Samahara Lobatón confirma que Jefferson Farfán mantuvo romances en paralelo con Delany, Xiomy y Darinka

Samahara Lobatón será la siguiente protagonista del sillón rojo en el programa ‘El Valor de la Verdad’, bajo la conducción de Beto Ortiz. La hija de Melissa Klug promete una de las entrevistas más polémicas de la temporada, no solo por contar detalles de su tormentosa relación con su expareja Youna, sino por exponer supuestos episodios sentimentales de Jefferson Farfán, uno de los nombres más sonados en la farándula peruana.

En un adelanto difundido por el programa de Panamericana TV, se observa que Samahara no se guarda nada y responde sin titubear a las preguntas del presentador, llegando a mencionar que la popular “Foquita” habría sostenido romances en paralelo con tres mujeres conocidas del espectáculo: Delany López, Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez.

Samahara Lobatón: “Fue el proceso de las tres juntas”

Durante la conversación, Beto Ortiz le plantea una pregunta directa: “¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?”. Samahara responde señalando que las relaciones habrían coincidido en el tiempo:

“Ese fue el proceso de las tres juntas. Delany, Darinka y Xiomy”, asegura la influencer.

Este comentario ha llamado la atención, ya que las tres mujeres han tenido su propio historial mediático con el exfutbolista.

El testimonio de Samahara se suma a una serie de declaraciones previas que han dado las involucradas. Por ejemplo, Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, denunció públicamente al exjugador por violencia psicológica y afirmó que mantuvo encuentros íntimos con él hasta diciembre de 2024.

En ese mismo periodo, Xiomy Kanashiro fue vista junto a Farfán en diferentes eventos y fiestas, incluso en salidas al norte del país. Estas imágenes generaron especulación sobre un posible romance.

Por su parte, Delany López declaró que mantuvo una relación de dos años con la “Foquita”, desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024. Además, aseguró que Xiomy sabía perfectamente que ellos seguían juntos cuando comenzó a vincularse con él.

“Ella sabía perfectamente que teníamos una relación y aun así se metió en el medio”, afirmó Delany en una entrevista.

La situación con Darinka Ramírez también generó controversia. Ella no solo afirmó que la relación con Farfán se mantuvo hasta finales de 2024, sino que reveló que hubo episodios de maltrato psicológico que la llevaron a tomar acciones legales.

Sus declaraciones coincidieron con el periodo en que Farfán aparecía públicamente con otras mujeres, lo que reforzaría la versión de romances simultáneos.

Las tres mujeres han estado en el ojo de la tormenta en diferentes momentos. Delany y Xiomy han intercambiado indirectas en redes sociales, mientras que Darinka ha mantenido un perfil más reservado, salvo por sus denuncias. Las coincidencias de fechas y la aparición de imágenes en eventos han alimentado los rumores sobre la vida sentimental del exfutbolista.

Samahara acusa a Farfán de interferir en su vida amorosa

Otro de los puntos fuertes de la entrevista es cuando Samahara Lobatón acusa directamente a Jefferson Farfán de intentar impedir que ella inicie un romance con Bryan Torres, cantante y amigo cercano del exfutbolista.

“Él escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo. Iba a armarle un ampay para que lo ampayen a él con otra mujer”, relató Samahara.

La influencer asegura que el objetivo de Farfán era evitar que su amigo tuviera una relación con ella, llegando a planear un supuesto montaje mediático para desacreditarlo.

Beto Ortiz no dejó pasar la oportunidad de confirmar la acusación y preguntó: “¿Jefferson le dijo que se aleje de ti y que le iba a armar un ampay para que pudiera aparecer que estaba con otra?”

Samahara respondió sin rodeos: “Sí, claro. Prácticamente humillándome”.

Estas declaraciones abren un nuevo capítulo en la relación mediática entre Samahara y el círculo cercano de Farfán, ya que la joven ha reiterado que no le importa lo que piense el exfutbolista y que no permitirá que influya en sus decisiones personales.

Como se recuerda, Jefferson Farfán mantuvo una relación de 11 años con Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, ella lo vio como una figura paterna. Y Bryan Torres trabajo para ‘La Foquita’ como un asistente por varios años.

¿Cuándo será ‘El Valor de la Verdad’ de Samahara Lobatón?

La emisión del programa genera gran expectativa debido a que se espera que Samahara aporte más detalles sobre las fechas, los contextos y la naturaleza de los vínculos que menciona. Además, se desconoce si dará nombres adicionales o si profundizará en las tensiones que habrían surgido entre las mujeres involucradas. El programa será emitido este domingo 17 de agosto.

El sillón rojo de 'El Valor de la Verdad’ ha sido escenario de confesiones que han marcado la agenda mediática en el pasado, y todo indica que esta entrevista podría seguir la misma línea.

