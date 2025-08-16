Perú

Perú refuerza vínculos políticos y comerciales en ceremonia por los 78 años de independencia de la India

Según detalló el Mincetur, el comercio bilateral apunta a fortalecer sectores estratégicos como agroindustria, minería, textiles y manufacturas, además de turismo y tecnología

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Perú e India buscan fortalecer
Perú e India buscan fortalecer lazos de cooperación en el marco del 78 aniversario de la independencia del país asiático. (Fotocomposición Infobae Perú/Mincetur)

El Gobierno del Perú participó en la ceremonia conmemorativa por el 78 aniversario de la Independencia de la India, realizada en la ciudad de Lima. La actividad estuvo encabezada por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, quien resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los lazos políticos, comerciales y de cooperación entre ambos países.

El evento reunió a autoridades de ambos gobiernos, entre ellos el embajador de la India en el Perú, Vishvas Sapka; el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara; el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri; y la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera. Durante la ceremonia, se destacó el papel de la India como un socio estratégico para el Perú en diversos sectores económicos y políticos.

Perú reafirma lazos de cooperación
Perú reafirma lazos de cooperación con India. (Foto: X/@MINCETUR)

Avances en las relaciones bilaterales

En su intervención, el embajador Vishvas Sapka subrayó que las relaciones entre ambos países se han fortalecido en los últimos meses, especialmente después de la visita de la ministra León a Nueva Delhi en marzo pasado. En esa ocasión, la titular del Mincetur participó en la Décima Edición del Cónclave de Negocios India – América Latina y el Caribe (LAC) y sostuvo reuniones con autoridades y empresarios indios.

Uno de los encuentros más importantes fue con el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, con quien dialogó sobre la necesidad de acelerar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Estas conversaciones se reactivaron en 2024, luego de haberse suspendido durante la pandemia.

Perú saluda a India por
Perú saluda a India por el 78 aniversario de su independencia. (Foto: X/@Cancillería)

Sectores estratégicos para el comercio

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó a la India como un socio estratégico para el Perú en sectores clave como la minería, agroindustria, textiles y manufacturas, ámbitos en los que se busca ampliar el acceso a nuevos mercados y promover la llegada de inversiones. Además, se subrayó el interés en abrir oportunidades en turismo y cooperación tecnológica, posicionando al país como un aliado confiable dentro de América Latina.

Durante la ceremonia conmemorativa por el 78 aniversario de la independencia de la India, las autoridades peruanas reafirmaron el compromiso de fortalecer una agenda bilateral amplia, orientada a dinamizar el comercio, reforzar la cooperación y fomentar el desarrollo mutuo. Este acercamiento no solo apunta al crecimiento económico, sino también a consolidar los vínculos políticos y culturales entre ambas naciones.

Perú reafirma lazos de cooperación
Perú reafirma lazos de cooperación con India en su 78 aniversario de independencia. (Foto: X/@Mincetur)

En esa línea, el Mincetur resaltó que la relación con la India se proyecta como un pilar fundamental en la estrategia de diversificación de mercados internacionales del Perú, lo que permitirá ampliar las oportunidades de exportación y atraer inversiones en sectores estratégicos. La cartera subrayó que esta alianza refuerza el posicionamiento del Perú como un socio competitivo en la región.

Temas Relacionados

PerúIndiaMINCETURDesilú Leónperu-noticias

Últimas Noticias

Inversiones, miedo y oportunidad: una lectura desde el Perú

Invertir en el Perú implica gestionar el miedo, no solo el riesgo. La clave está en usar el temor como herramienta de análisis, evitando la parálisis y las decisiones impulsivas en mercados inciertos

Inversiones, miedo y oportunidad: una

Crisis silenciosa: jóvenes de 18 a 29 años son quienes más buscan ayuda por ansiedad y depresión

El Ministerio de Salud reportó más de 12 mil consultas realizadas por este grupo etario en lo que va del 2025. Los problemas de ánimo, la ansiedad y la conducta suicida encabezan las principales causas

Crisis silenciosa: jóvenes de 18

¿Qué tan necesarias son las metodologías ágiles en las empresas peruanas?

Las metodologías ágiles avanzan en empresas peruanas, pero su adopción enfrenta resistencia y dificultades. La clave está en adaptar sus principios según el tamaño, contexto y necesidades específicas de cada organización

¿Qué tan necesarias son las

Dónde ver Alianza Lima vs ADT HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sin Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar una semana inolvidable frente el ‘vendaval celeste’ en Matute. Conoce las señales disponibles para vibrante cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Binacional HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ saldrán con la misión de mantener el liderato y su invicto frente el ‘poderoso del sur’ en Juliaca. Entérate cómo sintonizar el crucial choque

Dónde ver Sporting Cristal vs
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Liberta Avanza ya tiene

La Liberta Avanza ya tiene candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezarán la listas para senadores y diputados

Tienen 11, 14 y 16 años, asaltaron una casa en San Isidro y fueron detenidos tras una persecución de película

El peronismo cerró lista de unidad: Itai Hagman será primer candidato a diputado en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven: el oscuro prontuario del excomisario Horacio Grasso

Plazos fijos: cuáles son los bancos que pagan tasas de más del 40 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Más de 300 muertos por

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

EEUU suspendió los visados humanitarios para refugiados de Gaza por una revisión de seguridad

Macron, Merz y Starmer convocaron una nueva reunión de la coalición de socios de Ucrania tras la cumbre entre Trump y Putin

TELESHOW
El divertido baile a pura

El divertido baile a pura bachata de Rocío Marengo y Eduardo Fort en la dulce espera de su bebé

Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó

Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa