financiar el atentado.

Carlos David Ferrel Fasabi (“Negrasho”) , de 23 años, enlace con el líder Andy Quispe.

Luis Alberto Rodríguez Vásquez (“Barny”), de 20 años, titular de la cuenta bancaria usada.

Durante los allanamientos en distritos como El Porvenir, Alto Trujillo y Río Seco, se incautaron dos cartuchos de dinamita, un vehículo, manuscritos con amenazas, stickers extorsivos y teléfonos celulares. El 8 de agosto de 2025, otra operación en el centro poblado de Poroto resultó en la captura de cinco personas, incluido Hugo David Arteaga Ventura (“Gringo”), presunto cabecilla de una célula de ‘Los Pepes’. Se incautaron ocho emulsiones explosivas, municiones y teléfonos celulares, además de recuperar una mototaxi robada.

Contexto de violencia en Trujillo

'Los Pepes' se atribuyeron el atentado con dinamita en Trujillo

Trujillo enfrenta una guerra de bandas entre ‘Los Pepes’, ‘Los Pulpos’ y otra organización conocida como ‘La Jauría’, lo que ha incrementado la inseguridad en la región. La escalada de violencia, con atentados como el uso de dinamita, refleja un deterioro de la seguridad en La Libertad, con Trujillo como epicentro. Otros incidentes, como un atentado con explosivos frente al Ministerio Público en enero de 2025, muestran el uso recurrente de métodos violentos por estas organizaciones.

El Ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció el despliegue de agentes especializados para capturar a los integrantes de ‘Los Pepes’ y reforzar la presencia policial en las zonas afectadas. También se ofrecen recompensas de hasta 500 mil soles por información que lleve a la captura de líderes de ‘Los Pulpos’.