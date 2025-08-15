Perú

Pleno no alcanza votos para que congresistas hagan campaña política

Con 55 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, el proyecto impulsado por Fuerza Popular fue rechazado

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Legisladores no podrán hacer campaña
Legisladores no podrán hacer campaña política. | Congreso

El Pleno del Congreso no alcanzó los votos para aprobar el proyecto de resolución legislativa que habilitaba a los parlamentarios a promover posiciones políticas e ideológicas sin que esto constituya una infracción a la neutralidad electoral. Con 55 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, el dictamen que buscaba incorporar el artículo 25-A al reglamento interno, fue rechazado.

La medida, impulsada por el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), señalaba que los “parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o neutralidad”. Sin embargo, establecía que esa facultad no permitía realizar actividades de proselitismo político durante las sesiones del Pleno o de comisiones, a menos que previamente se solicite la debida licencia sin goce de haber.

La propuesta necesitaba el respaldo de la mayoría legal de congresistas. Aunque obtuvo apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Honor y Democracia, no fue suficiente para alcanzar los 66 requeridos. Agrupaciones como Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular se opusieron al texto.

Alegría García defendió la iniciativa aclarando que la inmunidad funcional de los congresistas, por sus opiniones y votos, “es una prerrogativa que no es un privilegio, como muchos han tratado de enfocar; esto más bien representa una garantía institucional que protege la independencia del Congreso”. Manifestó que se ha informado mucho que esta iniciativa “permitiría a los congresistas hacer campaña política dentro de las semanas de representación, que promueve la desigualdad al vulnerar la neutralidad política, y eso es absolutamente falso”.

Arturo Alegría fue el impulsor
Arturo Alegría fue el impulsor de la medida rechazada. | Andina

“Confunden la función representativa con la de proselitismo político”, insistió Alegría.

Luego de que no se aprobara la propuesta, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó una solicitud de reconsideración al presidente del Congreso, José Jerí, para que el Pleno vuelva a votar el texto elaborado por la Comisión de Constitución y Reglamento. De aceptarse, el tema podría regresar al debate legislativo en una sesión futura.

¿Qué dice el texto?

El dictamen aprobado en Comisión de Constitución permite que los legisladores realicen proselitismo y campaña política en las semanas de representación. El único candado es la prohibición en horarios de comisiones o pleno, a excepción de solicitar una licencia sin goce de haber.

“Los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad. Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollan las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del Pleno del Congreso, salvo se solicite licencia sin goce de haber respectiva”, se lee.

Temas Relacionados

Congreso de la Repúblicaproselitismocampaña políticaperu-politica

Últimas Noticias

Tren Lima-Chosica: Renovación Popular impulsa interpelación y posible censura de ministro César Sandoval

La bancada de Rafael López Aliaga impulsa una moción de interpelación contra el titular del MTC, al que acusan de obstruir el proyecto ferroviario y mostrar una gestión deficiente

Tren Lima-Chosica: Renovación Popular impulsa

Sismo de magnitud 4.2 sacude Piura: IGP reporta que el epicentro estuvo a 121 km al sur de la ciudad

El evento, ubicado dentro del rango de alerta verde, forma parte de los 537 movimientos telúricos registrados este año por el IGP

Sismo de magnitud 4.2 sacude

Defensa de Christian Cueva acusa a Pamela López de mentir sobre pensión: “Futbolista paga colegio, movilidad, casa y niñeras”

La abogada de ‘Cuevita’ asegura que su cliente cumple con sus obligaciones económicas desde antes de la demanda de alimentos

Defensa de Christian Cueva acusa

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Los ‘merengues’ reciben al cuadro brasileño en el estadio Monumental, que lucirá repleto luego de agotarse las entradas. Sigue todas las incidencias del partidazo

Universitario vs Palmeiras EN VIVO

Entre siete potajes y picanterías centenarias, Catacaos es nombrada “Capital de la Gastronomía Tradicional” en Piura

La declaratoria, impulsada por autoridades y gremios, reconoce a Catacaos como referente nacional en cocina tradicional y turismo gastronómico

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contrató a dos escorts y

Contrató a dos escorts y eran ladronas: le abrieron la puerta a tres cómplices y se llevaron una cifra millonaria

Caputo: “El mercado ve un riesgo electoral porque está el fantasma de que vuelva el mal y el caos”

Confirmaron la identidad del cadáver encontrado en el ropero en Córdoba

Una mujer canadiense recuperó la visión tras una innovadora cirugía que integró fragmentos de diente y hueso

Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que no

Donald Trump aseguró que no le preocupa un acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

Los aranceles que estableció Estados Unidos no afectaron el tránsito por el canal de Panamá

Haití recurre a una empresa de seguridad privada para enfrentar a las bandas armadas

Israel anunció un proyecto de asentamiento que, según los críticos, dividirá Cisjordania en dos

El Museo Whitney nombra al biógrafo de Robert Crumb como curador de dibujos y grabados

TELESHOW
Noelia Marzol reveló cuáles fueron

Noelia Marzol reveló cuáles fueron sus últimos retoques estéticos: “Muchas cosas”

La discusión de La Joaqui y Luck Ra al recordar cómo se conocieron: “Me plantaste, no me dabas bola”

La tarde de verano de Luisana Lopilato en Canadá: asado, música y costumbres argentinas

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah luego de tres años de relación: “Sentimos que el amor mutó”

Tras el juicio a Claudio Contardi, Julieta Prandi recordó las palabras de Locomotora Oliveras: “Hay que hacerlo con miedo y todo”