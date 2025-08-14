Pensión de S/3.300 para maestros en manos del Pleno del Congreso: Votarían reconsideración

La Comisión de Economía aprobó un aumento para las pensiones de los maestros jubilados en el país: de S/800 a S/3.300,60. Ahora está en el Pleno. - Crédito Andina

El pasado 5 de junio se aprobó en primera votación el dictamen del aumento de las pensiones para maestros a S/3.300,60, una medida buscada por gremios como el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Este propone garantizar el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, a través de una pensión equivalente al monto de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.

Sin embargo, luego de aprobarse el congresista de Fuerza Popular César Revilla pidió que se reconsidere esta votación. Tras esto, la Junta de Portavoces, en sesión del 13 de agosto de 2025, acordó la ampliación de agenda y ahora se encuentra entre los temas que vería el Pleno del Congreso este 14 de agosto.

Maestros piden que el dictamen se apruebe en segunda votación. - Crédito Andina/Eddy Ramos

Pensión de S/3.300 en reconsideración

En la agenda del Pleno del jueves 14 de agosto, se encuentra entre los temas el del aumento de pensiones para maestros a S/3.300,60. Pero no será su segunda votación lo que se vea primero, sino la del voto de reconsideración.

“Del congresista Revilla Villanueva, mediante el cual solicita la reconsideración a la votación realizada en la sesión del Pleno del 5 de junio de 2025, por la que se aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de la Comisión de Economía respecto de los Proyectos de ley 3864, 4786, 8911, 9097, 9098, 9739, 9946, 10200, 10934, 10941 y 11001, que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú“, señala la agenda.

Entonces la votación en el Pleno se dio así: 54 votos a favor, ningún voto en contra y 12 abstenciones. Luego de esto, el congresista Revilla mandó una carta donde sostuvo lo siguiente: “Es grato dirigirme a usted con el propósito de saludarlo y a la vez manifestarle que, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento del Congreso (...) ’las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de Congresistas’“

César Revilla de Fuerza Popular pidió la reconsideración del voto. - Crédito Congreso

¿De qué trata el aumento de pensiones?

El dictamen que se aprobó en primera votación pero que pasará primero por reconsideración se trata de la Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.

Se trata de una medida que busca “disponer el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, mediante el otorgamiento de una pensión equivalente a la Remuneración íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial”. Como se sabe, este monto equivale a S/3.300,60.

Así, los maestros que serían beneficados por esta medida serían “los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP)”.