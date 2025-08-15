Perú

Así fue la aparatosa caída de Monique Pardo en el programa de Gisela Valcárcel: ocasionó daños en su salud y un juicio mediático

La exvedette sufrió lesiones graves durante “El artista del año”, lo que originó una demanda por negligencia contra la conductora y la productora, además de secuelas físicas y problemas cardíacos que persisten hasta hoy

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Así fue la caída de Monique Pardo en el programa de Gisela Valcárcel. Panamericana TV

La reconocida exvedette Monique Pardo vivió una aparatosa caída durante su participación en el programa “El artista del año”, conducido por Gisela Valcárcel en 2021. El incidente en vivo derivó no solo en lesiones físicas inmediatas, sino que desencadenó un proceso judicial y un debate público sobre la seguridad en los programas de televisión.

El accidente ocurrió mientras Pardo realizaba una coreografía junto al cantante Diego Val. Durante la transmisión, la artista se encontraba sentada en una plataforma móvil en compañía de una silla, realizando movimientos al ritmo de la música. Conforme avanzaba la rutina, varios bailarines impulsaron la plataforma, la cual comenzó a girar en el escenario. La inestabilidad del vehículo y el constante movimiento provocaron que Monique Pardo perdiera el equilibrio y resbalara, impactando contra el piso. La caída fue recibida con las rodillas y las manos, lo que generó evidentes gestos de dolor en la artista.

Las cámaras del programa registraron el episodio, que se tornó todavía más serio porque la presentación continuó a pesar del accidente. A Pardo no se le brindó asistencia inmediata mientras permanecía visiblemente afectada, y la rutina prosiguió con la participante sentada e intentando interactuar, pese a las molestias físicas que manifestaba.

Monique Pardo y su denuncia contra Gisela

Tras el accidente y la posterior evolución médica, Monique Pardo denunció que el incidente le ocasionó secuelas graves, para las que, según señaló en su demanda, no recibió respuesta adecuada por parte de la producción. Entre los daños reportados figuran traumatismos en el cráneo, el tórax, rodillas, manos y otras lesiones adicionales que la dejaron, según sus declaraciones, con dificultades de movilidad y, por momentos, obligada a utilizar silla de ruedas. Destacó además problemas cardíacos vinculados a la caída.

Monique Pardo se cayó en
Monique Pardo se cayó en una presentación en el programa de Gisela Valcárcel.

La artista presentó una denuncia ante el Poder Judicial contra América TV y GV Producciones, argumentando negligencia en la atención y falta de medidas de seguridad adecuadas durante la emisión del espacio conducido por Gisela Valcárcel. El caso encontró eco mediático por la proyección del programa y el debate en torno a la responsabilidad de los conductores y productores cuando ocurren incidentes en vivo.

Gisela Valcárcel pierde juicio contra Monique Pardo

De acuerdo con el fallo judicial emitido posteriormente, se determinó responsabilidad por no haber brindado la atención requerida ni tomado precauciones de seguridad luego de la caída de Monique Pardo. El tribunal falló a favor de la demandante, reconociendo la existencia de perjuicios físicos, emocionales y económicos debido al accidente y las lesiones resultantes. El dictamen estableció una indemnización de S/30.000 para resarcir los daños, aunque la defensa de Pardo argumentó que este monto resulta insuficiente dadas las secuelas a largo plazo y la incapacidad laboral que denuncian.

Monique Pardo ganó juicio a
Monique Pardo ganó juicio a Gisela Valcárcel: así fue su aparatosa caída en ‘El Artista del Año’

“Es una burla más, porque con eso no voy a poder sobrevivir ni pagar todas las deudas que tengo con los médicos. He tenido que ir a donde sea, a cualquier clínica en emergencias, porque el golpe fue directamente a mi corazón”, señaló la cantante, quien recordó que su diagnóstico de insuficiencia cardíaca tricuspídea, confirmado en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), la obliga a recibir atención médica constante.

Gisela Valcárcel y la productora GV Producciones no emitieron mayores declaraciones públicas luego de conocerse el resultado judicial, pero el episodio generó un debate sostenido en la opinión pública y el medio artístico.

Poder Judicial falló a favor
Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo.

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelMonique Pardoperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Voto será digital en las elecciones 2026: así funciona y cómo realizar el registro

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha recalcado que la medida será voluntaria, progresiva y enfocada a determinados públicos

Voto será digital en las

Juez ordena a Jefferson Farfán abonar millonaria suma en dólares a Melissa Klug en menos de dos semanas

El 15º Juzgado Civil de Lima requirió al exjugador efectuar el pago bajo apercibimiento de ejecución forzosa. El caso se da en medio de recientes acciones legales de la empresaria por pensión de alimentos

Juez ordena a Jefferson Farfán

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

El precio de los combustibles cambia todos los días en la ciudad peruana

Cómo ahorrar en combustible en

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ están en la obligación de hacer respetar la localía para seguir muy de cerca a los líderes del campeonato. Néstor Gorosito estudia la posibilidad de realizar algunas variantes

Alianza Lima vs ADT EN

Actor Ramón García internado en UCI: familiares y amigos impulsan campaña de ayuda económica

El intérprete cuenta con más de cuarenta años en la escena peruana y actualmente enfrenta un difícil momento, lo que impulsó a sus allegados y seguidores a brindar apoyo económico para solventar sus gastos médicos

Actor Ramón García internado en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un tren embistió a un

Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y un acompañante huyeron del lugar

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: todos los candidatos confirmados, minuto a minuto

Vuelven las lluvias al AMBA: a qué hora llovería y cómo seguirá el clima durante el fin de semana

Un mega operativo anti narco en Rosario y Granadero Baigorria terminó con 12 detenidos y droga escondida en un botín

Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing de Córdoba que acosaba a sus alumnas menores de edad

INFOBAE AMÉRICA
La expansión china en el

La expansión china en el negocio del oro ilegal en Brasil

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

EEUU revocó los visados a familiares del ministro de Sanidad de Brasil por la misión de médicos de la dictadura cubana

Los líderes europeos advirtieron que Rusia “no puede vetar” el ingreso de Ucrania en la UE y la OTAN

Donald Trump confirmó su encuentro del lunes con Zelensky: “Si todo sale bien, programaremos una reunión con Putin”

TELESHOW
Alan Lezcano: “Mi mayor éxito

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts

La sentida carta de Mauro Icardi a la China Suárez en su regreso a las canchas: “Me diste fuerzas cuando más sufría”