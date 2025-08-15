SBS disuelve cooperativa de ahorro y crédito en Cajamarca: Esta fue la razón

La SBS clausuró la cooperativa que no se encontraba operando bajo los estándares de la entidad. - Crédito Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada la cual se encuentra domiciliada en Cajamarca. Esta tenía su única oficina en el territorio nacional en la Av. Mariano Melgar Nº 407, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio.

Sin embargo, la SBS pudo comprobar que esta oficina estuvo cerrada por encima del tiempo que permite esta entidad, por lo que clausuró la coopac por encontrarse inactiva.

Esta causal, de inactividad, se configura cuando se acredita el cierre de su local principal “sin dar cuenta a esta Superintendencia por un periodo de 15 días calendario continuos o 30 días calendario discontinuos en el plazo de un año.

La entidad se encontraba en Cajamarca. - Crédito Composición Infobae/Andina/rangizzz-Fotolia

SBS clausura Coopac Aprocredi Limitada

Mediante Resolución SBS N° 02842-2025, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, la SBS ordenó la disolución de Aprocredi Limitad y la excluyó del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

Esto se debe a que la Superintendencia constatará el cierre del local principal de la Coopac Aprocredi, ubicado en la Av. Mariano Melgar Nº 407, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, sin conocimiento previo y/o autorización de la SBS, por un periodo de más de 15 días calendario continuos, desde el 4 de julio de hasta el 20 de julio de este año 2025.

Por esto se declaró la “disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada por encontrarse incursa en la causal de inactividad, conforme a los fundamentos detallados en la presente resolución, y excluirla del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público”.

La SBS corroboró que la única oficina de la entidad no se encontró atendiendo por un plazo de más de 15 días seguidos. - Crédito SBS

Esta norma también indica que, a partir de la fecha, quedan prohibidas las siguientes acciones respecto a esta Cooperativa de Ahorro y Crédito:

Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo

Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra

Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen

Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros

Constituir medida cautelar contra sus bienes.

Las siguientes acciones

A partir de esto, también se facultará a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada en disolución para que, indistintamente, cualquiera de ellos, en representación de esta Superintendencia, realice los actos necesarios para llevar adelante su disolución. Eso involucrará las siguientes acciones:

Inscribir la resolución que declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada en el Registro Público correspondiente

Tomar inmediata posesión, para su administración, de la totalidad de los bienes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada en disolución, ordenando que se les entreguen los títulos, valores, contratos, libros, archivos, así como cualquier otro documento y cuanto fuere de propiedad de esta; así como suscribir las actas que contengan la transferencia de estos bienes

Elaborar, desde la declaración de la disolución, el estado de situación financiera, el estado de resultados y otro resultado integral correspondiente, de conformidad con las disposiciones pertinentes emitidas por esta Superintendencia

Disponer la realización de un inventario de todos los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada en disolución, incluyendo el de los correspondientes documentos de sustento

Disponer la valorización de todos los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada en disolución

Elaborar la relación de acreedores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada en disolución, con indicación del monto, naturaleza de las acreencias y preferencia de la que gozan, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Regímenes Especiales

Mantener los recursos líquidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada en disolución en COOPAC o empresas de operaciones múltiples del sistema financiero clasificadas en las categorías “A” o “B”, según las normas vigentes sobre la materia

Recibir amortizaciones y/o cancelaciones de los créditos otorgados y servicios prestados, según corresponda

Entre otras.