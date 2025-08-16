Perú refuerza vínculos políticos y comerciales en ceremonia por los 78 años de independencia de la India

Perú e India buscan fortalecer lazos de cooperación en el marco del 78 aniversario de la independencia del país asiático. (Fotocomposición Infobae Perú/Mincetur)

El Gobierno del Perú participó en la ceremonia conmemorativa por el 78 aniversario de la Independencia de la India, realizada en la ciudad de Lima. La actividad estuvo encabezada por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, quien resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los lazos políticos, comerciales y de cooperación entre ambos países.

El evento reunió a autoridades de ambos gobiernos, entre ellos el embajador de la India en el Perú, Vishvas Sapka; el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara; el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri; y la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera. Durante la ceremonia, se destacó el papel de la India como un socio estratégico para el Perú en diversos sectores económicos y políticos.

Perú reafirma lazos de cooperación con India. (Foto: X/@MINCETUR)

Avances en las relaciones bilaterales

En su intervención, el embajador Vishvas Sapka subrayó que las relaciones entre ambos países se han fortalecido en los últimos meses, especialmente después de la visita de la ministra León a Nueva Delhi en marzo pasado. En esa ocasión, la titular del Mincetur participó en la Décima Edición del Cónclave de Negocios India – América Latina y el Caribe (LAC) y sostuvo reuniones con autoridades y empresarios indios.

Uno de los encuentros más importantes fue con el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, con quien dialogó sobre la necesidad de acelerar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Estas conversaciones se reactivaron en 2024, luego de haberse suspendido durante la pandemia.

Perú saluda a India por el 78 aniversario de su independencia. (Foto: X/@Cancillería)

Sectores estratégicos para el comercio

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó a la India como un socio estratégico para el Perú en sectores clave como la minería, agroindustria, textiles y manufacturas, ámbitos en los que se busca ampliar el acceso a nuevos mercados y promover la llegada de inversiones. Además, se subrayó el interés en abrir oportunidades en turismo y cooperación tecnológica, posicionando al país como un aliado confiable dentro de América Latina.

Durante la ceremonia conmemorativa por el 78 aniversario de la independencia de la India, las autoridades peruanas reafirmaron el compromiso de fortalecer una agenda bilateral amplia, orientada a dinamizar el comercio, reforzar la cooperación y fomentar el desarrollo mutuo. Este acercamiento no solo apunta al crecimiento económico, sino también a consolidar los vínculos políticos y culturales entre ambas naciones.

Perú reafirma lazos de cooperación con India en su 78 aniversario de independencia. (Foto: X/@Mincetur)

En esa línea, el Mincetur resaltó que la relación con la India se proyecta como un pilar fundamental en la estrategia de diversificación de mercados internacionales del Perú, lo que permitirá ampliar las oportunidades de exportación y atraer inversiones en sectores estratégicos. La cartera subrayó que esta alianza refuerza el posicionamiento del Perú como un socio competitivo en la región.