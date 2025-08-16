Perú

Aumento de pensión a S/3.300 para docentes cerca de aprobarse: Retiraron reconsideración

Congreso. Ahora el dictamen histórico que cuadruplica las pensiones para maestros espera su segunda votación y podría volverse realidad

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
El congresista César Revilla retiró su pedido de reconsideración a la primera votación que aprobó el incremento. | Congreso TV

El Congreso de la República dejó pendiente el dictamen que aprueba el aumento de las pensionistas para maestros y cesantes a S/3.330,60 en la anterior legislatura. En esa, la medida obtuvo mayoría de votos a favor en su primera votación, pero el congresista César Revilla (Fuerza Popular) presentó una reconsideración a esa votación.

Sin embargo, ahora, ya en la nueva legislatura, el mismo parlamentario ha retirado este pedido, por lo que el dictamen pasará pronto a su segunda votación, ya muy cerca de hacerse realidad si es que la presidenta Dina Boluarte no observa la medida.

Como se recuerda, esta medida es apoyada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y busca aumentar las pensiones de los maestros y cesantes de S/800 a S/3.300,60, el equivalente al monto de la primera escala de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), la que este gremio considera un monto necesario para que los maestros vivan sus jubilaciones dignamente.

Los maestros están más cerca
Los maestros están más cerca de tener pensión de S/3.300 al jubilarse. - Crédito Andina/Norman Córdova

Pensión de S/3.300,60 para maestros

Desde el Sutep celebraron el retiro de la reconsideración al dictamende la pensión de S/3.300,60 para maestros. “El aumento de pensiones está cada vez más cerca y la segunda votación podría ser muy pronto, luego que el congresista César Revilla retirara su pedido de reconsideración a la primera votación que aprobó el incremento”, señalaron

“Nuestra lucha no es en vano y va dejando frutos, la Junta de Portavoces del Congreso amplió su agenda y esperamos que nuestra demanda pronto se someta a segunda votación aprobatoria”, añadieron desde el gremio.

Así, también esperan que sea en el Pleno del miércoles 20 de agosto que la medida pase por su segunda votación y se valide finalmente el dictamen para que sea promulgado en el diario oficial El Peruano. Además, desde el Sutep anunciaro que “seguimos en la lucha y este miércoles 20 de agosto estaremos todos juntos en la movilización de maestros y auxiliares activos, cesantes y jubilados para exigir el derecho a pensiones dignas”.

El Congreso validó en primera
El Congreso validó en primera votación subir la pensión para profesores jubilados y cesados. Ahora va por su segunda votación. - Crédito Andina/Eddy Ramos

La movilización de los gremios de Educación será el mismo miércoles 20 de agosto a las 2:30 p.m. y se moverán hacia el Congreso de la República para pedir la aprobación del aumetno de la pensión a maestros. Sin embargo, puede que su mayor obstáculo sea una eventual observación por el Poder Ejecutivo.

Aumento de la pensión: ¿De qué trata?

Como se sabe, el dictamen que se aprobó en primera votación se trata de la Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.

Esta es una medida que busca “disponer el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, mediante el otorgamiento de una pensión equivalente a la Remuneración íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial”. Se conoce que este monto equivale a S/3.300,60, que sería el nuevo monto de la pensión anteriormente en S/800.

César Revilla de Fuerza Popular
César Revilla de Fuerza Popular reitró su pedido de reconsideración del voto. - Crédito Congreso

De esta manera, los docentes que serían beneficados por esta medida serían “los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP)”.

Temas Relacionados

Pensión para docentesCongreso de la RepúblicaSutepperu-economia

Últimas Noticias

Rafael Vela revela detalles de su reunión con López Aliaga y cuestiona ataques de Renovación Popular a los fiscales Lava Jato

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato contó que el alcalde de Lima solicitó una reunión formal para conocer el estado de las investigaciones del caso Susana Villarán y los peajes

Rafael Vela revela detalles de

INEI ofrece más de 1200 vacantes en nueva convocatoria: conoce los requisitos y el link de la postulación

La postulación está disponible para personas de diferentes regiones del país como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, etc

INEI ofrece más de 1200

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia capítulo con transmisión en vivo: “Es un desafío y hay nervios”, confesó Erick Elera

La exitosa serie nacional emitirá por primera vez una secuencia en tiempo real desde una locación de Lima, en un capítulo especial que marca un hito en la televisión peruana.

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia

Hijo de Dina Boluarte, David Gómez Boluarte, fue ascendido en Cancillería por comité que incluía a su tío

Gracias a este ascenso, el hijo mayor de la presidenta cambiará de escala salarial para tener un potencial de más de 6.000 soles, con bonificaciones

Hijo de Dina Boluarte, David

Milett Figueroa regresa a la TV peruana como villana de ‘Eres mi sangre’

La actriz regresa a la ficción nacional con un personaje que desata tensión y expectativa, justo cuando la telenovela celebra cien noches consecutivas de éxito en América Televisión

Milett Figueroa regresa a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno define la lista

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

Clausuraron tres fiestas clandestinas en Córdoba: más de 1.200 personas desalojadas y ataques a la Policía

Los 5 bares más originales de Europa, según un ranking internacional

Cuál es el impacto fiscal de los proyectos que impulsan los gobernadores y resiste el gobierno de Milei

Por qué los precios de los servicios suben más que los de los bienes y cuándo empezarían a desacelerar

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la psicología explica la

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

Multitudinarias protestas en Israel para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

El régimen de Irán condenó a pena de muerte a la activista por los derechos humanos Sharifeh Mohammadi

Air Canada suspendió todos sus vuelos por una huelga de auxiliares de cabina

“Israel en pausa”: este domingo habrá un paro nacional para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

TELESHOW
La tarde de Mauro Icardi

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”