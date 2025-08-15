Así fue la aparatosa caída de Monique Pardo en el programa de Gisela Valcárcel: ocasionó daños en su salud y un juicio mediático

Así fue la caída de Monique Pardo en el programa de Gisela Valcárcel. Panamericana TV

La reconocida exvedette Monique Pardo vivió una aparatosa caída durante su participación en el programa “El artista del año”, conducido por Gisela Valcárcel en 2021. El incidente en vivo derivó no solo en lesiones físicas inmediatas, sino que desencadenó un proceso judicial y un debate público sobre la seguridad en los programas de televisión.

El accidente ocurrió mientras Pardo realizaba una coreografía junto al cantante Diego Val. Durante la transmisión, la artista se encontraba sentada en una plataforma móvil en compañía de una silla, realizando movimientos al ritmo de la música. Conforme avanzaba la rutina, varios bailarines impulsaron la plataforma, la cual comenzó a girar en el escenario. La inestabilidad del vehículo y el constante movimiento provocaron que Monique Pardo perdiera el equilibrio y resbalara, impactando contra el piso. La caída fue recibida con las rodillas y las manos, lo que generó evidentes gestos de dolor en la artista.

Las cámaras del programa registraron el episodio, que se tornó todavía más serio porque la presentación continuó a pesar del accidente. A Pardo no se le brindó asistencia inmediata mientras permanecía visiblemente afectada, y la rutina prosiguió con la participante sentada e intentando interactuar, pese a las molestias físicas que manifestaba.

Monique Pardo y su denuncia contra Gisela

Tras el accidente y la posterior evolución médica, Monique Pardo denunció que el incidente le ocasionó secuelas graves, para las que, según señaló en su demanda, no recibió respuesta adecuada por parte de la producción. Entre los daños reportados figuran traumatismos en el cráneo, el tórax, rodillas, manos y otras lesiones adicionales que la dejaron, según sus declaraciones, con dificultades de movilidad y, por momentos, obligada a utilizar silla de ruedas. Destacó además problemas cardíacos vinculados a la caída.

Monique Pardo se cayó en una presentación en el programa de Gisela Valcárcel.

La artista presentó una denuncia ante el Poder Judicial contra América TV y GV Producciones, argumentando negligencia en la atención y falta de medidas de seguridad adecuadas durante la emisión del espacio conducido por Gisela Valcárcel. El caso encontró eco mediático por la proyección del programa y el debate en torno a la responsabilidad de los conductores y productores cuando ocurren incidentes en vivo.

Gisela Valcárcel pierde juicio contra Monique Pardo

De acuerdo con el fallo judicial emitido posteriormente, se determinó responsabilidad por no haber brindado la atención requerida ni tomado precauciones de seguridad luego de la caída de Monique Pardo. El tribunal falló a favor de la demandante, reconociendo la existencia de perjuicios físicos, emocionales y económicos debido al accidente y las lesiones resultantes. El dictamen estableció una indemnización de S/30.000 para resarcir los daños, aunque la defensa de Pardo argumentó que este monto resulta insuficiente dadas las secuelas a largo plazo y la incapacidad laboral que denuncian.

Monique Pardo ganó juicio a Gisela Valcárcel: así fue su aparatosa caída en ‘El Artista del Año’

“Es una burla más, porque con eso no voy a poder sobrevivir ni pagar todas las deudas que tengo con los médicos. He tenido que ir a donde sea, a cualquier clínica en emergencias, porque el golpe fue directamente a mi corazón”, señaló la cantante, quien recordó que su diagnóstico de insuficiencia cardíaca tricuspídea, confirmado en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), la obliga a recibir atención médica constante.

Gisela Valcárcel y la productora GV Producciones no emitieron mayores declaraciones públicas luego de conocerse el resultado judicial, pero el episodio generó un debate sostenido en la opinión pública y el medio artístico.

Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo.