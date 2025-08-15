Pleno no alcanza votos para que congresistas hagan campaña política

Legisladores no podrán hacer campaña política. | Congreso

El Pleno del Congreso no alcanzó los votos para aprobar el proyecto de resolución legislativa que habilitaba a los parlamentarios a promover posiciones políticas e ideológicas sin que esto constituya una infracción a la neutralidad electoral. Con 55 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, el dictamen que buscaba incorporar el artículo 25-A al reglamento interno, fue rechazado.

La medida, impulsada por el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), señalaba que los “parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o neutralidad”. Sin embargo, establecía que esa facultad no permitía realizar actividades de proselitismo político durante las sesiones del Pleno o de comisiones, a menos que previamente se solicite la debida licencia sin goce de haber.

La propuesta necesitaba el respaldo de la mayoría legal de congresistas. Aunque obtuvo apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Honor y Democracia, no fue suficiente para alcanzar los 66 requeridos. Agrupaciones como Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular se opusieron al texto.

Alegría García defendió la iniciativa aclarando que la inmunidad funcional de los congresistas, por sus opiniones y votos, “es una prerrogativa que no es un privilegio, como muchos han tratado de enfocar; esto más bien representa una garantía institucional que protege la independencia del Congreso”. Manifestó que se ha informado mucho que esta iniciativa “permitiría a los congresistas hacer campaña política dentro de las semanas de representación, que promueve la desigualdad al vulnerar la neutralidad política, y eso es absolutamente falso”.

Arturo Alegría fue el impulsor de la medida rechazada. | Andina

“Confunden la función representativa con la de proselitismo político”, insistió Alegría.

Luego de que no se aprobara la propuesta, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó una solicitud de reconsideración al presidente del Congreso, José Jerí, para que el Pleno vuelva a votar el texto elaborado por la Comisión de Constitución y Reglamento. De aceptarse, el tema podría regresar al debate legislativo en una sesión futura.

¿Qué dice el texto?

El dictamen aprobado en Comisión de Constitución permite que los legisladores realicen proselitismo y campaña política en las semanas de representación. El único candado es la prohibición en horarios de comisiones o pleno, a excepción de solicitar una licencia sin goce de haber.

“Los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad. Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollan las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del Pleno del Congreso, salvo se solicite licencia sin goce de haber respectiva”, se lee.